Гороскоп Таро на весняне рівнодення 20 березня 2025 для всіх знаків Зодіаку

Жінка, яка тримає картку Таро. Фото: Freepik

Сьогодні, 20 березня 2025 року, відбудеться весняне рівнодення, тому саме час дізнатися, що приготував Таро-гороскоп для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, чого очікувати всім знакам Зодіаку від цього дня.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 20 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Самітник"

Тарологи радять вам провести сьогоднішній день у роздумах. Подумайте, навіщо вам потрібні ваші стосунки, і опануйте власні почуття на своїй роботі.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Довіряйте відчуттям, які у вас всередині, і прислухайтеся до свого серця в особистих стосунках. Обов’язково користуйтеся інтуїцією у вирішення якихось питань на роботі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Йдіть вперед, навіть якщо важко. У коханні обирайте людей, які є сильними, а на роботі будьте активними.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Настав час для якихось втрат у вашому житті. Не ставте під удар ваші особисті стосунки. На роботі ви можете відчути втрату під час вирішення питань.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сімка Пентаклів"

Подумайте над тим, чи не робите ви щось марно, і не закопуйте в землю свої стосунки. На роботі поставте собі важливу мету і сміливо рухайтеся до неї.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Башта"

Ваше життя незабаром зміниться, тому подбайте про "міцний фундамент". Не створюйте проблеми ані на роботі, ані в особистому житті.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Сьогоднішнє весняне рівнодення подарує вам винагороду. У стосунках з партнером чекайте на гарний сюрприз, а на роботі працюйте старанно.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Уникайте проблем і конфлікту в особистому житті. На роботі ви можете зіштовхнутися з кризовим періодом.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

В особистому житті будьте більш активними, а у вирішення питань на роботі покажіть, що ви найкращі.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Настав час відкладати гроші. У стосунках зберіться докупи, а на роботі оберіть гідний варіант.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Попереду на вашому шляху будуть нові можливості. У стосунках розставте пріоритети, а на роботі почніть новий проєкт.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Дивіться, щоб ваша боротьба не була марною. У стосунках не починайте конфлікт, а на роботі уникайте сварок.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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