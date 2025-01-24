Чого очікувати всім знакам Зодіаку на вихідних, 25-26 січня 2025 року — розклад на містичних картах Таро на кохання, кар'єру і фінанси.

Таро-гороскоп. Фото: колаж Новини.LIVE

Гороскоп за картами Таро на вихідні 25-26 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу та неділю, 25-26 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Субота — карта "Пустельник"

Сьогодні вам варто трохи відпочити, віддалитися від зовнішнього шуму і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Пошукайте відповіді на гострі питання в собі, а не в оточуючих.

Неділя — карта "Король Жезлів"

Це найбільш сприятливий час для прийняття важливих рішень. Не бійтеся брати на себе відповідальність та дійте з енергією та рішучістю.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Субота — карта "Дев’ятка Жезлів"

Навіть якщо у вас нині непростий період у житті, пам'ятайте, що труднощі роблять вас сильнішими та витривалішими. Зберіть сили на останній ривок і не здавайтеся, навіть якщо ситуація здається дуже виснажливою.

Неділя — карта "Четвірка Пентаклів"

Ця карта символізує стабільність, контроль над ресурсами та бажання зберігати те, що вже є. Ймовірно, ви зараз дуже переживаєте, що можете втратити все, що у вас є. Знайдіть баланс між накопиченням і щедрістю, щоб уникнути банкрутства.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Субота — карта "Зірка"

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він точно веде вас у правильному напрямку. Вірте у свої цілі та мрії попри те, що поки не бачите результату. В суботу проведіть трохи часу з рідними та відновіть сили.

Неділя — Карта "Вісімка Мечів"

Багато обмежень у житті керуються нашим розумом, тож важливо відокремити реальні проблеми від уявних. Вихід із складної ситуації може з'явитися, якщо поглянути на неї з іншого боку.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота — Карта дня "Паж пентаклів"

Вас чекать нові успішні проєкти. Контролюйте фінанси. Вам нарешті стане легше вирішувати надскладні справи та задачі.

Неділя — Карта дня "Сімка Жезлів"

Не дозволяй сумнівам чи критиці збити вас з обраного шляху. Навіть якщо здається, що ви один проти всіх, ваша стійкість і рішучість приведуть до перемоги.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Субота — Карта дня "Башта"

Приймайте зміни. Навіть якщо вони здаються хаотичними, вони можуть відкрити нові можливості. Все, що трапиться сьогодні із вами, має важливе значення для вашого життєвого шляху.

Неділя — Карта дня "Двійка мечів"

Цей день зніме пов'язку з ваших очей. Будьте уважні, в цей день можуть розкритися зради та недруги серед ваших "Друзів".

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Субота — Карта дня "Закохані"

В цей день вам необхідно буде прийняти декілька рішень, які вплинуть на ваш подальший життєвий шлях. Коханим не вистачає вас, тож проведіть час з ними.

Неділя — Карта дня "Двійка мечів"

Цей день зніме пов'язку з ваших очей. Будьте уважні, в цей день можуть розкритися зради та недруги серед ваших "Друзів".

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Субота — Карта дня "Туз Кубків"

Туз Кубків приносить на ці вихідні нові стосунки, прекрасні зв'язки і хімію та нові іскри. Насолоджуйтесь митями життя та ні про що не шкодуйте.

Неділя — Карта дня "Паж Мечів"

Що б ви не відкладали, почніть це робити в неділю, і зірки зійдуться, щоб дати вам "щасливий квиточок". Проявляйте оптимізм та будьте позитивними.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Субота — Карта дня "Рицар мечів"

Настав час показати свої зуби і кігті і дати відсіч тому, хто вас ображав. Оточуючі повинні поважати вашу силу і владу, Невелика сутичка перекалібрує нездорову динаміку, і справи підуть у набагато кращому руслі.

Неділя — Карта дня "Сімка кубків"

Що потрібно зробити, щоб втілити ціль її в життя? Який перший крок на цьому шляху? Коли ви можете зробити цей крок? Просто плануйте тиждень за тижнем, крок за кроком та вже почніть зараз.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Субота — Карта дня "Сила"

Ви неймовірно сильні, рішучі, невблаганні і розумні. Ви можете звернути гори. Випробовуйте себе на міцність, піднімайтеся на вимушену висоту, встановлюйте планку вище.

Неділя — Карта дня "Самітник"

Виділіть час на відпочинок. Іноді, щоб взяти нову висоту, варто поглянути на все зі сторони.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Субота — Карта дня "Вісімка кубків"

Через тиждень після того, як ви відмовитеся від цього, у вашому житті з'явиться щось набагато краще, щоб замінити це. І ви пошкодуєте, що не зробили цього раніше! Тож приступайте.

Неділя — Карта дня "Маг"

Ваші цілі мають високі шанси реалізуватися, тож ставте в пріоритет роботу над ними. Решту дня проведіть із дітьми, вони дуже сумують за вами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Субота — Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Подивіться далеко вперед та подумайте про майбутнє життя вашої мрії ... які ключові елементи? Що вже є і що можна посилити або розвинути? Що є новим і потребує активізації? Що сильно відрізняється від того, що є зараз, і свідчить про те, що потрібні якісні зміни?

Неділя — Карта дня "Помірність"

Щоб отримувати хороші результати праці, розплануйте свої задачі. Пам'ятайте, спонтанність в цей день ваш ворог.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота — Карта дня "Дурень"

Аркан відкриває для вас нові можливості та пригоди. Не відмовляйтесь від цікавих пропозицій друзів чи знайомих, адже вас чекає великий куш.

Неділя — Карта дня "Королева Кубків"

В цей день варто приділити час своєму емоційному здоров'ю, інакше на вас чекає вигорання. Прислухайтеся до порад близьких та приділяйте час улюбленим справам.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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