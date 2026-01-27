Відео
Таємниця імені Катерина — яке значення і яку долю обіцяє власниці

Таємниця імені Катерина — яке значення і яку долю обіцяє власниці

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 07:44
Катерина — що означає це ім'я, походження, характер та доля власниці
Портрет красивої дівчини. Фото: freepik.com

Ім'я здатне багато розповісти про людину, про її походження, характер, таланти і навіть долю. Одне з найкрасивіших і найпопулярніших жіночих імен в Україні — Катерина. Воно має давнє коріння, глибоке символічне значення та потужну енергетику.

Новини.LIVE розповідає, що означає ім'я Катерина, яке його походження, як воно впливає на характер і долю жінки, а також із якими іменами має найкращу сумісність.

Значення і походження імені Катерина

Катерина — грецьке ім'я, яке походить від слова katharos, що перекладається як "чиста", "непорочна". Воно символізує духовну чистоту та внутрішню силу. Давньогрецька форма Aikaterine поширилася через Візантію та християнство, закріпившись у багатьох культурах світу.

 

Значення і походження імені Катерина
Портрет красивої дівчини. Фото: pexels.com

Який характер має Катерина 

Жінки з цим ім'ям мають надзвичайно сильний характер. Вони рішучі, справедливі, не терплять брехні та завжди готові відстоювати власні переконання. Але водночас Катерини залишаються жіночними, чуйними й співчутливими.

Основні риси характеру:

  • внутрішня сила;
  • впевненість у собі;
  • гострий розум;
  • справедливість;
  • принциповість;
  • цілеспрямованість;
  • доброта та емпатія;
  • природна елегантність.

Катерина — доля та життєве призначення власниці імені

Катерини — це ті хто надихають та здатні вести інших за собою. Вони часто стають опорою для родини та прикладом мудрості для оточення. Їх доля не рідко пов'язана із самореалізацією та розвитком талантів. Власниці цього імені можуть досягти успіху в:

  • бізнесі;
  • творчості;
  • науці;
  • освіті;
  • громадській діяльності.

 

Катерина — доля та життєве призначення власниці імені
Портрет красивої дівчини. Фото: pexels.com

Сумісність імені Катерина

У стосунках Катерина цінує рівність, надійність і повагу. Вона віддана партнеру, прагне стабільного союзу та гармонії в родині. Водночас їй важливо відчувати увагу й підтримку.

Найкраща сумісність у коханні та шлюбі:

  • Дмитро;
  • Олександр;
  • Данило;
  • Яросла;
  • Олексій;
  • Михайло.

Погана сумісність:

  • Сергій;
  • Роман;
  • Денис;
  • Тарас.

Іменини Катерини та церковне значення

У християнській традиції ім'я пов'язане з великомученицею Катериною Александрійською. Свята вважається покровителькою науки, освіти та людей, які прагнуть знань. За новим церковним календарем День ангела Катерини святкують 24 листопада, а також 23 січня.

 

Іменини Катерини та церковне значення
Портрет красивої дівчини. Фото: pexels.com

Нумерологія імені Катерина

Ім'я Катерина пов'язують з числом 8. Це число сили, внутрішнього стрижня, самоповаги.

Планета-покровитель Катерини

Покровителем імені Катерина вважається Сатурн — планета порядку, відповідальності та внутрішньої зрілості. Енергія Сатурна формує витримку, силу характеру й уміння рухатися вперед, навіть коли шлях непростий.

Стихія Катерини

Головна стихія Катерини — повітря. Саме вона наділяє власниць цього імені гострим розумом та внутрішньою незалежністю.

Камінь-талісман Катерини

У Катерини найблогородніший камінь-талісман — сапфір. Він допомагатиме Катерині прислухатися до інтуїції, зберігати рівновагу в періоди змін і впевнено рухатися вперед.

Тотемна тварина Катерини

Духовний покровитель та символічний захисник Катерин — сова. Ця тварина уособлює мудрість та проникливість. Вона наділяє здатністю бачити приховане та приймати зважені рішення.

імена характер День ангела доля Катерина
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
