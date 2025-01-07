Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 7 січня 2025, за картами Таро

Розклад на містичних картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, сьоме січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, сьоме січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператорка"

Це день гармонії і достатку, а тарологічна карта символізує піклування, комфорт і творчість. Цього дня приділіть трохи часу не тільки собі, а й своїм рідним людям.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Це день для внутрішніх пошуків, а тарологічна карта радить залишити в минулому те, від чого більше немає ніякого задоволення. Подумайте і підготуйтеся до змін у житті.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Це день сили і рішучості, а тарологічна карта символізує здатність брати ситуацію під контроль і втілювати свої бажання в реальне життя. Сьогодні проявіть свої таланти.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це день радості та задоволення, а тарологічна карта вказує на здійснення бажань і задоволення. Проведіть вільний час з близькими, насолодіться моментами і подякуйте Всесвіту за всі подарунки.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день несподіваних змін, а тарологічна карта вказує на неочікуваний розвиток подій, але, частіше за все, в кращий бік. Можливо, ви отримаєте шанс, який не можна ігнорувати.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Це день нових можливостей, а тарологічна карта символізує початок чогось матеріально успішного. Звертайте увагу на деталі, щоб стати успішними.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день справжньої гармонії в особистому житті, а тарологічна карта вказує на взаєморозуміння, підтримку і теплі почуття. Це сприятливий час для романтичних зустрічей або зміцнення дружби.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сонце"

Це яскравий і радісний день, а тарологічна карта символізує ясність, успіх і позитивні емоції. Це сприятливий час для спілкування, поїздок або творчості.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це день планування і перспектив, а тарологічна карта говорить про те, що ви на правильному шляху. Проаналізуйте власні досягнення і створіть нові горизонти.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день усамітнення і роздумів, а тарологічна карта радить зануритися у власні думки і визначити, що для вас важливо. Це сприятливий день для проведення часу в тиші.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день теплих спогадів і радості від спілкування з рідними людьми, а тарологічна карта символізує ностальгію і щирі почуття. Можливо ви зустрінете старого друга або займетеся тим, що нагадує вам гарні моменти минулого.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Жриця"

Це день інтуїції і внутрішньої роботи, а тарологічна карта вказує на те, що відповіді на важливі питання можуть з’явитися шляхом роздумів. Довіртеся внутрішньому голосу і власній мудрості.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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