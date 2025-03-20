В яких знаків Зодіаку будуть проблеми до 31 березня 2025 — Таро прогноз

Людина, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Представники кількох знаків зодіакального кола можуть зіштовхнутися зі справжніми проблемами до кінця березня 2025 року. Тарологи розповіли, в яких знаків Зодіаку буде дуже важкий період до 31 березня.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Телець — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Ця тарологічна карта вказує на труднощі та перешкоди, які можуть створити інші люди. Представникам цього знака Зодіаку варто бути терплячими і готуватися до довгого шляху. Причому, до кінця березня 2025 року Тельцям доведеться звертатися по допомогу до оточуючих. Також ці люди можуть посваритися зі своїми партнерами.

Однак, тарологи рекомендують ставитися до цих складнощів як до гарних можливостей, щоб уникнути серйозних помилок.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Близнюки — карта Таро "П’ятірка Мечів"

До кінця березня представники цього зодіакального знаку можуть отримати неприємні сюрпризи у вигляді зради найближчих людей. Щоб цього не сталося, Близнюкам варто передивитися своє оточення і попрощатися з певними людьми, влаштувавши свого роду перевірку.

Тарологи рекомендують цим людям попросити про допомогу і подивитися, хто їм відмовить. Саме ця людина может підставити у найвідповідальніший момент.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Королева Кубків"

Представниці цього знака можуть заплутатися в бажаннях і розчаруватися в другій половинці. Згідно з прогнозами Таро, Діви можуть відчути заздрість з боку подруг, відчути біль і розчарування. Чоловіки цього знака можуть познайомитися з жінкою, яка принесе нові емоції, але і неочікувані наслідки.

Тарологи рекомендують людям під цим знаком перечекати цей важкий період.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези — карта Таро "Вісімка Мечів"

Людям під цим знаком до кінця березня випала не дуже гарна карта, яка вказує на помилку з довготривалими наслідками. Якщо ці люди не повірять у власні сили, вони можуть зіштовхнутися із серйозними проблемами. До того ж, зараз кожна дія, пов’язана з грошима і кар’єрою, буде даватися Терезам дуже важко.

Тарологи рекомендують цим людям повірити в удачу і власну інтуїцію, щоб уникнути проблем.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

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