Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 января 2025, по картам Таро

Расклад на мистических картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 22 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Этот день дарит вам возможность взять контроль над ситуацией в свои руки, а тарологическая карта символизирует движение вперед, победу и силу воли. В личной жизни стоит быть решительными, а на работе — амбициозными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Суд"

Сегодня вам стоит быть честными и объективными, а тарологическая карта обещает вознаграждение за ваши действия и решения. В личной жизни стоит поднять важные вопросы, а на работе — быть внимательными к документам и контрактам.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Этот день подарит вам мощную энергию, а тарологическая карта символизирует силу ума, уверенность и способность воплощать идеи. В отношениях проявите инициативу, а на работе покажите свою харизму и навыки.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

Это благоприятный день для интуитивных решений и внутреннего поиска, а тарологическая карта советует слушать свою интуицию и обращать внимание на знаки судьбы. В личной жизни могут быть недосказанности, а на работе это день анализа, обучения и поиска новых знаний.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Этот день призывает вас к дисциплине и ответственности, а тарологическая карта символизирует силу, лидерство и структуру. В личной жизни стоит укрепить стабильность, а на работе вы можете занять должность руководителя.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете завершение важного этапа, а тарологическая карта говорит о достижении целей и успехе. В отношениях будет время для празднования или решения старых проблем, а на работе вы можете завершить важный проект.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вам предстоит сделать важный выбор, который связан с отношениями или жизненными приоритетами, а тарологическая карта советует идти по зову сердца. В отношениях настало время укрепить связи и принять совместное решение, а на работе могут появиться выгодные проекты.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня у вас могут произойти неожиданные перемены, а тарологическая карта советует отпустить старое ради нового. В отношениях возможен откровенный разговор, а на работе стоит пересмотреть планы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Это день ясности, вдохновения и надежды, а тарологическая карта символизирует новые возможности и светлое будущее. В отношениях это отличное время для романтики и планирования совместного будущего, а на работе стоит по-творчески решать ситуации.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это день для размышлений и уединения, а тарологическая карта советует сосредоточиться на целях. В отношениях это время для понимания своих чувств и потребностей, а на работе стоит изучать новые возможности.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам стоит быть терпеливыми, а тарологическая карта говорит, что вы преодолеете любые трудности благодаря спокойствию. В отношениях настало время укрепить доверие и поддержку, а на работе надо быть более сдержанными, чтобы добиться успеха.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день интуитивного озарения и эмоциональных переживаний, а тарологическая карта говорит о скрытых аспектах, на которые стоит обратить внимание. В отношениях у вас могут возникнуть недоразумения, а на работе не принимайте поспешных решений.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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