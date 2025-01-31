Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 31 січня 2025, за картами Таро

Розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 31 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 31 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Ця тарологічна карта символізує духовний розвиток, віру і внутрішню гармонію, а цей день принесе вам полегшення і можливість змінити обставини на краще. Сміливо робіть крок уперед і відкрийте своє серце для нових можливостей.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Правосуддя"

Вам варто замислитися над наслідками власних вчинків, а тарологічна карта нагадує, що в житті є бумеранг. Можливо, настав час передивитися свою поведінку і чекати на несподівані уроки від долі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Повішаний"

Можливо, вам доведеться передивитися своє життя, а тарологічна карта символізує період застою і вимушеного очікування. Сміливо йдіть на зустріч змінам, адже вони допоможуть вам вийти на новий рівень.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Вам варто готуватися до сплеску енергії, а тарологічна карта обіцяє потужний прилив натхнення. Цей день принесе вам доленосні події, в яких вам доведеться чимось жертвувати.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Це важкий день, а тарологічна карта символізує закінчення складного етапу. Можливо, ви відчуєте слабкість і тиск обставин, але вам не можна здаватися.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Ця тарологічна карта символізує нові емоційні переживання, які пов’язані з коханням, дружбою і духовним ростом. Якщо ви давно чекали на зміни в особистому житті, то ви зовсім скоро їх дочекаєтеся.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Ця тарологічна карта вказує на схильність до непостійності, що може завадити вам досягати цілей. Можливо, вам варто замислитися над тим, щоб серйозніше ставитися до власного життя.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Король Кубків"

Ця тарологічна карта символізує харизму, лідерство і вміння керувати власними емоціями. Ви маєте велику внутрішню силу і можете впливати на оточуючих більше, ніж вам здається.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сімка Денарієв"

Вам варто набратися терпіння, а тарологічна карта радить почекати для гарного результату. Будьте уважні до деталей і не поспішайте, щоб помітити важливі сигнали.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Вам доведеться зіткнутися з важким вибором, а тарологічна карта символізує внутрішній конфлікт і невпевненість. Ви можете відчуєте, що вас стримують обставини або страх, але не варто відкладати прийняття рішень.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Ця тарологічна карта символізує закінчення болючого періода. Можливо, попереду вас труднощі, але не бійтеся зіштовхнутися зі складними емоціями.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Лицар Денарієв"

Настав час взяти на себе відповідальність за свої вчинки, а тарологічна карта вказує на необхідність бути більш активними. Будьте сміливими і підготуйтеся до змін.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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