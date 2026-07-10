Таро віщують шалену удачу цим знакам Зодіаку на вихідні 11-12 липня

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Ілона Мазур Редактор

Вихідні 11-12 липня несуть стабільну та спокійну енергію, яка сприятиме завершенню справ та відновленню енергії. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку для яких це буде період особливої удачі та щасливих моментів.

Новини.LIVE розповідає, хто опинився у списку головних щасливчиків цього вікенду.

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про несподівані події, які складуться на вашу користь. Можливий дзвінок, повідомлення або зустріч, яка змінить настрій. Добре вирішуватимуться питання, пов'язані з грошима, покупками, поїздками чи документами. Не відмовляйтеся від несподіваних пропозицій, вони можуть принести найбільший успіх.

Козеріг — карта Таро "Шістка Жезлів"

Вихідні подарують вам відчуття, що ваші зусилля нарешті помітили й оцінили. Добре складуться зустрічі з близькими, сімейні посиденьки, відпочинок на природі чи невелика подорож. Якщо вас запросять на захід або дружню зустріч, не відмовляйтеся, адже саме там може статися цікаве знайомство або з'явитися несподівана можливість. Ваша відкритість, гарний настрій і впевненість у собі допоможуть зробити ці вихідні яскравими.

Риби — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Цей вікенд стане часом заслуженої винагороди. "Дев'ятка Пентаклів" каже про комфорт, фінансову стабільність і приємні подарунки долі. Ви можете отримати додатковий дохід, вигідну знижку, несподіваний подарунок. Також вам буде легше відпочити, відновити сили та згадати про власні бажання, які довго відкладалися. Присвятіть частину вихідних собі, щоб зарядитися перед новим тижнем.

Водолій — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про період, коли багато що залежатиме від ваших слів і рішень. Якщо у вас давно виникла цікава думка, не відкладайте її. Навіть проста розмова може стати початком перспективного проєкту або співпраці. Також можливе знайомство з людиною, яка допоможе швидше досягти бажаного результату.

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