Гороскоп для всех знаков Зодиака до конца февраля 2025 по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака до конца февраля 2025
Гороскоп по картам Таро до конца февраля 2025 года для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот период подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака до конца февраля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз до конца февраля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
До конца февраля вам может повезти, и вы можете обрести новые смыслы. Возможно, кто-то из семьи или круга друзей придет вам на помощь. Тарологи советуют воспользоваться этим шансом.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Февраль 2025 года — это не ваше время, ведь все будет затягиваться, однако, в марте вы сможете решить эти проблемы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
До конца февраля этого года вам очень повезет — успешные союзы, приятные встречи и общение, а также хорошие новости. Если вы долго что-то не начинали, самое время это сделать.
Рак (22 июня — 22 июля)
В ближайшие недели вы будете очень энергичными и оптимистичными людьми, а потому вам очень повезет.
Лев (23 июля — 21 августа)
До конца этого месяца вы неожиданно получите деньги от друга, любимого человека или супруга.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Вам в ближайшие недели повезет с делами, ведь все, что так долго не решалось, наконец, решится. Но тарологи советуют вовремя заметить удачу.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Ближайшие недели будут для вас удачными, ведь на вашем огороде будет хороший урожай, ваш кошелек не будет пустым, а встречи с друзьями принесут радость.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
В вашей жизни произойдут важные события, которые буквально решат вашу судьбу. Вообще, у вас что-то очень радикально изменится.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В феврале у вас будет много ссор, поэтому лучше решать ситуации, где требуется вмешательство третьего лица. Дело в том, что вы сейчас не считаетесь источником везения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
До конца этого месяца вас будут одолевать страхи неудачи, поэтому дела не удастся быстро решать. Вероятно, вам нужно будет выделить немного времени на то, чтобы восстановить душевное равновесие, а уже потом надеяться на успех.
Водолей (20 января — 18 февраля)
В ближайшие недели вам придется экономить, поэтому о везении придется на некоторое время забыть.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Настало ваше время, ведь судьба приготовила вам целый ряд счастливых событий. Поэтому в феврале смело встречайте удачу и стройте планы на будущее.
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