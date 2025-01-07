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Таро гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 января 2025

7 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 января 2025, по картам Таро
Расклад на мистических картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, седьмое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, седьмое января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Императрица"

Это день гармонии и достатка, а тарологическая карта символизирует заботу, комфорт и творчество. В этот день уделите немного времени не только себе, но и своим родным людям.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Это день для внутренних поисков, а тарологическая карта советует оставить в прошлом то, от чего больше нет никакого удовольствия. Подумайте и подготовьтесь к переменам в жизни.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Это день силы и решительности, а тарологическая карта символизирует способность брать ситуацию под контроль и воплощать свои желания в реальную жизнь. Сегодня проявите свои таланты.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день радости и удовольствия, а тарологическая карта указывает на осуществление желаний и удовлетворение. Проведите свободное время с близкими, насладитесь моментами и поблагодарите Вселенную за все подарки.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день неожиданных перемен, а тарологическая карта указывает на неожиданное развитие событий, но, чаще всего, в лучшую сторону. Возможно, вы получите шанс, который нельзя игнорировать.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Это день новых возможностей, а тарологическая карта символизирует начало чего-то материально успешного. Обращайте внимание на детали, чтобы стать успешными.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день настоящей гармонии в личной жизни, а тарологическая карта указывает на взаимопонимание, поддержку и теплые чувства. Это благоприятное время для романтических встреч или укрепления дружбы.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Солнце"

Это яркий и радостный день, а тарологическая карта символизирует ясность, успех и положительные эмоции. Это благоприятное время для общения, поездок или творчества.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это день планирования и перспектив, а тарологическая карта говорит о том, что вы на правильном пути. Проанализируйте собственные достижения и создайте новые горизонты.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это день уединения и размышлений, а тарологическая карта советует погрузиться в собственные мысли и определить, что для вас важно. Это благоприятный день для проведения времени в тишине.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день теплых воспоминаний и радости от общения с родными людьми, а тарологическая карта символизирует ностальгию и искренние чувства. Возможно вы встретите старого друга или займетесь тем, что напоминает вам хорошие моменты прошлого.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Жрица"

Это день интуиции и внутренней работы, а тарологическая карта указывает на то, что ответы на важные вопросы могут появиться путем размышлений. Доверьтесь внутреннему голосу и собственной мудрости.

Гороскоп на 7 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в 2025 году по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака не повезет в январе 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака разойдутся с любимыми в начале 2025 года по Таро.

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06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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06:30 Статус "Нарушение правил учета" — как правильно обратиться в ТЦК

06:25 Будет ли пандемия метапневмовируса в Украине — ответ эксперта

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