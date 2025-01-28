Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 28 січня 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 28 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 28 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні на вас чекають неочікувані повороти, а тарологічна карта вказує на зміни, які можуть призвести до важливих відкриттів у стосунках і кар’єрі. Підготуйтеся до неочікуваних можливостей на роботі.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день наповнений творчою енергією і гармонією, а тарологічна карта вказує на теплі та дбайливі моменти у коханні. Ваші зусилля на роботі помітять, особливо, якщо ви займаєтеся творчими проєктами.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви зрозумієте, що можете контролювати власну долю, а тарологічна карта вказує на здатність втілювати свої ідеї. У стосунках зробіть крок уперед, щоб зміцнити стосунки, а на роботі проявіть креативність, щоб показати свої навички.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Жриця"

Цього дня вашим основним союзником буде ваша інтуїція, а тарологічна карта рекомендує дослухатися до внутрішнього голосу і звернути увагу на знаки від Всесвіту. У стосунках відверто поговоріть з партнером, щоб зміцнити взаєморозуміння, а в кар’єрі зосередьтеся на деталях.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це день радості, тепла і успіхів, а тарологічна карта вказує на гармонію у стосунках. На роботі ваші зусилля нарешті помітять і зацінять.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні ви захочете усамітнитися, а тарологічна карта радить вам зосередитися на внутрішніх цілях. У стосунках чесно поговоріть з партнером, а на роботі сплануйте і завершіть поточні справи.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні ви можете постати перед важливим вибором, а тарологічна карта вказує на важливість гармонії у стосунках і кар’єрі. Це сприятливий час для зміцнення зв’язку з партнером і співпраці з колегами на роботі.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

Цей день символізує завершення старого і початок нового, а тарологічна карта вказує на трансформації. У стосунках ви можете перейти на новий рівень, а на роботі настав час завершити старі проєкти і розпочати нові.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Сьогоднішній день наповнений позитивом і новими можливостями, а тарологічна карта вказує на гармонію і кохання. У стосунках ви відчуєте особливу близькість, а на роботі це сприятливий момент для початку творчих проєктів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день потребує від вас організованості та впевненості, а тарологічна карта радить структурувати свої плани. У стосунках підтримайте партнера, а на роботі вам вдасться досягти нових висот завдяки лідерству і відповідальності.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні можуть відбутися неочікувані зміни, а тарологічна карта говорить про те, що руйнування застарілих основ допоможе створити щось краще. У стосунках підготуйтеся до відвертих бесід, а на роботі підлаштуйтеся під зміни.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день буде наповнений загадками, а тарологічна карта радить вам бути уважними до власних почуттів. У стосунках чесність допоможе вирішити непорозуміння, а на роботі зосередьтеся на рутинних задачах.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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