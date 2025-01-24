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Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на выходные, 25-26 января

24 января 2025 20:10
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Чего ожидать всем знакам Зодиака на выходных, 25-26 января 2025 года - расклад на мистических картах Таро на любовь, карьеру и финансы.
Таро-гороскоп. Фото: коллаж Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на выходные 25-26 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу и воскресенье, 25-26 января 2025 года.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 25-26 января 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)  

Субота — карта "Отшельник"

Сегодня вам стоит немного отдохнуть, отдалиться от внешнего шума и прислушаться к своему внутреннему голосу. Поищите ответы на острые вопросы в себе, а не в окружающих.

Воскресенье — карта "Король Жезлов"

Это наиболее благоприятное время для принятия важных решений. Не бойтесь брать на себя ответственность и действуйте с энергией и решительностью.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Суббота — карта "Девятка Жезлов"

Даже если у вас сейчас непростой период в жизни, помните, что трудности делают вас сильнее и выносливее. Соберите силы на последний рывок и не сдавайтесь, даже если ситуация кажется очень изнурительной.

Воскресенье — карта "Четверка Пентаклей"

Эта карта символизирует стабильность, контроль над ресурсами и желание сохранять то, что уже есть. Вероятно, вы сейчас очень переживаете, что можете потерять все, что у вас есть. Найдите баланс между накопительством и щедростью, чтобы избежать банкротства.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Субота — карта "Звезда"

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он точно ведет вас в правильном направлении.

Верьте в свои цели и мечты несмотря на то, что пока не видите результата. В субботу проведите немного времени с родными и восстановите силы.

Воскресенье - Карта "Восьмерка Мечей"

Многие ограничения в жизни руководствуются нашим разумом, поэтому важно отделить реальные проблемы от мнимых.

Выход из сложной ситуации может появиться, если взглянуть на нее с другой стороны.

 

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота — Карта дня "Паж пентаклей"

Вас ждут новые успешные проекты. Контролируйте финансы. Вам наконец-то станет легче решать сверхсложные дела и задачи.

Воскресенье — Карта дня "Семерка Жезлов"

Не позволяй сомнениям или критике сбить вас с выбранного пути. Даже если кажется, что вы один против всех, ваша стойкость и решительность приведут к победе.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Суббота — Карта дня "Башня"

Принимайте перемены. Даже если они кажутся хаотичными, они могут открыть новые возможности.

Воскресенье — Карта дня "Двойка мечей"

Этот день снимет повязку с ваших глаз. Будьте внимательны, в этот день могут раскрыться измены и недруги среди ваших "Друзей".

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Суббота — Карта дня "Влюбленные"

В этот день вам необходимо будет принять несколько решений, которые повлияют на ваш дальнейший жизненный путь. Любимым не хватает вас, так проведите время с ними.

Воскресенье — Карта дня "Двойка мечей"

Этот день снимет повязку с ваших глаз. Будьте внимательны, в этот день могут раскрыться измены и недруги среди ваших "Друзей".

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Суббота — Карта дня "Туз Кубков"

Туз Кубков приносит на эти выходные новые отношения, прекрасные связи и химию и новые искры. Наслаждайтесь мгновениями жизни и ни о чем не жалейте.

Воскресенье — Карта дня  "Паж Мечей"

Что бы вы ни откладывали, начните это делать в воскресенье, и звезды сойдутся, чтобы дать вам "счастливый билетик". Проявляйте оптимизм и будьте позитивными.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Суббота — Карта дня "Рыцарь мечей"

Настало время показать свои зубы и когти и дать отпор тому, кто вас оскорблял. Окружающие должны уважать вашу силу и власть, Небольшая схватка перекалибрует нездоровую динамику, и дела пойдут в гораздо лучшем русле.

Воскресенье - — Карта дня "Семерка кубков"

Что нужно сделать, чтобы воплотить цель ее в жизнь? Какой первый шаг на этом пути? Когда вы можете сделать этот шаг? Просто планируйте неделю за неделей, шаг за шагом и уже начните сейчас.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Суббота — Карта дня "Сила"

Вы невероятно сильны, решительны, неумолимы и умны. Вы можете свернуть горы. Испытывайте себя на прочность, поднимайтесь на вынужденную высоту, устанавливайте планку выше.

Воскресенье - — Карта дня "Отшельник"

Выделите время на отдых. Иногда, чтобы взять новую высоту, стоит взглянуть на все со стороны.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Суббота — Карта дня "Восьмерка кубков"

Через неделю после того, как вы откажетесь от этого, в вашей жизни появится что-то гораздо лучшее, чтобы заменить это. И вы пожалеете, что не сделали этого раньше! Так что приступайте.

Воскресенье — Карта дня  Маг"

Ваши цели имеют высокие шансы реализоваться, так что ставьте в приоритет работу над ними. Остаток дня проведите с детьми, они очень скучают по вам.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Суббота — Карта дня "Девятка пентаклей"

Посмотрите далеко вперед и подумайте о будущей жизни вашей мечты... какие ключевые элементы? Что уже есть и что можно усилить или развить? Что является новым и нуждается в активизации? Что сильно отличается от того, что есть сейчас, и свидетельствует о том, что нужны качественные изменения?

Воскресенье — Карта дня  "Умеренность"

Чтобы получать хорошие результаты труда, распланируйте свои задачи. Помните, спонтанность в этот день ваш враг.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Суббота — Карта дня "Дурак"

Аркан открывает для вас новые возможности и приключения.

Не отказывайтесь от интересных предложений друзей или знакомых, ведь вас ждет большой куш.

Воскресенье — Карта дня "Королева Кубков"

В этот день стоит уделить время своему эмоциональному здоровью'ю, иначе вас ждет выгорание. Прислушивайтесь к советам близких и уделяйте время любимым делам.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году по картам Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака столкнутся с препятствиями зимой 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака сменят свою профессию в 2025 году.

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19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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