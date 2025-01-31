Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 31 января 2025, по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 31 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 31 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Эта тарологическая карта символизирует духовное развитие, веру и внутреннюю гармонию, а этот день принесет вам облегчение и возможность изменить обстоятельства к лучшему. Смело делайте шаг вперед и откройте свое сердце для новых возможностей.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Правосудие"

Вам стоит задуматься над последствиями собственных поступков, а тарологическая карта напоминает, что в жизни есть бумеранг. Возможно, пришло время пересмотреть свое поведение и ждать неожиданных уроков от судьбы.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный"

Возможно, вам придется пересмотреть свою жизнь, а тарологическая карта символизирует период застоя и вынужденного ожидания. Смело идите на встречу переменам, ведь они помогут вам выйти на новый уровень.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Вам стоит готовиться к всплеску энергии, а тарологическая карта обещает мощный прилив вдохновения. Этот день принесет вам судьбоносные события, в которых вам придется чем-то жертвовать.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Это трудный день, а тарологическая карта символизирует окончание сложного этапа. Возможно, вы почувствуете слабость и давление обстоятельств, но вам нельзя сдаваться.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Кубков"

Эта тарологическая карта символизирует новые эмоциональные переживания, которые связаны с любовью, дружбой и духовным ростом. Если вы давно ждали перемен в личной жизни, то вы совсем скоро их дождетесь.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Эта тарологическая карта указывает на склонность к непостоянству, что может помешать вам достигать целей. Возможно, вам стоит задуматься над тем, чтобы серьезнее относиться к собственной жизни.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Король Кубков"

Эта тарологическая карта символизирует харизму, лидерство и умение управлять собственными эмоциями. Вы обладаете большой внутренней силой и можете влиять на окружающих больше, чем вам кажется.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Семерка Денариев"

Вам стоит набраться терпения, а тарологическая карта советует подождать для хорошего результата. Будьте внимательны к деталям и не спешите, чтобы заметить важные сигналы.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Вам придется столкнуться с трудным выбором, а тарологическая карта символизирует внутренний конфликт и неуверенность. Вы можете почувствуете, что вас сдерживают обстоятельства или страх, но не стоит откладывать принятие решений.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Эта тарологическая карта символизирует окончание болезненного периода. Возможно, впереди вас трудности, но не бойтесь столкнуться со сложными эмоциями.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Рыцарь Денариев"

Настало время взять на себя ответственность за свои поступки, а тарологическая карта указывает на необходимость быть более активными. Будьте смелыми и подготовьтесь к переменам.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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