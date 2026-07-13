Финансовый Таро-прогноз на неделю 13-19 июля 2026: каким знакам Зодиака повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новая июльская неделя сулит неожиданные финансовые возможности. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которые точно улучшат свое материальное положение с 13 по 19 июля.

Новини.LIVE рассказывает, кому стоит ожидать финансовой удачи на этой неделе и как воспользоваться ею по максимуму.

Телец — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

В последнее время вы вкладывали много сил в работу, учебу или развитие собственного дела. На этой неделе вы наконец-то увидите результаты. Не отказывайтесь от подработки или предложения. Оно может стать началом стабильного источника дополнительного дохода. Также удачной будет неделя для переговоров.

Лев — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

"Шестерка Пентаклей" предвещает приятный денежный подарок. Речь идет о возврате долга, выплате компенсации, премии, бонусе или даже неожиданной финансовой помощи. Стоит часть полученных средств не тратить сразу. Небольшой финансовый резерв очень скоро станет для вас правильным решением.

Скорпион — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для вас начинается один из самых интересных финансовых периодов. Решения придется принимать максимально быстро. Но нельзя откладывать решение надолго. Если интуиция подсказывает, что шанс заслуживает внимания, действуйте.

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Водолей — карта Таро "Король Пентаклей"

"Король Пентаклей" говорит о больших возможностях и уверенности в собственных решениях. Вас может ждать серьезное предложение, касающееся работы, бизнеса или долгосрочного проекта, который постепенно начнет приносить ощутимый доход. Не бойтесь открыто говорить о деньгах. Если вы давно планировали договориться о более выгодных финансовых условиях, сейчас для этого очень благоприятное время.

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