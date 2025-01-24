Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 24 января 2025, по картам Таро

Таролог с картами в руках. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 24 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 24 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император"

Сегодня вам стоит быть ответственными и четкими, а тарологическая карта обещает успех, если вы проявите лидерские качества и организованность. В отношениях установите стабильные границы и покажите партнеру, что он может вам доверять.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет вам вдохновение и надежду, а тарологическая карта говорит, что вы на правильном пути. Это благоприятное время для гармонии в отношениях и установки амбициозных целей на работе.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы почувствуете, что справитесь с любой задачей, а тарологическая карта советует проявить инициативу и начать новые проекты. В отношениях проявите уверенность и возьмите ситуацию под личный контроль.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Этот день будет наполнен загадками, а тарологическая карта говорит, что на вашем пути могут возникнуть недоразумения. На работе не принимайте поспешных решений и доверьтесь внутреннему голосу.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит для вас перемены, а тарологическая карта обещает приятные сюрпризы как в отношениях, так и в карьере. Не упустите шанс использовать новые возможности, которые появятся на вашем пути.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вы захотите уединиться, а тарологическая карта советует сосредоточиться на внутренних целях. В отношениях будьте терпеливыми.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день принесет важные решения, особенно в отношениях, а тарологическая карта советует укрепить связи с партнером. На работе будет особенно продуктивным сотрудничество с другими.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня могут быть неожиданные перемены, а тарологическая карта советует быть гибкими. В отношениях подготовьтесь к откровенным разговорам, которые помогут вам укрепить свои отношения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Императрица"

Этот день будет наполнен гармонией, творчеством и достатком, а тарологическая карта советует позаботиться о родных и укрепить отношения с партнером. На работе оценят ваши усилия.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам стоит быть терпеливыми и уверенными, а тарологическая карта говорит о том, что вы сможете преодолеть любые препятствия, если будете действовать спокойно. Это благоприятный день для укрепления связей с окружающими людьми.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете, что достигли гармонии и завершили важный этап, а тарологическая карта говорит, что вы получите удовлетворение. В личной и карьерной жизни наступает время гармонии и стабильности.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков"

Этот день будет наполнен положительными эмоциями и новыми возможностями, а тарологическая карта говорит, что вы почувствуете вдохновение и энергию, которая поможет в отношениях и на работе. Доверьтесь собственным чувствам и насладитесь моментом.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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