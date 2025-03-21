Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз тарологов

Жінка з колодою карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 21 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 21 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні будьте обережними у стосунках, адже тарологічна карта попереджає про можливу брехню або недомовленість. Уникайте поспішних рішень і аналізуйте ситуацію перш, ніж діяти.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні ви можете відчути себе відстороненими від суспільства, але тільки усамітнення допоможе знайти відповіді на питання. Ця карта Таро натякає на можливих початок романтичних стосунків, але для цього потрібно вийти із зони комфорту.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні можуть бути неочікувані можливості, а тарологічна карта каже про головну перешкоду перед новим — про страх. Але не бійтеся і сміливо йдіть вперед, довірившись долі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Сьогодні вам доведеться подолати значні труднощі, але для цього можливо потрібно буде вийти із зони комфорту. Тарологічна карта вказує на підвищене навантаження, але успішне завершення справи.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Сьогодні яскравий день, особливо в особистому житті, адже тарологічна карта говорить про глибокі емоції. Ви можете відчути, що ваші зусилля почали приносити плоди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Утримання"

Це може бути важливий етап у прийнятті складних рішень, але тарологічна карта радить бути терплячими і усвідомленими. Можливо вам доведеться відмовитися від звичайного образу життя, щоб йти вперед.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Це важкий день, особливо у діловій сфері, адже тарологічна карта попереджає про прийняття відповідальних рішень, які можуть вплинути на майбутнє. Щоб уникнути конфліктів, контролюйте свої слова і емоції.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Це насичений день, наповнений неочікуваними задачами, а тарологічна карта радить проявити гнучкість і адаптуватися до нових обставин. Ввечері варто влаштувати приємне спілкування, щоб відновити сили.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні варто розставити пріоритети, адже тарологічна карта вказує на важливість сім’ї, кохання і дружби. Можливо ви відчуєте, що емоційно втомилися, але все згодом буде добре.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви відчуєте прилив енергії і мотивації, адже тарологічна карта вказує на заслужену винагороду. Не впускайте шансу скористатись удачею, яка вже поруч.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Імператриця"

Це час духовного пробудження, адже тарологічна карта обіцяє неочікуваний сюрприз, пов’язаний зі здійсненням мрії або поверненням чогось цінного. Можливо це буде щось нематеріальне, але важливе для вас.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Лицар Денарієв"

Зверніть увагу на фінансові питання, адже тарологічна карта попереджає про можливі труднощі з грошима і необхідність розрахуватися з боргами. Також будьте обережні у словах і уникайте сварок через гроші.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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