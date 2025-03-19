Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 19 марта 2025, по картам Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 19 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 19 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Будьте осторожны со словами, ведь эта тарологическая карта предостерегает от чрезмерной откровенности. Не обсуждайте с малознакомыми людьми личную жизнь, а вечером проведите время в спокойной атмосфере наедине или с близкими.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Император"

Это благоприятный день для самосовершенствования и работы над собой, а тарологическая карта указывает на важность проявить силу воли. Также пришло время отказаться от плохих привычек, изменить режим дня и улучшить свою физическую форму.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Мечей"

Будьте осторожны во время общения, ведь тарологическая карта советуют избегать плохих людей. Если вы почувствуете усталость, отдохните.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шут"

Это хороший день для встреч и общения, а тарологическая карта советует отдохнуть от рутины и немного повеселиться. Встретьтесь с друзьями или пойдите на какое-то праздничное мероприятие, чтобы зарядиться энергией.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Приготовьтесь к неожиданным обстоятельствам, ведь эта тарологическая карта обещает вызовы, которые станут возможностями для обучения. Если вы в чем-то сомневаетесь, обратитесь за помощью к близким людям.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это успешный день, ведь тарологическая карта обещает благоприятные события как и финансовой, так и в личной сфере. Судьба дает вам шанс изменить свою жизнь к лучшему, поэтому им стоит воспользоваться.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Мир"

Сегодня перед вами откроются новые перспективы, а тарологическая карта обещает возможность преодолеть трудности и выйти на новый уровень. Также вы можете получить хорошие новости и начать новый этап в жизни.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня обратите внимание на поддержку близких. Эта тарологическая карта говорит о довольно сложном дне, в который вы можете почувствовать усталость. Также стоит отложить дела и не перегружать себя.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Луна"

Это день заботы о себе, ведь тарологическая карта советуют посвятить время личным интересам, например, записаться на курсы или пойти на расслабляющие процедуры. Сегодня ваша интуиция будет особенно острой, поэтому прислушайтесь к ней.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Колесница"

Будьте внимательны во время финансовых операций, ведь эта тарологическая карта предупреждает о рисках, связанных с деньгами. Не подписывайте сомнительные сделки, проверяйте данные перед переводом денег и не верьте незнакомым людям.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Сила"

Вам придется показать свои сильные стороны, а тарологическая карта советует быть решительными и настойчивыми для преодоления препятствий. Также это благоприятный день для решения сложных задач.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня будьте осторожны в общении и избегайте конфликтов, а тарологическая карта советует не вестись на провокации и решать все мирно.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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