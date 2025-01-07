Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 января 2025, по картам Таро

Расклад на мистических картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, седьмое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, седьмое января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Императрица"

Это день гармонии и достатка, а тарологическая карта символизирует заботу, комфорт и творчество. В этот день уделите немного времени не только себе, но и своим родным людям.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Это день для внутренних поисков, а тарологическая карта советует оставить в прошлом то, от чего больше нет никакого удовольствия. Подумайте и подготовьтесь к переменам в жизни.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Это день силы и решительности, а тарологическая карта символизирует способность брать ситуацию под контроль и воплощать свои желания в реальную жизнь. Сегодня проявите свои таланты.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день радости и удовольствия, а тарологическая карта указывает на осуществление желаний и удовлетворение. Проведите свободное время с близкими, насладитесь моментами и поблагодарите Вселенную за все подарки.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день неожиданных перемен, а тарологическая карта указывает на неожиданное развитие событий, но, чаще всего, в лучшую сторону. Возможно, вы получите шанс, который нельзя игнорировать.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Это день новых возможностей, а тарологическая карта символизирует начало чего-то материально успешного. Обращайте внимание на детали, чтобы стать успешными.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день настоящей гармонии в личной жизни, а тарологическая карта указывает на взаимопонимание, поддержку и теплые чувства. Это благоприятное время для романтических встреч или укрепления дружбы.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Это яркий и радостный день, а тарологическая карта символизирует ясность, успех и положительные эмоции. Это благоприятное время для общения, поездок или творчества.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это день планирования и перспектив, а тарологическая карта говорит о том, что вы на правильном пути. Проанализируйте собственные достижения и создайте новые горизонты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это день уединения и размышлений, а тарологическая карта советует погрузиться в собственные мысли и определить, что для вас важно. Это благоприятный день для проведения времени в тишине.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день теплых воспоминаний и радости от общения с родными людьми, а тарологическая карта символизирует ностальгию и искренние чувства. Возможно вы встретите старого друга или займетесь тем, что напоминает вам хорошие моменты прошлого.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Жрица"

Это день интуиции и внутренней работы, а тарологическая карта указывает на то, что ответы на важные вопросы могут появиться путем размышлений. Доверьтесь внутреннему голосу и собственной мудрости.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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