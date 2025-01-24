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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 24 січня 2025

24 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 24 січня 2025, за картами Таро
Тарологиня з картами в руках. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 24 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 24 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні вам варто бути відповідальними і чіткими, а тарологічна карта обіцяє успіх, якщо ви проявите лідерські якості та організованість. У стосунках встановіть стабільні кордони і покажіть партнеру, що він може вам довіряти.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день принесе вам натхнення і надію, а тарологічна карта каже, що ви на правильному шляху. Це сприятливий час для гармонії у стосунках і встановлення амбітних цілей на роботі.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви відчуєте, що впораєтеся з будь-якою задачею, а тарологічна карта радить проявити ініціативу і почати нові проєкти. У стосунках проявіть впевненість і візьміть ситуацію під особистий контроль.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день буде наповнений загадками, а тарологічна карта каже, що на вашому шляху можуть виникнути непорозуміння. На роботі не приймайте поспішних рішень і довіртеся внутрішньому голосу.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує для вас зміни, а тарологічна карта обіцяє приємні сюрпризи як у стосунках, так і в кар’єрі. Не впустіть шанс використати нові можливості, які з’являться на вашому шляху.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні ви захочете усамітнитися, а тарологічна карта радить зосередитися на внутрішніх цілях. У стосунках будьте терплячими.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день принесе важливі рішення, особливо у стосунках, а тарологічна карта радить зміцнити зв’язки з партнером. На роботі буде особливо продуктивним співпраця з іншими.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні можуть бути неочікувані зміни, а тарологічна карта радить бути гнучкими. У стосунках підготуйтеся до відвертих розмов, які допоможуть вам зміцнити свої стосунки.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день буде наповнений гармонією, творчістю і достатком, а тарологічна карта радить подбати про рідних і зміцнити стосунки з партнером. На роботі оцінять ваші зусилля.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам варто бути терплячими і впевненими, а тарологічна карта говорить про те, що ви зможете подолати будь-які перешкоди, якщо будете діяти спокійно. Це сприятливий день для зміцнення зв’язків з оточуючими людьми.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви відчуєте, що досягли гармонії і завершили важливий етап, а тарологічна карта каже, що ви отримаєте задоволення. В особистому і кар’єрному житті настає час гармонії і стабільності.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Цей день буде наповнений позитивними емоціями і новими можливостями, а тарологічна карта каже, що ви відчуєте натхнення і енергію, яка допоможе у стосунках і на роботі. Довіртеся власним почуттям і насолодіться моментом.

Гороскоп на 24 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку зіткнуться з перешкодами взимку 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку змінять свою професію у 2025 році. 

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06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

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06:30 Пшениця стрімко дорожчає — ціни на українські зернові у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 ВЛК не за місцем прописки — коли це можливо

06:25 Буде мокрий сніг — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

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