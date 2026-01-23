День ангела у лютому 2026 — хто святкує іменини та як назвати дитину

Малюк на руках у жінки в церкві. Фото: google.com

Особливе свято для кожного християнина в Україні — День ангела. Саме цього дня віряни вшановують небесного покровителя, який супроводжує людину та оберігає її впродовж усього життя. У лютому 2026 року свої іменини святкуватимуть багато українців із красивими та символічними іменами. Це гарна нагода сказати їм щирі слова підтримки й теплі побажання. Водночас календар імен стане корисною підказкою для батьків, які шукають ім'я для немовляти.

Новини.LIVE ділиться з вами календарем іменин на лютий 2026 року. Він допоможе обрати ім'я новонародженій дитині, а також не забути привітати близьких з Днем ангела.

Хто святкує іменини в лютому 2026 — новий церковний календар

Кого вітати з іменинами у лютому 2026 року:

У кого День ангела 1 лютого

Чоловічі імена: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

У кого День ангела 2 лютого

Чоловічі імена: Василь

У кого День ангела 3 лютого

Чоловічі імена: Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ганна (Анна).

У кого День ангела 4 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Катерина, Катаріна.

У кого День ангела 5 лютого

Чоловічі імена: Антон, Макар, Михайло.

Жіночі імена: Агата, Олександра, Василина.

У кого День ангела 6 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Себастьян, Юліан, Ян, Любомир.

Жіночі імена: Христина, Марія, Марфа.

У кого День ангела 7 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Лука, Петро.

У кого День ангела 8 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.

У кого День ангела 9 лютого

Чоловічі імена: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон, Ян.

У кого День ангела 10 лютого

Чоловічі імена: Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян.

Жіночі імена: Анна, Валентина, Галина.

У кого День ангела 11 лютого

Чоловічі імена: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.

У кого День ангела 12 лютого

Чоловічі імена: Олексій, Антон, Євген.

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 13 лютого

Чоловічі імена: Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ганна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія.

У кого День ангела 14 лютого

Чоловічі імена: Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.

У кого День ангела 15 лютого

Чоловічі імена: Олексій, Арсеній, Афанасій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян.

Жіночі імена: Єфросинія, Софія.

У кого День ангела 16 лютого

Чоловічі імена: Іван, Касьян.

У кого День ангела 17 лютого

Чоловічі імена: Данило, Веремій, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

У кого День ангела 18 лютого

Чоловічі імена: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір.

Жіночі імена: Анна, Маріанна, Марія, Пульхерія.

У кого День ангела 19 лютого

Чоловічі імена: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

У кого День ангела 20 лютого

Чоловічі імена: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

У кого День ангела 21 лютого

Чоловічі імена: Антон, Панас, Василь, Давид, Денис, Іван, Ігнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Пилип, Фома, Ян, Ярослав.

У кого День ангела 22 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян.

Жіночі імена: Ольга.

У кого День ангела 23 лютого

Чоловічі імена: Андрій, Панас, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Пилип, Ян.

Жіночі імена: Орися, Варвара, Єлизавета, Ірина, Параска.

У кого День ангела 24 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Мотрона.

У кого День ангела 25 лютого

Чоловічі імена: Іван, Іларіон, Ян.

У кого День ангела 26 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.

У кого День ангела 27 лютого

Чоловічі імена: Іван, Микола, Петро, Севастіян, Сергій, Ян.

Жіночі імена: Ганна.

У кого День ангела 28 лютого

Чоловічі імена: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

