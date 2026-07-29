Каким знакам Зодиака ждать перемен после полнолуния 29 июля 2026: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Полнолуние в Водолее 29 июля станет моментом, когда многое из скрытого выйдет на поверхность. Карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых наступит время больших перемен. После полнолуния их отношения, круг общения, карьерные перспективы и даже взгляд на собственную жизнь изменятся.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака стоит готовиться к самым большим переменам после полнолуния в Водолее.

Рак — карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

После полнолуния в Водолее вы по-другому посмотрите на свое окружение. События ближайших дней помогут понять, кто искренне поддерживает вас. Этот период станет временем возвращения внутренней силы и поможет окончательно отпустить токсичные связи. Возможны положительные сдвиги в профессиональной сфере и финансах. Не исключено, что кто-то из прошлого неожиданно попросит прощения или захочет возобновить общение.

Лев — карта Таро "Солнце"

После полнолуния в Водолее вы сможете почувствовать, что движетесь по правильному пути. Решения, которые еще недавно казались сложными, будут приниматься гораздо легче. Возможно, вы наконец поймете свое истинное призвание или получите подтверждение, что выбранное направление верно. После 29 июля укрепится уверенность в себе, а окружающие начнут чаще замечать ваши таланты и достижения. Это удачное время для новых проектов, творческих идей, собеседований и важных переговоров.

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