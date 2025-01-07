Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Таро гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 7 січня 2025 arrow

Таро гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 7 січня 2025

7 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 7 січня 2025, за картами Таро
Розклад на містичних картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, сьоме січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, сьоме січня 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на сьоме січня.

Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Імператорка"

Це день гармонії і достатку, а тарологічна карта символізує піклування, комфорт і творчість. Цього дня приділіть трохи часу не тільки собі, а й своїм рідним людям.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Це день для внутрішніх пошуків, а тарологічна карта радить залишити в минулому те, від чого більше немає ніякого задоволення. Подумайте і підготуйтеся до змін у житті.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Це день сили і рішучості, а тарологічна карта символізує здатність брати ситуацію під контроль і втілювати свої бажання в реальне життя. Сьогодні проявіть свої таланти.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це день радості та задоволення, а тарологічна карта вказує на здійснення бажань і задоволення. Проведіть вільний час з близькими, насолодіться моментами і подякуйте Всесвіту за всі подарунки.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день несподіваних змін, а тарологічна карта вказує на неочікуваний розвиток подій, але, частіше за все, в кращий бік. Можливо, ви отримаєте шанс, який не можна ігнорувати.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Це день нових можливостей, а тарологічна карта символізує початок чогось матеріально успішного. Звертайте увагу на деталі, щоб стати успішними.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день справжньої гармонії в особистому житті, а тарологічна карта вказує на взаєморозуміння, підтримку і теплі почуття. Це сприятливий час для романтичних зустрічей або зміцнення дружби.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Це яскравий і радісний день, а тарологічна карта символізує ясність, успіх і позитивні емоції. Це сприятливий час для спілкування, поїздок або творчості. 

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це день планування і перспектив, а тарологічна карта говорить про те, що ви на правильному шляху. Проаналізуйте власні досягнення і створіть нові горизонти.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день усамітнення і роздумів, а тарологічна карта радить зануритися у власні думки і визначити, що для вас важливо. Це сприятливий день для проведення часу в тиші.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день теплих спогадів і радості від спілкування з рідними людьми, а тарологічна карта символізує ностальгію і щирі почуття. Можливо ви зустрінете старого друга або займетеся тим, що нагадує вам гарні моменти минулого.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Жриця"

Це день інтуїції і внутрішньої роботи, а тарологічна карта вказує на те, що відповіді на важливі питання можуть з’явитися шляхом роздумів. Довіртеся внутрішньому голосу і власній мудрості.

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку будуть найщасливішими в 2025 році за Таро.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку не пощастить у січні 2025 року за Таро. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку розійдуться з коханими на початку 2025 року за Таро. 

гороскоп прогнози знаки Зодіаку щоденний гороскоп таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

09:25 Білецький назвав кроки, які покращать армію у 2025 році

09:19 Водії можуть видихнути — яка ситуація на кордоні вранці

09:17 Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото

09:57 У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі

09:57 Відключення світла в Одесі у вівторок — кому підготуватися

09:45 Дональд Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США

09:43 У Херсоні пролунали вибухи

09:36 ЗСУ мають тактичні успіхи у Курській області, — ISW

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 В Росії зійшли з рейок 39 вагонів з вугіллям

09:26 Пропаганда триває — на Одещині досі мовить радіо з ПМР

09:25 Білецький назвав кроки, які покращать армію у 2025 році

09:19 Водії можуть видихнути — яка ситуація на кордоні вранці

09:17 Садовий провів захід для львівських волонтерів — фото

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла