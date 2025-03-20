Гороскоп Таро на весеннее равноденствие 20 марта 2025 для всех знаков Зодиака

Женщина, которая держит карту Таро. Фото: Freepik

Сегодня, 20 марта 2025 года, состоится весеннее равноденствие, поэтому самое время узнать, что приготовил Таро-гороскоп для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, чего ожидать всем знакам Зодиака от этого дня.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 20 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Отшельник"

Тарологи советуют вам провести сегодняшний день в размышлениях. Подумайте, зачем вам нужны ваши отношения, и овладейте собственными чувствами на своей работе.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Доверяйте ощущениям, которые у вас внутри, и прислушивайтесь к своему сердцу в личных отношениях. Обязательно пользуйтесь интуицией в решении каких-то вопросов на работе.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Идите вперед, даже если трудно. В любви выбирайте людей, которые являются сильными, а на работе будьте активными.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Настало время для каких-то потерь в вашей жизни. Не ставьте под удар ваши личные отношения. На работе вы можете почувствовать потерю во время решения вопросов.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Семерка Пентаклей"

Подумайте над тем, не делаете ли вы что-то напрасно, и не закапывайте в землю свои отношения. На работе поставьте себе важную цель и смело двигайтесь к ней.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Башня"

Ваша жизнь вскоре изменится, поэтому позаботьтесь о "крепком фундаменте". Не создавайте проблемы ни на работе, ни в личной жизни.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Сегодняшнее весеннее равноденствие подарит вам вознаграждение. В отношениях с партнером ждите хороший сюрприз, а на работе работайте усердно.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Избегайте проблем и конфликта в личной жизни. На работе вы можете столкнуться с кризисным периодом.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Паж Жезлов"

В личной жизни будьте более активными, а в решении вопросов на работе покажите, что вы лучшие.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Пришло время откладывать деньги. В отношениях соберитесь воедино, а на работе выберите достойный вариант.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Впереди на вашем пути будут новые возможности. В отношениях расставьте приоритеты, а на работе начните новый проект.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Смотрите, чтобы ваша борьба не была напрасной. В отношениях не начинайте конфликт, а на работе избегайте ссор.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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