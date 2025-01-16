Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 16 января 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 16 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 16 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 16 января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 16 января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Император"
Это благоприятный день для принятия решений, которые могут улучшить вашу личную и профессиональную жизнь. Возможно, вам придется примерить на себя роль лидера в какой-то важной ситуации.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Умеренность"
Это день гармонии и баланса, поэтому не спешите и поддерживайте равновесие в отношениях. Это благоприятный период для оценки собственных ресурсов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Это может быть довольно непредсказуемый, но увлекательный день, когда вы получите новые возможности. Это время для перемен, которые могут принести неожиданные результаты.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Луна"
Сегодня вам стоит прислушаться к внутренним ощущениям и не делать поспешных выводов. Возможно, вам придется разобраться с собственными страхами.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Маг"
Сегодня ваша энергия будет на пике, а тарологическая карта обещает достижение всех целей. Это день для новых начинаний.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Солнце"
Это день принесет вам радость, успех и ясность, а тарологическая карта символизирует благоприятный период. Сегодня пообщайтесь с близкими, спланируйте свое будущее и реализуйте творческие идеи.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Жрица"
В этот день вы можете почувствовать особую связь с интуицией и внутренним миром, а тарологическая карта говорит, что ответы на важные вопросы внутри вас. Возможно, вам придется уединиться, чтобы послушать себя.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Башня"
Этот день может принести неожиданные перемены, которые поначалу вы сочтете сложными. Эта тарологическая карта символизирует разрушение старого для освобождения места новому.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Мир"
Вы на финише важного этапа, а тарологическая карта говорит о завершении и хороших результатах. Это день, когда вы можете насладиться результатами своих усилий.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Отшельник"
Вам может понадобиться время для размышлений, а тарологическая карта советует смело уединяться, чтобы найти ответы на вопросы. В этот день вы можете увидеть всю правду.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Это день вдохновения и надежды, а тарологическая карта обещает вам новые возможности. Это день, чтобы задуматься над своим будущим и направить энергию на осуществление своих желаний.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Сила"
В этом вам вам нужно быть терпеливыми и стойкими, а тарологическая карта символизирует контроль над эмоциями. Попробуйте проявлять гибкость в общении.
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