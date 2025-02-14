Гороскоп для всех знаков Зодиака до конца февраля 2025 по картам Таро

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро до конца февраля 2025 года для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот период подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака до конца февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

До конца февраля вам может повезти, и вы можете обрести новые смыслы. Возможно, кто-то из семьи или круга друзей придет вам на помощь. Тарологи советуют воспользоваться этим шансом.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Февраль 2025 года — это не ваше время, ведь все будет затягиваться, однако, в марте вы сможете решить эти проблемы.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

До конца февраля этого года вам очень повезет — успешные союзы, приятные встречи и общение, а также хорошие новости. Если вы долго что-то не начинали, самое время это сделать.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

В ближайшие недели вы будете очень энергичными и оптимистичными людьми, а потому вам очень повезет.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

До конца этого месяца вы неожиданно получите деньги от друга, любимого человека или супруга.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вам в ближайшие недели повезет с делами, ведь все, что так долго не решалось, наконец, решится. Но тарологи советуют вовремя заметить удачу.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ближайшие недели будут для вас удачными, ведь на вашем огороде будет хороший урожай, ваш кошелек не будет пустым, а встречи с друзьями принесут радость.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В вашей жизни произойдут важные события, которые буквально решат вашу судьбу. Вообще, у вас что-то очень радикально изменится.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В феврале у вас будет много ссор, поэтому лучше решать ситуации, где требуется вмешательство третьего лица. Дело в том, что вы сейчас не считаетесь источником везения.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

До конца этого месяца вас будут одолевать страхи неудачи, поэтому дела не удастся быстро решать. Вероятно, вам нужно будет выделить немного времени на то, чтобы восстановить душевное равновесие, а уже потом надеяться на успех.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие недели вам придется экономить, поэтому о везении придется на некоторое время забыть.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Настало ваше время, ведь судьба приготовила вам целый ряд счастливых событий. Поэтому в феврале смело встречайте удачу и стройте планы на будущее.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в феврале 2025 года по Таро.

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