Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 января 2025 arrow

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 января 2025

22 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 января 2025, по картам Таро
Расклад на мистических картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 22 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 22 января 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 января.

Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Колесница"

Этот день дарит вам возможность взять контроль над ситуацией в свои руки, а тарологическая карта символизирует движение вперед, победу и силу воли. В личной жизни стоит быть решительными, а на работе — амбициозными.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Суд"

Сегодня вам стоит быть честными и объективными, а тарологическая карта обещает вознаграждение за ваши действия и решения. В личной жизни стоит поднять важные вопросы, а на работе — быть внимательными к документам и контрактам.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Этот день подарит вам мощную энергию, а тарологическая карта символизирует силу ума, уверенность и способность воплощать идеи. В отношениях проявите инициативу, а на работе покажите свою харизму и навыки.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

Это благоприятный день для интуитивных решений и внутреннего поиска, а тарологическая карта советует слушать свою интуицию и обращать внимание на знаки судьбы. В личной жизни могут быть недосказанности, а на работе это день анализа, обучения и поиска новых знаний.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Этот день призывает вас к дисциплине и ответственности, а тарологическая карта символизирует силу, лидерство и структуру. В личной жизни стоит укрепить стабильность, а на работе вы можете занять должность руководителя.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете завершение важного этапа, а тарологическая карта говорит о достижении целей и успехе. В отношениях будет время для празднования или решения старых проблем, а на работе вы можете завершить важный проект.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня вам предстоит сделать важный выбор, который связан с отношениями или жизненными приоритетами, а тарологическая карта советует идти по зову сердца. В отношениях настало время укрепить связи и принять совместное решение, а на работе могут появиться выгодные проекты.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Сегодня у вас могут произойти неожиданные перемены, а тарологическая карта советует отпустить старое ради нового. В отношениях возможен откровенный разговор, а на работе стоит пересмотреть планы.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Это день ясности, вдохновения и надежды, а тарологическая карта символизирует новые возможности и светлое будущее. В отношениях это отличное время для романтики и планирования совместного будущего, а на работе стоит по-творчески решать ситуации.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это день для размышлений и уединения, а тарологическая карта советует сосредоточиться на целях. В отношениях это время для понимания своих чувств и потребностей, а на работе стоит изучать новые возможности.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вам стоит быть терпеливыми, а тарологическая карта говорит, что вы преодолеете любые трудности благодаря спокойствию. В отношениях настало время укрепить доверие и поддержку, а на работе надо быть более сдержанными, чтобы добиться успеха.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день интуитивного озарения и эмоциональных переживаний, а тарологическая карта говорит о скрытых аспектах, на которые стоит обратить внимание. В отношениях у вас могут возникнуть недоразумения, а на работе не принимайте поспешных решений.

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами весной 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака изменят свою жизнь в 2025 году по Таро.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году по Таро.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака ежедневный гороскоп таро карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:56 Провалил оборону — генералу Горбенко избрали меру пресечения

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

19:56 Провалил оборону — генералу Горбенко избрали меру пресечения

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать