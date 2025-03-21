Гороскоп на сегодня, 21 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз тарологов

Женщина с колодой карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 21 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 21 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня будьте осторожны в отношениях, ведь тарологическая карта предупреждает о возможной лжи или недосказанности. Избегайте поспешных решений и анализируйте ситуацию прежде, чем действовать.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вы можете почувствовать себя отстраненными от общества, но только уединение поможет найти ответы на вопросы. Эта карта Таро намекает на возможных начало романтических отношений, но для этого нужно выйти из зоны комфорта.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня могут быть неожиданные возможности, а тарологическая карта говорит о главном препятствии перед новым — о страхе. Но не бойтесь и смело идите вперед, доверившись судьбе.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Сегодня вам предстоит преодолеть значительные трудности, но для этого возможно нужно будет выйти из зоны комфорта. Тарологическая карта указывает на повышенную нагрузку, но успешное завершение дела.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Кубков"

Сегодня яркий день, особенно в личной жизни, ведь тарологическая карта говорит о глубоких эмоциях. Вы можете почувствовать, что ваши усилия начали приносить плоды.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Удержание"

Это может быть важный этап в принятии сложных решений, но тарологическая карта советует быть терпеливыми и осознанными. Возможно вам придется отказаться от обычного образа жизни, чтобы идти вперед.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Это трудный день, особенно в деловой сфере, ведь тарологическая карта предупреждает о принятии ответственных решений, которые могут повлиять на будущее. Чтобы избежать конфликтов, контролируйте свои слова и эмоции.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Это насыщенный день, наполненный неожиданными задачами, а тарологическая карта советует проявить гибкость и адаптироваться к новым обстоятельствам. Вечером стоит устроить приятное общение, чтобы восстановить силы.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня стоит расставить приоритеты, ведь тарологическая карта указывает на важность семьи, любви и дружбы. Возможно вы почувствуете, что эмоционально устали, но все со временем будет хорошо.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы почувствуете прилив энергии и мотивации, ведь тарологическая карта указывает на заслуженное вознаграждение. Не упускайте шанса воспользоваться удачей, которая уже рядом.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Императрица"

Это время духовного пробуждения, ведь тарологическая карта обещает неожиданный сюрприз, связанный с осуществлением мечты или возвращением чего-то ценного. Возможно это будет что-то нематериальное, но важное для вас.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Рыцарь Денариев"

Обратите внимание на финансовые вопросы, ведь тарологическая карта предупреждает о возможных трудностях с деньгами и необходимости рассчитаться с долгами. Также будьте осторожны в словах и избегайте ссор из-за денег.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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