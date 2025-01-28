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Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 28 января 2025

28 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 28 января 2025, по картам Таро
Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 28 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 28 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня вас ждут неожиданные повороты, а тарологическая карта указывает на перемены, которые могут привести к важным открытиям в отношениях и карьере. Подготовьтесь к неожиданным возможностям на работе.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Этот день наполнен творческой энергией и гармонией, а тарологическая карта указывает на теплые и заботливые моменты в любви. Ваши усилия на работе заметят, особенно, если вы занимаетесь творческими проектами.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы поймете, что можете контролировать собственную судьбу, а тарологическая карта указывает на способность воплощать свои идеи. В отношениях сделайте шаг вперед, чтобы укрепить отношения, а на работе проявите креативность, чтобы показать свои навыки.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

В этот день вашим основным союзником будет ваша интуиция, а тарологическая карта рекомендует прислушаться к внутреннему голосу и обратить внимание на знаки от Вселенной. В отношениях откровенно поговорите с партнером, чтобы укрепить взаимопонимание, а в карьере сосредоточьтесь на деталях.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это день радости, тепла и успехов, а тарологическая карта указывает на гармонию в отношениях. На работе ваши усилия наконец-то заметят и оценят.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вы захотите уединиться, а тарологическая карта советует вам сосредоточиться на внутренних целях. В отношениях честно поговорите с партнером, а на работе спланируйте и завершите текущие дела.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вы можете предстать перед важным выбором, а тарологическая карта указывает на важность гармонии в отношениях и карьере. Это благоприятное время для укрепления связи с партнером и сотрудничества с коллегами на работе.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

Этот день символизирует завершение старого и начало нового, а тарологическая карта указывает на трансформации. В отношениях вы можете перейти на новый уровень, а на работе пришло время завершить старые проекты и начать новые.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Кубков"

Сегодняшний день наполнен позитивом и новыми возможностями, а тарологическая карта указывает на гармонию и любовь. В отношениях вы почувствуете особую близость, а на работе это благоприятный момент для начала творческих проектов.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Этот день потребует от вас организованности и уверенности, а тарологическая карта советует структурировать свои планы. В отношениях поддержите партнера, а на работе вам удастся достичь новых высот благодаря лидерству и ответственности.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня могут произойти неожиданные перемены, а тарологическая карта говорит о том, что разрушение устаревших основ поможет создать что-то лучшее. В отношениях подготовьтесь к откровенным беседам, а на работе подстройтесь под перемены.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Этот день будет наполнен загадками, а тарологическая карта советует вам быть внимательными к собственным чувствам. В отношениях честность поможет разрешить недоразумения, а на работе сосредоточьтесь на рутинных задачах.

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами весной 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, у каких знаков Зодиака изменится жизнь до конца зимы 2025 года.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году по Таро.

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06:25 На западе мороз и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Вывод один — всем ограниченно годным не возобновят статус

06:10 Будущая пенсия — кто получит выплату в 7,1 тыс. гривен

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