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Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 16 января 2025

16 января 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 16 января 2025, по картам Таро
Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 16 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 16 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)  

Карта Таро "Император"

Это благоприятный день для принятия решений, которые могут улучшить вашу личную и профессиональную жизнь. Возможно, вам придется примерить на себя роль лидера в какой-то важной ситуации.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Умеренность"

Это день гармонии и баланса, поэтому не спешите и поддерживайте равновесие в отношениях. Это благоприятный период для оценки собственных ресурсов.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это может быть довольно непредсказуемый, но увлекательный день, когда вы получите новые возможности. Это время для перемен, которые могут принести неожиданные результаты.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня вам стоит прислушаться к внутренним ощущениям и не делать поспешных выводов. Возможно, вам придется разобраться с собственными страхами.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Маг"

Сегодня ваша энергия будет на пике, а тарологическая карта обещает достижение всех целей. Это день для новых начинаний.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Солнце"

Это день принесет вам радость, успех и ясность, а тарологическая карта символизирует благоприятный период. Сегодня пообщайтесь с близкими, спланируйте свое будущее и реализуйте творческие идеи.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Жрица"

В этот день вы можете почувствовать особую связь с интуицией и внутренним миром, а тарологическая карта говорит, что ответы на важные вопросы внутри вас. Возможно, вам придется уединиться, чтобы послушать себя.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

Этот день может принести неожиданные перемены, которые поначалу вы сочтете сложными. Эта тарологическая карта символизирует разрушение старого для освобождения места новому.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Вы на финише важного этапа, а тарологическая карта говорит о завершении и хороших результатах. Это день, когда вы можете насладиться результатами своих усилий.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Вам может понадобиться время для размышлений, а тарологическая карта советует смело уединяться, чтобы найти ответы на вопросы. В этот день вы можете увидеть всю правду.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Это день вдохновения и надежды, а тарологическая карта обещает вам новые возможности. Это день, чтобы задуматься над своим будущим и направить энергию на осуществление своих желаний.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Сила"

В этом вам вам нужно быть терпеливыми и стойкими, а тарологическая карта символизирует контроль над эмоциями. Попробуйте проявлять гибкость в общении.

Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака не повезет в финансовом плане в 2025 году по Таро.

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