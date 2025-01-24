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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на вихідні, 25-26 січня

24 січня 2025 20:10
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Чого очікувати всім знакам Зодіаку на вихідних, 25-26 січня 2025 року — розклад на містичних картах Таро на кохання, кар'єру і фінанси.
Таро-гороскоп. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на вихідні 25-26 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу та неділю, 25-26 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Субота — карта "Пустельник"

Сьогодні вам варто трохи відпочити, віддалитися від зовнішнього шуму і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Пошукайте відповіді на гострі питання в собі, а не в оточуючих.

Неділя — карта "Король Жезлів"

Це найбільш сприятливий час для прийняття важливих рішень. Не бійтеся брати на себе відповідальність та дійте з енергією та рішучістю.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Субота — карта "Дев’ятка Жезлів"

Навіть якщо у вас нині непростий період у житті, пам'ятайте,  що труднощі роблять вас сильнішими та витривалішими. Зберіть сили на останній ривок і не здавайтеся, навіть якщо ситуація здається дуже виснажливою.

Неділя — карта "Четвірка Пентаклів"

Ця карта символізує стабільність, контроль над ресурсами та бажання зберігати те, що вже є. Ймовірно, ви зараз дуже переживаєте, що можете втратити все, що у вас є. Знайдіть баланс між накопиченням і щедрістю, щоб уникнути банкрутства.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Субота — карта "Зірка"

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він точно веде вас у правильному напрямку. Вірте у свої цілі та мрії попри те, що поки не бачите результату. В суботу проведіть трохи часу з рідними та відновіть сили.

Неділя — Карта "Вісімка Мечів"

Багато обмежень у житті керуються нашим розумом, тож важливо відокремити реальні проблеми від уявних. Вихід із складної ситуації може з'явитися, якщо поглянути на неї з іншого боку.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота — Карта дня "Паж пентаклів"

Вас чекать нові успішні проєкти. Контролюйте фінанси. Вам нарешті стане легше вирішувати надскладні справи та задачі.

Неділя — Карта дня "Сімка Жезлів"

Не дозволяй сумнівам чи критиці збити вас з обраного шляху. Навіть якщо здається, що ви один проти всіх, ваша стійкість і рішучість приведуть до перемоги.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Субота — Карта дня "Башта"

Приймайте зміни. Навіть якщо вони здаються хаотичними, вони можуть відкрити нові можливості. Все, що трапиться сьогодні із вами, має важливе значення для вашого життєвого шляху.

Неділя — Карта дня "Двійка мечів"

Цей день зніме пов'язку з ваших очей. Будьте уважні, в цей день можуть розкритися зради та недруги серед ваших "Друзів".

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота — Карта дня "Закохані"

В цей день вам необхідно буде прийняти декілька рішень, які вплинуть на ваш подальший життєвий шлях. Коханим не вистачає вас, тож проведіть час з ними.

Неділя — Карта дня "Двійка мечів"

Цей день зніме пов'язку з ваших очей. Будьте уважні, в цей день можуть розкритися зради та недруги серед ваших "Друзів".

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Субота — Карта дня "Туз Кубків"

Туз Кубків приносить на ці вихідні нові стосунки, прекрасні зв'язки і хімію та нові іскри. Насолоджуйтесь митями життя та ні про що не шкодуйте.

Неділя — Карта дня "Паж Мечів"

Що б ви не відкладали, почніть це робити в неділю, і зірки зійдуться, щоб дати вам "щасливий квиточок". Проявляйте оптимізм та будьте позитивними.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Субота — Карта дня "Рицар мечів"

Настав час показати свої зуби і кігті і дати відсіч тому, хто вас ображав. Оточуючі повинні поважати вашу силу і владу, Невелика сутичка перекалібрує нездорову динаміку, і справи підуть у набагато кращому руслі. 

Неділя — Карта дня  "Сімка кубків"

Що потрібно зробити, щоб втілити ціль її в життя? Який перший крок на цьому шляху? Коли ви можете зробити цей крок? Просто плануйте тиждень за тижнем, крок за кроком та вже почніть зараз.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Субота — Карта дня "Сила"

Ви неймовірно сильні, рішучі, невблаганні і розумні. Ви можете звернути гори. Випробовуйте себе на міцність, піднімайтеся на вимушену висоту, встановлюйте планку вище.

Неділя — Карта дня  "Самітник"

Виділіть час на відпочинок. Іноді, щоб взяти нову висоту, варто поглянути на все зі сторони.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота — Карта дня "Вісімка кубків"

Через тиждень після того, як ви відмовитеся від цього, у вашому житті з'явиться щось набагато краще, щоб замінити це. І ви пошкодуєте, що не зробили цього раніше! Тож приступайте.

Неділя — Карта дня "Маг"

Ваші цілі мають високі шанси реалізуватися, тож ставте в пріоритет роботу над ними. Решту дня проведіть із дітьми, вони дуже сумують за вами.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Субота — Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Подивіться далеко вперед та подумайте про майбутнє життя вашої мрії ... які ключові елементи? Що вже є і що можна посилити або розвинути? Що є новим і потребує активізації? Що сильно відрізняється від того, що є зараз, і свідчить про те, що потрібні якісні зміни?

Неділя — Карта дня "Помірність"

Щоб отримувати хороші результати праці, розплануйте свої задачі. Пам'ятайте, спонтанність в цей день ваш ворог.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота — Карта дня "Дурень"

Аркан відкриває для вас нові можливості та пригоди. Не відмовляйтесь від цікавих пропозицій друзів чи знайомих, адже вас чекає великий куш.

Неділя — Карта дня "Королева Кубків"

В цей день варто приділити час своєму емоційному здоров'ю, інакше на вас чекає вигорання. Прислухайтеся до порад близьких та приділяйте час улюбленим справам.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку зіткнуться з перешкодами взимку 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку змінять свою професію у 2025 році. 

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20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

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