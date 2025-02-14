Гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця лютого 2025 за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро до кінця лютого 2025 року для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей період підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку до кінця лютого 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз до кінця лютого.

Овен (21 березня — 20 квітня)

До кінця лютого вам може пощастити, і ви можете знайти нові сенси. Можливо, хтось з родини або кола друзів прийде вам на допомогу. Тарологи радять скористатися цим шансом.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Лютий 2025 року — це не ваш час, адже все буде затягуватися, однак, у березні ви зможете вирішити ці проблеми.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

До кінця лютого цього року вам дуже пощастить — успішні союзи, приємні зустрічі та спілкування, а також гарні новини. Якщо ви довго щось не починали, саме час це зробити.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Найближчими тижнями ви будете дуже енергійними і оптимістичними людьми, а тому вам дуже пощастить.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

До кінця цього місяця ви неочікувано отримаєте гроші від друга, коханої людини або чоловіка.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вам найближчими тижнями пощастить зі справами, адже все, що так довго не вирішувалося, нарешті, вирішиться. Але тарологи радять вчасно помітити удачу.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Найближчі тижні будуть для вас удачними, адже на вашому городі буде гарний врожай, ваш гаманець не буде порожнім, а зустрічі з друзями принесуть радість.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У вашому житті відбудуться важливі події, які буквально вирішать вашу долю. Взагалі, у вас щось дуже радикально зміниться.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У лютому у вас буде багато сварок, тому краще вирішувати ситуації, де потрібне втручання третьої особи. Справа в тому, що ви зараз не вважаєтеся джерелом везіння.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

До кінця цього місяця вас будуть долати страхи невдачі, тому справи не вдасться швидко вирішувати. Ймовірно, вам потрібно буде виділити трохи часу на те, щоб відновити душевну рівновагу, а вже потім сподіватися на успіх.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Найближчими тижнями вам доведеться економити, тому про везіння доведеться на деякий час забути.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Настав ваш час, адже доля приготувала вам цілий ряд щасливих подій. Тому в лютому сміливо зустрічайте удачу і будуйте плани на майбутнє.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку почнуть нове життя в лютому 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима в 2025 році за Таро.

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2025 році за Таро.