Гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця лютого 2025 за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця лютого 2025
Гороскоп за картами Таро до кінця лютого 2025 року для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей період підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку до кінця лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз до кінця лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
До кінця лютого вам може пощастити, і ви можете знайти нові сенси. Можливо, хтось з родини або кола друзів прийде вам на допомогу. Тарологи радять скористатися цим шансом.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Лютий 2025 року — це не ваш час, адже все буде затягуватися, однак, у березні ви зможете вирішити ці проблеми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
До кінця лютого цього року вам дуже пощастить — успішні союзи, приємні зустрічі та спілкування, а також гарні новини. Якщо ви довго щось не починали, саме час це зробити.
Рак (22 червня — 22 липня)
Найближчими тижнями ви будете дуже енергійними і оптимістичними людьми, а тому вам дуже пощастить.
Лев (23 липня — 21 серпня)
До кінця цього місяця ви неочікувано отримаєте гроші від друга, коханої людини або чоловіка.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Вам найближчими тижнями пощастить зі справами, адже все, що так довго не вирішувалося, нарешті, вирішиться. Але тарологи радять вчасно помітити удачу.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Найближчі тижні будуть для вас удачними, адже на вашому городі буде гарний врожай, ваш гаманець не буде порожнім, а зустрічі з друзями принесуть радість.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
У вашому житті відбудуться важливі події, які буквально вирішать вашу долю. Взагалі, у вас щось дуже радикально зміниться.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
У лютому у вас буде багато сварок, тому краще вирішувати ситуації, де потрібне втручання третьої особи. Справа в тому, що ви зараз не вважаєтеся джерелом везіння.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
До кінця цього місяця вас будуть долати страхи невдачі, тому справи не вдасться швидко вирішувати. Ймовірно, вам потрібно буде виділити трохи часу на те, щоб відновити душевну рівновагу, а вже потім сподіватися на успіх.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Найближчими тижнями вам доведеться економити, тому про везіння доведеться на деякий час забути.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Настав ваш час, адже доля приготувала вам цілий ряд щасливих подій. Тому в лютому сміливо зустрічайте удачу і будуйте плани на майбутнє.
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