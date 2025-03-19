Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 19 березня 2025, за картами Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 19 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 19 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Будьте обережними зі словами, адже ця тарологічна карта застерігає від надмірної відвертості. Не обговорюйте з малознайомими людьми особисте життя, а ввечері проведіть час у спокійній атмосфері наодинці або з близькими.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператор"

Це сприятливий день для самовдосконалення і роботи над собою, а тарологічна карта вказує на важливість проявити силу волі. Також настав час відмовитися від поганих звичок, змінити режим дня і покращити свою фізичну форму.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Мечів"

Будьте обережні під час спілкування, адже тарологічна карта радять уникати поганих людей. Якщо ви відчуєте втому, відпочиньте.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шут"

Це гарний день для зустрічей і спілкування, а тарологічна карта радить відпочити від рутини і трохи повеселитися. Зустріньтеся з друзями або підіть на якийсь святковий захід, щоб зарядитися енергією.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Приготуйтеся до несподіваних обставин, адже ця тарологічна карта обіцяє виклики, які стануть можливостями для навчання. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, зверніться по допомогу до близьких людей.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це успішний день, адже тарологічна карта обіцяє сприятливі події як і фінансовій, так і в особистій сфері. Доля дає вам шанс змінити своє життя на краще, тому ним варто скористатися.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні перед вами відкриються нові перспективи, а тарологічна карта обіцяє можливість подолати труднощі та вийти на новий рівень. Також ви можете отримати гарні новини і почати новий етап у житті.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні зверніть увагу на підтримку близьких. Ця тарологічна карта говорить про доволі складний день, в який ви можете відчути втому. Також варто відкласти справи і не перевантажувати себе.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Місяць"

Це день турботи про себе, адже тарологічна карта радять присвятити час особистим інтересам, наприклад, записатися на курси або піти на розслаблюючі процедури. Сьогодні ваша інтуїція буде особливо гострою, тому дослухайтеся до неї.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Колісниця"

Будьте уважні під час фінансових операцій, адже ця тарологічна карта попереджає про ризики, пов’язані з грошима. Не підписуйте сумнівні угоди, перевіряйте дані перед переводом грошей і не вірте незнайомим людям.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сила"

Вам доведеться показати свої сильні сторони, а тарологічна карта радить бути рішучими і наполегливими для подолання перешкод. Також це сприятливий день для вирішення складних задач.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні будьте обережні в спілкуванні та уникайте конфліктів, а тарологічна карта радить не вестися на провокації і вирішувати все мирно.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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