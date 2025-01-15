Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 15 января 2025, по картам Таро

Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни, а также здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 15 января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Императрица"

Эта тарологическая карта обещает энергичный день, когда вы захотите заниматься чем-то творческим или создать домашний уют. Это благоприятный день для восстановления эмоционального равновесия.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Солнце"

Эта тарологическая карта обещает радостный и светлый день, когда вы пойдете на какую-то приятную встречу или получите хорошую новость. Это благоприятный день для общения с друзьями и родными, а также для начала чего-то нового.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесница"

Эта тарологическая карта советует взять контроль над ситуацией, ведь в этот день вам, вероятно, нужно будет быть решительным и сосредоточенным. Возможно вам придется быстро принимать решения или проходить препятствия.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Эта тарологическая карта предупреждает о неясности или сомнениях, когда вам стоит доверять собственной интуиции. Проведите этот день в спокойствии, чтобы обрести внутреннюю ясность.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Маг"

Эта тарологическая карта обещает вам благоприятный день для показа собственных талантов. Сегодня ваши идеи могут воплотиться в реальную жизнь, поэтому не упускайте такую возможность.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Верховный Жрец"

Эта тарологическая карта советует вам идти за своими принципами и задуматься над духовным развитием. Сегодня вы можете получить знания или важный совет от довольно авторитетного человека.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Эта тарологическая карта говорит, что сегодня вы предстанете перед важным выбором, который связан с личной жизнью или личными ценностями. Это благоприятный день для того, чтобы укрепить свои отношения с родными.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Справедливость"

Эта тарологическая карта напоминает, что важно быть честными и держать баланс в жизни. Возможно сегодня вы попадете в ситуацию, где нужно быть объективными.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Эта тарологическая карта приносит вдохновение и надежду, и сегодня вы можете почувствовать большую энергию для начала чего-то нового. Это благоприятное время для восстановления и поиска гармонии.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Умеренность"

Эта тарологическая карта напоминает о том, как важно держать баланс в жизни. Возможно вам придется совмещать несколько дел или искать компромиссы, но не стоит спешить.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня"

Эта тарологическая карта говорит о неожиданных переменах, когда стоит разрушить старое, чтобы освободить путь для нового.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Эта тарологическая карта советует вам сегодня уединиться и провести этот день в размышлениях, чтобы обрести внутреннее спокойствие.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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