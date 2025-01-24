Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 24 января 2025 arrow

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 24 января 2025

24 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 24 января 2025, по картам Таро
Таролог с картами в руках. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 24 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 24 января 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 24 января.

Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Император"

Сегодня вам стоит быть ответственными и четкими, а тарологическая карта обещает успех, если вы проявите лидерские качества и организованность. В отношениях установите стабильные границы и покажите партнеру, что он может вам доверять.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вам вдохновение и надежду, а тарологическая карта говорит, что вы на правильном пути. Это благоприятное время для гармонии в отношениях и установки амбициозных целей на работе.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы почувствуете, что справитесь с любой задачей, а тарологическая карта советует проявить инициативу и начать новые проекты. В отношениях проявите уверенность и возьмите ситуацию под личный контроль.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Этот день будет наполнен загадками, а тарологическая карта говорит, что на вашем пути могут возникнуть недоразумения. На работе не принимайте поспешных решений и доверьтесь внутреннему голосу.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит для вас перемены, а тарологическая карта обещает приятные сюрпризы как в отношениях, так и в карьере. Не упустите шанс использовать новые возможности, которые появятся на вашем пути.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вы захотите уединиться, а тарологическая карта советует сосредоточиться на внутренних целях. В отношениях будьте терпеливыми.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день принесет важные решения, особенно в отношениях, а тарологическая карта советует укрепить связи с партнером. На работе будет особенно продуктивным сотрудничество с другими.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня могут быть неожиданные перемены, а тарологическая карта советует быть гибкими. В отношениях подготовьтесь к откровенным разговорам, которые помогут вам укрепить свои отношения.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Императрица"

Этот день будет наполнен гармонией, творчеством и достатком, а тарологическая карта советует позаботиться о родных и укрепить отношения с партнером. На работе оценят ваши усилия.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам стоит быть терпеливыми и уверенными, а тарологическая карта говорит о том, что вы сможете преодолеть любые препятствия, если будете действовать спокойно. Это благоприятный день для укрепления связей с окружающими людьми.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете, что достигли гармонии и завершили важный этап, а тарологическая карта говорит, что вы получите удовлетворение. В личной и карьерной жизни наступает время гармонии и стабильности.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

Этот день будет наполнен положительными эмоциями и новыми возможностями, а тарологическая карта говорит, что вы почувствуете вдохновение и энергию, которая поможет в отношениях и на работе. Доверьтесь собственным чувствам и насладитесь моментом.

Гороскоп на 24 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году по картам Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака столкнутся с препятствиями зимой 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака сменят свою профессию в 2025 году.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:31 Футболиста Полесья и сборной Украины покупает клуб из США

11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

11:31 Футболиста Полесья и сборной Украины покупает клуб из США

11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

10:35 Бельгия против Украины сыграет с новым главным тренером — кто это

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать