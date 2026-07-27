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Головна Свята Грошова фортуна вже стукає у двері п'ятьох знаків Зодіаку: Таро-прогноз

Грошова фортуна вже стукає у двері п'ятьох знаків Зодіаку: Таро-прогноз

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 07:49
Фінансовий Таро-прогноз на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026: кому пощастить
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень з 27 липня по 2 серпня пройде під енергією важливих рішень та нових починань. Головною картою цього періоду стала "Колесо Фортуни" — символ поворотів долі та удачі. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким чекати на особливий період, коли гроші приходитимуть легко.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому цього тижня карти Таро обіцяють найбільше шансів на фінансовий успіх.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

На цьому тижні ви побачите результати своїх зусиль. "Дев'ятка Пентаклів" говорить про заслужену винагороду та задоволення від того, що було створено власними руками. Можливо, прийде розуміння, що вкладений час і сили були не даремними. Варто звернути увагу на власні таланти та додаткові можливості заробітку.

Близнюки — карта Таро "Маг"

Вам випала карта "Маг", яка говорить про силу власних знань, умінь та зв'язків. Не применшуйте свої здібності. Новий проєкт, корисне знайомство, вдала ідея або пропозиція можуть стати тим самим поштовхом, який змінить ситуацію.

Діва — карта Таро "Королева Пентаклів"

"Королева Пентаклів" каже, що цього тижня ви отримаєте шанс на покращення фінансів завдяки організованості, відповідальності та уважності до деталей. Це хороший період, щоб переглянути бюджет, завершити відкладені справи або подумати, як перетворити свої знання на додатковий дохід.

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Стрілець — карта Таро "Вісімка Жезлів"

У період з 27 липня по 2 серпня події розвиватимуться набагато швидше, ніж очікувалося. Це може бути тиждень раптових пропозицій, ідей, які принесуть користь у майбутньому. Довіртеся своїй інтуїції та не відкладайте рішення.

Козеріг — карта Таро "Імператор"

"Імператор" говорить, що фінансова удача може прийти через дисципліну, планування та правильну стратегію. Не обов'язково чекати несподіваного подарунка. Часом найбільший фінансовий прорив починається з чіткого плану. Варто проявити лідерські якості та сміливо брати відповідальність.

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знаки Зодіаку карти Таро фінансовий гороскоп
Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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