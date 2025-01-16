Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 16 января 2025, по картам Таро

Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 16 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 16 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император"

Это благоприятный день для принятия решений, которые могут улучшить вашу личную и профессиональную жизнь. Возможно, вам придется примерить на себя роль лидера в какой-то важной ситуации.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Умеренность"

Это день гармонии и баланса, поэтому не спешите и поддерживайте равновесие в отношениях. Это благоприятный период для оценки собственных ресурсов.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это может быть довольно непредсказуемый, но увлекательный день, когда вы получите новые возможности. Это время для перемен, которые могут принести неожиданные результаты.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вам стоит прислушаться к внутренним ощущениям и не делать поспешных выводов. Возможно, вам придется разобраться с собственными страхами.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Маг"

Сегодня ваша энергия будет на пике, а тарологическая карта обещает достижение всех целей. Это день для новых начинаний.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

Это день принесет вам радость, успех и ясность, а тарологическая карта символизирует благоприятный период. Сегодня пообщайтесь с близкими, спланируйте свое будущее и реализуйте творческие идеи.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Жрица"

В этот день вы можете почувствовать особую связь с интуицией и внутренним миром, а тарологическая карта говорит, что ответы на важные вопросы внутри вас. Возможно, вам придется уединиться, чтобы послушать себя.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Этот день может принести неожиданные перемены, которые поначалу вы сочтете сложными. Эта тарологическая карта символизирует разрушение старого для освобождения места новому.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Вы на финише важного этапа, а тарологическая карта говорит о завершении и хороших результатах. Это день, когда вы можете насладиться результатами своих усилий.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Вам может понадобиться время для размышлений, а тарологическая карта советует смело уединяться, чтобы найти ответы на вопросы. В этот день вы можете увидеть всю правду.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Это день вдохновения и надежды, а тарологическая карта обещает вам новые возможности. Это день, чтобы задуматься над своим будущим и направить энергию на осуществление своих желаний.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Сила"

В этом вам вам нужно быть терпеливыми и стойкими, а тарологическая карта символизирует контроль над эмоциями. Попробуйте проявлять гибкость в общении.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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