Чого очікувати всім знакам Зодіаку на вихідних, 25-26 січня 2025 року — розклад на містичних картах Таро на кохання, кар'єру і фінанси.

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на вихідні, 25-26 січня
Гороскоп за картами Таро на вихідні 25-26 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу та неділю, 25-26 січня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 25-26 січня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Субота — карта "Пустельник"
Сьогодні вам варто трохи відпочити, віддалитися від зовнішнього шуму і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Пошукайте відповіді на гострі питання в собі, а не в оточуючих.
Неділя — карта "Король Жезлів"
Це найбільш сприятливий час для прийняття важливих рішень. Не бійтеся брати на себе відповідальність та дійте з енергією та рішучістю.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Субота — карта "Дев’ятка Жезлів"
Навіть якщо у вас нині непростий період у житті, пам'ятайте, що труднощі роблять вас сильнішими та витривалішими. Зберіть сили на останній ривок і не здавайтеся, навіть якщо ситуація здається дуже виснажливою.
Неділя — карта "Четвірка Пентаклів"
Ця карта символізує стабільність, контроль над ресурсами та бажання зберігати те, що вже є. Ймовірно, ви зараз дуже переживаєте, що можете втратити все, що у вас є. Знайдіть баланс між накопиченням і щедрістю, щоб уникнути банкрутства.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Субота — карта "Зірка"
Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він точно веде вас у правильному напрямку. Вірте у свої цілі та мрії попри те, що поки не бачите результату. В суботу проведіть трохи часу з рідними та відновіть сили.
Неділя — Карта "Вісімка Мечів"
Багато обмежень у житті керуються нашим розумом, тож важливо відокремити реальні проблеми від уявних. Вихід із складної ситуації може з'явитися, якщо поглянути на неї з іншого боку.
Рак (22 червня — 22 липня)
Субота — Карта дня "Паж пентаклів"
Вас чекать нові успішні проєкти. Контролюйте фінанси. Вам нарешті стане легше вирішувати надскладні справи та задачі.
Неділя — Карта дня "Сімка Жезлів"
Не дозволяй сумнівам чи критиці збити вас з обраного шляху. Навіть якщо здається, що ви один проти всіх, ваша стійкість і рішучість приведуть до перемоги.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Субота — Карта дня "Башта"
Приймайте зміни. Навіть якщо вони здаються хаотичними, вони можуть відкрити нові можливості. Все, що трапиться сьогодні із вами, має важливе значення для вашого життєвого шляху.
Неділя — Карта дня "Двійка мечів"
Цей день зніме пов'язку з ваших очей. Будьте уважні, в цей день можуть розкритися зради та недруги серед ваших "Друзів".
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Субота — Карта дня "Закохані"
В цей день вам необхідно буде прийняти декілька рішень, які вплинуть на ваш подальший життєвий шлях. Коханим не вистачає вас, тож проведіть час з ними.
Неділя — Карта дня "Двійка мечів"
Цей день зніме пов'язку з ваших очей. Будьте уважні, в цей день можуть розкритися зради та недруги серед ваших "Друзів".
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Субота — Карта дня "Туз Кубків"
Туз Кубків приносить на ці вихідні нові стосунки, прекрасні зв'язки і хімію та нові іскри. Насолоджуйтесь митями життя та ні про що не шкодуйте.
Неділя — Карта дня "Паж Мечів"
Що б ви не відкладали, почніть це робити в неділю, і зірки зійдуться, щоб дати вам "щасливий квиточок". Проявляйте оптимізм та будьте позитивними.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Субота — Карта дня "Рицар мечів"
Настав час показати свої зуби і кігті і дати відсіч тому, хто вас ображав. Оточуючі повинні поважати вашу силу і владу, Невелика сутичка перекалібрує нездорову динаміку, і справи підуть у набагато кращому руслі.
Неділя — Карта дня "Сімка кубків"
Що потрібно зробити, щоб втілити ціль її в життя? Який перший крок на цьому шляху? Коли ви можете зробити цей крок? Просто плануйте тиждень за тижнем, крок за кроком та вже почніть зараз.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Субота — Карта дня "Сила"
Ви неймовірно сильні, рішучі, невблаганні і розумні. Ви можете звернути гори. Випробовуйте себе на міцність, піднімайтеся на вимушену висоту, встановлюйте планку вище.
Неділя — Карта дня "Самітник"
Виділіть час на відпочинок. Іноді, щоб взяти нову висоту, варто поглянути на все зі сторони.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Субота — Карта дня "Вісімка кубків"
Через тиждень після того, як ви відмовитеся від цього, у вашому житті з'явиться щось набагато краще, щоб замінити це. І ви пошкодуєте, що не зробили цього раніше! Тож приступайте.
Неділя — Карта дня "Маг"
Ваші цілі мають високі шанси реалізуватися, тож ставте в пріоритет роботу над ними. Решту дня проведіть із дітьми, вони дуже сумують за вами.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Субота — Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Подивіться далеко вперед та подумайте про майбутнє життя вашої мрії ... які ключові елементи? Що вже є і що можна посилити або розвинути? Що є новим і потребує активізації? Що сильно відрізняється від того, що є зараз, і свідчить про те, що потрібні якісні зміни?
Неділя — Карта дня "Помірність"
Щоб отримувати хороші результати праці, розплануйте свої задачі. Пам'ятайте, спонтанність в цей день ваш ворог.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Субота — Карта дня "Дурень"
Аркан відкриває для вас нові можливості та пригоди. Не відмовляйтесь від цікавих пропозицій друзів чи знайомих, адже вас чекає великий куш.
Неділя — Карта дня "Королева Кубків"
В цей день варто приділити час своєму емоційному здоров'ю, інакше на вас чекає вигорання. Прислухайтеся до порад близьких та приділяйте час улюбленим справам.
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