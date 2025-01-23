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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 23 січня 2025

23 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 23 січня 2025, за картами Таро
Розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 23 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 23 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Суд"

Сьогодні вам варто бути максимально об’єктивними, а тарологічна карта радить приймати рішення за допомогою логіки і фактів. У стосунках настав час відверто поговорити з коханою людиною, а на роботі варто бути більш уважними до деталей.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сила"

Цього дня варто бути терплячими і впевненими, а тарологічна карта вказує на вашу здатність долати будь-які перешкоди. В особистому житті зміцніть стосунки, а на роботі проявіть витримку і наполегливість, щоб досягти успіхів.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Це день радості та світла, а тарологічна карта символізує успіх, гарні зміни і ясність. У стосунках буде гармонія, а на роботі помітять ваші зусилля.

Гороскоп на 22 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день для аналізу і роздумів, а тарологічна карта радить зупинитися і зосередитися на внутрішніх пріоритетах. У стосунках ви знайдете гармонію, а на роботі краще зайнятися плануванням і підготовкою.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день буде наповнений творчою енергією і гармонією, а тарологічна карта символізує ріст, достаток і турботу. В стосунках буде романтика, а на роботі — продуктивний день.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ви можете досягти цілей, а тарологічна карта символізує силу розуму і впевненість у здібностях. У стосунках проявіть ініціативу, а на роботі почніть нові проєкти або підпишіть угоди.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

У вашому житті можуть відбутися неочікувані повороти, а тарологічна карта символізує зміни. В особистому житті можуть бути неочікувані приємні події, а на роботі ви можете досягти успіхів.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Цей день може бути наповнений різними загадками, а тарологічна карта радить дослухатися до внутрішнього голоса. У стосунках можуть виникнути непорозуміння, а на роботі краще не приймати поспішних рішень.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні вам потрібно бути дисциплінованими і організованими, а тарологічна карта символізує відповідальність і силу. У стосунках краще зміцнити стабільність, а на роботі можете досягти успіхів завдяки лідерським якостям.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Зірка"

Цей день принесе надію і натхнення, а тарологічна карта символізує світле майбутнє і нові можливості. У стосунках це гармонія, а на роботі — творчі успіхи.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні можливі зміни, які "перевернуть" ваш погляд на звичайні речі, а тарологічна карта символізує руйнування старого заради нового. У стосунках варто відверто поговорити, а на роботі — переглянути стратегії.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Жриця"

Цей день потребує уваги до інтуїції, а тарологічна карта символізує приховані знання. У стосунках варто глибше зрозуміти другу половинку, а на роботі слід вивчити деталі та підготуватися до важливого кроку.

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть залишитися без грошей навесні 2025 року за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, в яких знаків Зодіаку зміниться життя в 2025 році за Таро. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку дуже пощастить у 2025 році за картами Таро. 

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