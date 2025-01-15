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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 січня 2025

15 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 січня 2025, за картами Таро
Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 15 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Імператриця"

Ця тарологічна карта обіцяє енергійний день, коли ви захочете займатися чимось творчим або створити домашній затишок. Це сприятливий день для відновлення емоційної рівноваги.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Ця тарологічна карта обіцяє радісний і світлий день, коли ви підете на якусь приємну зустріч або отримаєте гарну новину. Це сприятливий день для спілкування з друзями і рідними, а також для початку чогось нового.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісниця"

Ця тарологічна карта радить взяти контроль над ситуацією, адже цього дня вам, ймовірно, потрібно буде бути рішучим і зосередженим. Можливо вам доведеться швидко приймати рішення або проходити перешкоди.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Ця тарологічна карта попереджає про неясність або сумніви, коли вам варто довіряти власній інтуїції. Проведіть цей день у спокої, щоб знайти внутрішню ясність.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Маг"

Ця тарологічна карта обіцяє вам сприятливий день для показу власних талантів. Сьогодні ваші ідеї можуть втілитися у реальне життя, тому не втрачайте таку можливість.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Ця тарологічна карта радить вам йти за своїми принципами і замислитися над духовним розвитком. Сьогодні ви можете отримати знання або важливу пораду від доволі авторитетної людини.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Ця тарологічна карта каже, що сьогодні ви постанете перед важливим вибором, який пов’язаний з особистим життям або особистими цінностями. Це сприятливий день для того, щоб зміцнити свої стосунки з рідними.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Справедливість"

Ця тарологічна карта нагадує, що важливо бути чесними і тримати баланс у житті. Можливо сьогодні ви потрапите в ситуацію, де потрібно бути об’єктивними.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Ця тарологічна карта приносить натхнення і надію, і сьогодні ви можете відчути велику енергію для початку чогось нового. Це сприятливий час для відновлення і пошуку гармонії.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Помірність"

Ця тарологічна карта нагадує про те, як важливо тримати баланс у житті. Можливо вам доведеться поєднувати декілька справ або шукати компроміси, але не варто поспішати.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Ця тарологічна карта говорить про неочікувані зміни, коли варто зруйнувати старе, щоб звільнити шлях для нового.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Ця тарологічна карта радить вам сьогодні усамітнитися і провести цей день у роздумах, щоб знайти внутрішній спокій.

Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку не пощастить у фінансовому плані в 2025 році за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше в 2025 році за Таро. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку потраплять на перешкоди взимку 2025 року за Таро. 

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23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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