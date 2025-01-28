Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 28 січня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 28 січня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 28 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 28 січня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 28 січня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні на вас чекають неочікувані повороти, а тарологічна карта вказує на зміни, які можуть призвести до важливих відкриттів у стосунках і кар’єрі. Підготуйтеся до неочікуваних можливостей на роботі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператриця"
Цей день наповнений творчою енергією і гармонією, а тарологічна карта вказує на теплі та дбайливі моменти у коханні. Ваші зусилля на роботі помітять, особливо, якщо ви займаєтеся творчими проєктами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Маг"
Сьогодні ви зрозумієте, що можете контролювати власну долю, а тарологічна карта вказує на здатність втілювати свої ідеї. У стосунках зробіть крок уперед, щоб зміцнити стосунки, а на роботі проявіть креативність, щоб показати свої навички.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Жриця"
Цього дня вашим основним союзником буде ваша інтуїція, а тарологічна карта рекомендує дослухатися до внутрішнього голосу і звернути увагу на знаки від Всесвіту. У стосунках відверто поговоріть з партнером, щоб зміцнити взаєморозуміння, а в кар’єрі зосередьтеся на деталях.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Це день радості, тепла і успіхів, а тарологічна карта вказує на гармонію у стосунках. На роботі ваші зусилля нарешті помітять і зацінять.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Відлюдник"
Сьогодні ви захочете усамітнитися, а тарологічна карта радить вам зосередитися на внутрішніх цілях. У стосунках чесно поговоріть з партнером, а на роботі сплануйте і завершіть поточні справи.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Закохані"
Сьогодні ви можете постати перед важливим вибором, а тарологічна карта вказує на важливість гармонії у стосунках і кар’єрі. Це сприятливий час для зміцнення зв’язку з партнером і співпраці з колегами на роботі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Смерть"
Цей день символізує завершення старого і початок нового, а тарологічна карта вказує на трансформації. У стосунках ви можете перейти на новий рівень, а на роботі настав час завершити старі проєкти і розпочати нові.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Туз Кубків"
Сьогоднішній день наповнений позитивом і новими можливостями, а тарологічна карта вказує на гармонію і кохання. У стосунках ви відчуєте особливу близькість, а на роботі це сприятливий момент для початку творчих проєктів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Імператор"
Цей день потребує від вас організованості та впевненості, а тарологічна карта радить структурувати свої плани. У стосунках підтримайте партнера, а на роботі вам вдасться досягти нових висот завдяки лідерству і відповідальності.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Вежа"
Сьогодні можуть відбутися неочікувані зміни, а тарологічна карта говорить про те, що руйнування застарілих основ допоможе створити щось краще. У стосунках підготуйтеся до відвертих бесід, а на роботі підлаштуйтеся під зміни.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Цей день буде наповнений загадками, а тарологічна карта радить вам бути уважними до власних почуттів. У стосунках чесність допоможе вирішити непорозуміння, а на роботі зосередьтеся на рутинних задачах.
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