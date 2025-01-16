Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 16 січня 2025, за картами Таро

Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 16 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 16 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор"

Це сприятливий день для прийняття рішень, які можуть покращити ваше особисте і професійне життя. Можливо, вам доведеться приміряти на себе роль лідера у якійсь важливій ситуації.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Помірність"

Це день гармонії і балансу, тому не поспішайте і підтримуйте рівновагу в стосунках. Це сприятливий період для оцінки власних ресурсів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це може бути доволі непередбачуваний, але захопливий день, коли ви отримаєте нові можливості. Це час для змін, які можуть принести неочікувані результати.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні вам варто прислухатися до внутрішніх відчуттів і не робити поспішних висновків. Можливо, вам доведеться розібратися з власними страхами.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ваша енергія буде на піку, а тарологічна карта обіцяє досягнення всіх цілей. Це день для нових починань.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Це день принесе вам радість, успіх і ясність, а тарологічна карта символізує сприятливий період. Сьогодні поспілкуйтеся з близькими, сплануйте своє майбутнє і реалізуйте творчі ідеї.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Жриця"

Цього дня ви можете відчути особливий зв’язок з інтуїцією і внутрішнім світом, а тарологічна карта каже, що відповіді на важливі питання всередині вас. Можливо, вам доведеться усамітнитися, щоб послухати себе.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може принести неочікувані зміни, які спочатку ви вважатимете складними. Ця тарологічна карта символізує руйнування старого для звільнення місця новому.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Ви на фініші важливого етапу, а тарологічна карта говорить про завершення і гарні результати. Це день, коли ви можете насолодитися результатами своїх зусиль.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Вам може знадобитися час для роздумів, а тарологічна карта радить сміливо усамітнюватися, щоб знайти відповіді на питання. Цього дня ви можете побачити всю правду.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Це день натхнення і надії, а тарологічна карта обіцяє вам нові можливості. Це день, щоб замислитися над своїм майбутнім і направити енергію на здійснення своїх бажань.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сила"

Цього вам вам потрібно бути терплячими і стійкими, а тарологічна карта символізує контроль над емоціями. Спробуйте проявляти гнучкість у спілкуванні.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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