Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Кто празднует именины в феврале 2026 — счастливые имена для детей

Кто празднует именины в феврале 2026 — счастливые имена для детей

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 06:01
День ангела в феврале 2026 — кто празднует именины и как назвать ребенка
Малыш на руках у женщины в церкви. Фото: google.com

Особый праздник для каждого христианина в Украине — День ангела. Именно в этот день верующие чествуют небесного покровителя, который сопровождает человека и оберегает его на протяжении всей жизни. В феврале 2026 года свои именины будут праздновать многие украинцы с красивыми и символическими именами. Это хороший повод сказать им искренние слова поддержки и теплые пожелания. В то же время календарь имен станет полезной подсказкой для родителей, которые ищут имя для младенца.

Новини.LIVE делится с вами календарем именин на февраль 2026 года. Он поможет выбрать имя новорожденному ребенку, а также не забыть поздравить близких с Днем ангела.

Реклама
Читайте также:

Кто празднует именины в феврале 2026 — новый церковный календарь

Кого поздравлять с именинами в феврале 2026 года:

  • У кого День ангела 1 февраля

Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

  • У кого День ангела 2 февраля

Мужские имена: Василий

  • У кого День ангела 3 февраля

Мужские имена: Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна (Анна).

  • У кого День ангела 4 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян.

Женские имена: Анна, Екатерина, Катарина, Екатерина.

  • У кого День ангела 5 февраля

Мужские имена: Антон, Макар, Михаил.

Женские имена: Агата, Александра, Василиса, Василиса.

  • У кого День ангела 6 февраля

Мужские имена: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Себастьян, Юлиан, Ян, Любомир.

Женские имена: Кристина, Мария, Марфа, Марфа.

  • У кого День ангела 7 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Лука, Петр, Александр, Алексей.

  • У кого День ангела 8 февраля

Мужские имена: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

  • У кого День ангела 9 февраля

Мужские имена: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

  • У кого День ангела 10 февраля

Мужские имена: Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян.

Женские имена: Анна, Валентина, Галина.

 

Кто празднует именины в феврале 2026 — новый церковный календарь
Ребенок в церкви. Фото: Pinterest
  • У кого День ангела 11 февраля

Мужские имена: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.

  • У кого День ангела 12 февраля

Мужские имена: Алексей, Антон, Евгений.

Женские имена: Мария.

  • У кого День ангела 13 февраля

Мужские имена: Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния, Вера, Зоя, Ирина.

  • У кого День ангела 14 февраля

Мужские имена: Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор, Рафаэль.

  • У кого День ангела 15 февраля

Мужские имена: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян.

Женские имена: Ефросинья, София, Ефросинья, София.

  • У кого День ангела 16 февраля

Мужские имена: Иван, Касьян, Иван, Касьян.

  • У кого День ангела 17 февраля

Мужские имена: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

  • У кого День ангела 18 февраля

Мужские имена: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор.

Женские имена: Анна, Марианна, Мария, Пульхерия, Пульхерия.

  • У кого День ангела 19 февраля

Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

  • У кого День ангела 20 февраля

Мужские имена: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

 

День ангела в феврале 2026 — кто празднует именины и как назвать ребенка
Девушка с ребенком в церкви. Фото: google.com
  • У кого День ангела 21 февраля

Мужские имена: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

  • У кого День ангела 22 февраля

Мужские имена: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.

Женские имена: Ольга.

  • У кого День ангела 23 февраля

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

Женские имена: Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Параска.

  • У кого День ангела 24 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян.

Женские имена: Матрона.

  • У кого День ангела 25 февраля

Мужские имена: Иван, Илларион, Ян.

  • У кого День ангела 26 февраля

Мужские имена: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор, Федор.

  • У кого День ангела 27 февраля

Мужские имена: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян.

Женские имена: Анна.

  • У кого День ангела 28 февраля

Мужские имена: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

Напомним, ранее мы рассказывали, женщины с какими именами имеют природный магнетизм и влюбляют в себя с первого взгляда.

Также делимся церковным календарем праздников на февраль 2026.

именины имена февраль календарь День ангела праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации