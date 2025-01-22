Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 22 січня 2025, за картами Таро

Розклад на містичних картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 22 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей день дарує вам можливість взяти контроль над ситуацією у свої руки, а тарологічна карта символізує рух вперед, перемогу і силу волі. В особистому житті варто бути рішучими, а на роботі — амбіційними.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Суд"

Сьогодні вам варто бути чесними і об’єктивними, а тарологічна карта обіцяє винагороду за ваші дії та рішення. В особистому житті варто порушити важливі питання, а на роботі – бути уважними до документів і контрактів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Цей день подарує вам потужну енергію, а тарологічна карта символізує силу розума, впевненість і здатність втілювати ідеї. У стосунках проявіть ініціативу, а на роботі покажіть свою харизму і навички.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Жриця"

Це сприятливий день для інтуїтивних рішень і внутрішнього пошуку, а тарологічна карта радить слухати свою інтуїцію і звертати увагу на знаки долі. В особистому житті можуть бути недомовленості, а на роботі це день аналізу, навчання і пошуку нових знань.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день закликає вас до дисципліни і відповідальності, а тарологічна карта символізує силу, лідерство і структуру. В особистому житті варто зміцнити стабільність, а на роботі ви можете посісти посаду керівника.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви відчуєте завершення важливого етапу, а тарологічна карта говорить про досягнення цілей та успіх. У стосунках буде час для святкування або вирішення старих проблем, а на роботі ви можете завершити важливий проєкт.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні вам доведеться зробити важливий вибір, який пов’язаний зі стосунками або життєвими пріоритетами, а тарологічна карта радить йти за покликом серця. У стосунках настав час зміцнити зв’язки і прийняти спільне рішення, а на роботі можуть з'явитися вигідні проєкти.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні у вас можуть відбутися неочікувані зміни, а тарологічна карта радить відпустити старе заради нового. У стосунках можлива відверта розмова, а на роботі варто передивитися плани.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Це день ясності, натхнення і надії, а тарологічна карта символізує нові можливості та світле майбутнє. У стосунках це чудовий час для романтики і планування спільного майбутнього, а на роботі варто по-творчому вирішувати ситуації.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день для роздумів і усамітнення, а тарологічна карта радить зосередитися на цілях. У стосунках це час для розуміння своїх почуттів і потреб, а на роботі варто вивчати нові можливості.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні вам варто бути терплячими, а тарологічна карта каже, що ви подолаєте будь-які труднощі завдяки спокою. У стосунках настав час зміцнити довіру і підтримку, а на роботі треба бути більш стриманими, щоб досягти успіху.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день інтуїтивного осяяння та емоційних переживань, а тарологічна карта говорить про приховані аспекти, на які варто звернути увагу. У стосунках у вас можуть виникнути непорозуміння, а на роботі не приймайте поспішних рішень.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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