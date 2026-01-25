Нумерологія — ви природжений лідер, якщо ім'я починається з цієї літери

Дівчина в костюмі в офісі. Фото: freepik.com

Нумерологи стверджують, ім'я є кодом життєвого шляху людини. А найважливішою вважається перша літера імені. Саме вона несе головну енергію, яку людина транслює у світ.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, які перші літери імені наділяють своїх власників лідерськими якостями.

Перші літери імені, які наділяють власника лідерськими якостями

За нумерологією, літери, які пов'язані з числом 8, символізують владу, відповідальність та матеріальний успіх. До таких належать: Г, К та З.

Літера Г

Імена, що починаються з літери Г, часто належать людям, які рано дорослішають і беруть на себе відповідальність. Їх місія — реалізувати великий потенціал і не жити за чужими очікуваннями. У них є природна здатність впливати на людей і досягати стабільного успіху. Найпопулярніші імена в Україні, які починаються на Г:

Галина;

Ганна;

Гордій;

Гліб;

Григорій.

Літера К

Люди, чиє ім'я починається з літери К, випромінюють упевненість без потреби щось доводити. Вони природно привертають увагу й легко вирізняються серед інших. У них відчувається сила, що органічно поєднуються з лідерством. Найпопулярніші імена в Україні, які починаються на К:

Катерина;

Карина;

Кароліна;

Ксенія;

Каміла;

Костянтин;

Кирило.

Літера З

Імена, що починаються з літери З, несуть яскраву, сильну енергію. Такі люди випромінюють сміливість, особливу харизму та залишають по собі незабутнє враження. Найпопулярніші імена в Україні, які починаються на З:

Злата;

Зоряна;

Зоя;

Захар;

Зорян.

