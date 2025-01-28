Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 28 января 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 28 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 28 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 28 января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 28 января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Сегодня вас ждут неожиданные повороты, а тарологическая карта указывает на перемены, которые могут привести к важным открытиям в отношениях и карьере. Подготовьтесь к неожиданным возможностям на работе.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Императрица"
Этот день наполнен творческой энергией и гармонией, а тарологическая карта указывает на теплые и заботливые моменты в любви. Ваши усилия на работе заметят, особенно, если вы занимаетесь творческими проектами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Маг"
Сегодня вы поймете, что можете контролировать собственную судьбу, а тарологическая карта указывает на способность воплощать свои идеи. В отношениях сделайте шаг вперед, чтобы укрепить отношения, а на работе проявите креативность, чтобы показать свои навыки.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Жрица"
В этот день вашим основным союзником будет ваша интуиция, а тарологическая карта рекомендует прислушаться к внутреннему голосу и обратить внимание на знаки от Вселенной. В отношениях откровенно поговорите с партнером, чтобы укрепить взаимопонимание, а в карьере сосредоточьтесь на деталях.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Это день радости, тепла и успехов, а тарологическая карта указывает на гармонию в отношениях. На работе ваши усилия наконец-то заметят и оценят.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня вы захотите уединиться, а тарологическая карта советует вам сосредоточиться на внутренних целях. В отношениях честно поговорите с партнером, а на работе спланируйте и завершите текущие дела.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Влюбленные"
Сегодня вы можете предстать перед важным выбором, а тарологическая карта указывает на важность гармонии в отношениях и карьере. Это благоприятное время для укрепления связи с партнером и сотрудничества с коллегами на работе.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Смерть"
Этот день символизирует завершение старого и начало нового, а тарологическая карта указывает на трансформации. В отношениях вы можете перейти на новый уровень, а на работе пришло время завершить старые проекты и начать новые.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Туз Кубков"
Сегодняшний день наполнен позитивом и новыми возможностями, а тарологическая карта указывает на гармонию и любовь. В отношениях вы почувствуете особую близость, а на работе это благоприятный момент для начала творческих проектов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Император"
Этот день потребует от вас организованности и уверенности, а тарологическая карта советует структурировать свои планы. В отношениях поддержите партнера, а на работе вам удастся достичь новых высот благодаря лидерству и ответственности.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Башня"
Сегодня могут произойти неожиданные перемены, а тарологическая карта говорит о том, что разрушение устаревших основ поможет создать что-то лучшее. В отношениях подготовьтесь к откровенным беседам, а на работе подстройтесь под перемены.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Луна"
Этот день будет наполнен загадками, а тарологическая карта советует вам быть внимательными к собственным чувствам. В отношениях честность поможет разрешить недоразумения, а на работе сосредоточьтесь на рутинных задачах.
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