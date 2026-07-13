Фінансовий Таро-прогноз на тиждень 13-19 липня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий липневий тиждень несе несподівані фінансові можливості. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, які точно покращать своє матеріальне становище з 13 по 19 липня.

Новини.LIVE розповідає, кому чекати на фінансову удачу цього тижня та як скористатися нею по-максимуму.

Телець — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Останнім часом ви вкладали багато сил у роботу, навчання або розвиток власної справи. На цьому тижні нарешті ви побачите результати. Не відмовляйтеся від підробітку чи пропозиції. Вона може стати початком стабільного джерела додаткового прибутку. Також вдалим буде тиждень для переговорів.

Лев — карта Таро "Шістка Пентаклів"

"Шістка Пентаклів" про приємний грошовий подарунок. Йдеться про повернення боргу, виплату компенсації, премію, бонус або навіть несподівану фінансову допомогу. Варто частину отриманих коштів не витрачати одразу. Невеликий фінансовий резерв дуже скоро стане для вас правильним рішенням.

Скорпіон — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для вас починається один із найцікавіших фінансових періодів. Рішення доведеться ухвалювати максимально швидко. Але не можна відкладати рішення надовго. Якщо інтуїція підказує, що шанс вартий уваги, дійте.

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Водолій — карта Таро "Король Пентаклів"

"Король Пентаклів" говорить про великі можливості та впевненість у власних рішеннях. На вас може чекати серйозна пропозиція щодо роботи, бізнесу або довгострокового проєкту, який поступово почне приносити відчутний дохід. Не бійтеся говорити про гроші відкрито. Якщо ви давно планували домовитися про кращі фінансові умови, зараз для цього дуже сприятливий час.

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