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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 16 січня 2025

16 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 16 січня 2025, за картами Таро
Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 16 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 16 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Імператор"

Це сприятливий день для прийняття рішень, які можуть покращити ваше особисте і професійне життя. Можливо, вам доведеться приміряти на себе роль лідера у якійсь важливій ситуації.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Помірність"

Це день гармонії і балансу, тому не поспішайте і підтримуйте рівновагу в стосунках. Це сприятливий період для оцінки власних ресурсів.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це може бути доволі непередбачуваний, але захопливий день, коли ви отримаєте нові можливості. Це час для змін, які можуть принести неочікувані результати.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні вам варто прислухатися до внутрішніх відчуттів і не робити поспішних висновків. Можливо, вам доведеться розібратися з власними страхами.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні ваша енергія буде на піку, а тарологічна карта обіцяє досягнення всіх цілей. Це день для нових починань.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сонце"

Це день принесе вам радість, успіх і ясність, а тарологічна карта символізує сприятливий період. Сьогодні поспілкуйтеся з близькими, сплануйте своє майбутнє і реалізуйте творчі ідеї.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Жриця"

Цього дня ви можете відчути особливий зв’язок з інтуїцією і внутрішнім світом, а тарологічна карта каже, що відповіді на важливі питання всередині вас. Можливо, вам доведеться усамітнитися, щоб послухати себе.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

Цей день може принести неочікувані зміни, які спочатку ви вважатимете складними. Ця тарологічна карта символізує руйнування старого для звільнення місця новому.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Ви на фініші важливого етапу, а тарологічна карта говорить про завершення і гарні результати. Це день, коли ви можете насолодитися результатами своїх зусиль.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Вам може знадобитися час для роздумів, а тарологічна карта радить сміливо усамітнюватися, щоб знайти відповіді на питання. Цього дня ви можете побачити всю правду.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Це день натхнення і надії, а тарологічна карта обіцяє вам нові можливості. Це день, щоб замислитися над своїм майбутнім і направити енергію на здійснення своїх бажань.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сила"

Цього вам вам потрібно бути терплячими і стійкими, а тарологічна карта символізує контроль над емоціями. Спробуйте проявляти гнучкість у спілкуванні.

Гороскоп на 16 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку не пощастить у фінансовому плані в 2025 році за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за Таро. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку слід очікувати проблем взимку 2025 року за Таро. 

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