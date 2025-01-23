Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 23 января 2025, по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 23 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 23 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Суд"

Сегодня вам стоит быть максимально объективными, а тарологическая карта советует принимать решения с помощью логики и фактов. В отношениях настало время откровенно поговорить с любимым человеком, а на работе стоит быть более внимательными к деталям.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Сила"

В этот день стоит быть терпеливыми и уверенными, а тарологическая карта указывает на вашу способность преодолевать любые препятствия. В личной жизни укрепите отношения, а на работе проявите выдержку и настойчивость, чтобы достичь успехов.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Солнце"

Это день радости и света, а тарологическая карта символизирует успех, хорошие перемены и ясность. В отношениях будет гармония, а на работе заметят ваши усилия.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Отшельник"

Это день для анализа и размышлений, а тарологическая карта советует остановиться и сосредоточиться на внутренних приоритетах. В отношениях вы обретете гармонию, а на работе лучше заняться планированием и подготовкой.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Императрица"

Этот день будет наполнен творческой энергией и гармонией, а тарологическая карта символизирует рост, достаток и заботу. В отношениях будет романтика, а на работе — продуктивный день.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Маг"

Сегодня вы можете достичь целей, а тарологическая карта символизирует силу разума и уверенность в способностях. В отношениях проявите инициативу, а на работе начните новые проекты или подпишите соглашения.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

В вашей жизни могут произойти неожиданные повороты, а тарологическая карта символизирует перемены. В личной жизни могут быть неожиданные приятные события, а на работе вы можете достичь успехов.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Этот день может быть наполнен различными загадками, а тарологическая карта советует прислушаться к внутреннему голосу. В отношениях могут возникнуть недоразумения, а на работе лучше не принимать поспешных решений.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Сегодня вам нужно быть дисциплинированными и организованными, а тарологическая карта символизирует ответственность и силу. В отношениях лучше укрепить стабильность, а на работе можете достичь успехов благодаря лидерским качествам.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Звезда"

Этот день принесет надежду и вдохновение, а тарологическая карта символизирует светлое будущее и новые возможности. В отношениях это гармония, а на работе — творческие успехи.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Сегодня возможны перемены, которые "перевернут" ваш взгляд на обычные вещи, а тарологическая карта символизирует разрушение старого ради нового. В отношениях стоит откровенно поговорить, а на работе — пересмотреть стратегии.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Жрица"

Этот день требует внимания к интуиции, а тарологическая карта символизирует скрытые знания. В отношениях стоит глубже понять вторую половинку, а на работе следует изучить детали и подготовиться к важному шагу.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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