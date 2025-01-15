Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 січня 2025, за картами Таро

Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя, а також здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 15 січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператриця"

Ця тарологічна карта обіцяє енергійний день, коли ви захочете займатися чимось творчим або створити домашній затишок. Це сприятливий день для відновлення емоційної рівноваги.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Сонце"

Ця тарологічна карта обіцяє радісний і світлий день, коли ви підете на якусь приємну зустріч або отримаєте гарну новину. Це сприятливий день для спілкування з друзями і рідними, а також для початку чогось нового.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісниця"

Ця тарологічна карта радить взяти контроль над ситуацією, адже цього дня вам, ймовірно, потрібно буде бути рішучим і зосередженим. Можливо вам доведеться швидко приймати рішення або проходити перешкоди.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Ця тарологічна карта попереджає про неясність або сумніви, коли вам варто довіряти власній інтуїції. Проведіть цей день у спокої, щоб знайти внутрішню ясність.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Маг"

Ця тарологічна карта обіцяє вам сприятливий день для показу власних талантів. Сьогодні ваші ідеї можуть втілитися у реальне життя, тому не втрачайте таку можливість.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Верховний Жрець"

Ця тарологічна карта радить вам йти за своїми принципами і замислитися над духовним розвитком. Сьогодні ви можете отримати знання або важливу пораду від доволі авторитетної людини.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Ця тарологічна карта каже, що сьогодні ви постанете перед важливим вибором, який пов’язаний з особистим життям або особистими цінностями. Це сприятливий день для того, щоб зміцнити свої стосунки з рідними.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Справедливість"

Ця тарологічна карта нагадує, що важливо бути чесними і тримати баланс у житті. Можливо сьогодні ви потрапите в ситуацію, де потрібно бути об’єктивними.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Ця тарологічна карта приносить натхнення і надію, і сьогодні ви можете відчути велику енергію для початку чогось нового. Це сприятливий час для відновлення і пошуку гармонії.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Помірність"

Ця тарологічна карта нагадує про те, як важливо тримати баланс у житті. Можливо вам доведеться поєднувати декілька справ або шукати компроміси, але не варто поспішати.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вежа"

Ця тарологічна карта говорить про неочікувані зміни, коли варто зруйнувати старе, щоб звільнити шлях для нового.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Ця тарологічна карта радить вам сьогодні усамітнитися і провести цей день у роздумах, щоб знайти внутрішній спокій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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