День ангела в феврале 2026 — кто празднует именины и как назвать ребенка

Особый праздник для каждого христианина в Украине — День ангела. Именно в этот день верующие чествуют небесного покровителя, который сопровождает человека и оберегает его на протяжении всей жизни. В феврале 2026 года свои именины будут праздновать многие украинцы с красивыми и символическими именами. Это хороший повод сказать им искренние слова поддержки и теплые пожелания. В то же время календарь имен станет полезной подсказкой для родителей, которые ищут имя для младенца.

Новини.LIVE делится с вами календарем именин на февраль 2026 года. Он поможет выбрать имя новорожденному ребенку, а также не забыть поздравить близких с Днем ангела.

Кто празднует именины в феврале 2026 — новый церковный календарь

Кого поздравлять с именинами в феврале 2026 года:

У кого День ангела 1 февраля

Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

У кого День ангела 2 февраля

Мужские имена: Василий

У кого День ангела 3 февраля

Мужские имена: Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна (Анна).

У кого День ангела 4 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян.

Женские имена: Анна, Екатерина, Катарина, Екатерина.

У кого День ангела 5 февраля

Мужские имена: Антон, Макар, Михаил.

Женские имена: Агата, Александра, Василиса, Василиса.

У кого День ангела 6 февраля

Мужские имена: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Себастьян, Юлиан, Ян, Любомир.

Женские имена: Кристина, Мария, Марфа, Марфа.

У кого День ангела 7 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Лука, Петр, Александр, Алексей.

У кого День ангела 8 февраля

Мужские имена: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

У кого День ангела 9 февраля

Мужские имена: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

У кого День ангела 10 февраля

Мужские имена: Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен, Ян.

Женские имена: Анна, Валентина, Галина.

У кого День ангела 11 февраля

Мужские имена: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар.

У кого День ангела 12 февраля

Мужские имена: Алексей, Антон, Евгений.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 13 февраля

Мужские имена: Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян.

Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния, Вера, Зоя, Ирина.

У кого День ангела 14 февраля

Мужские имена: Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор, Рафаэль.

У кого День ангела 15 февраля

Мужские имена: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян.

Женские имена: Ефросинья, София, Ефросинья, София.

У кого День ангела 16 февраля

Мужские имена: Иван, Касьян, Иван, Касьян.

У кого День ангела 17 февраля

Мужские имена: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

У кого День ангела 18 февраля

Мужские имена: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор.

Женские имена: Анна, Марианна, Мария, Пульхерия, Пульхерия.

У кого День ангела 19 февраля

Мужские имена: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

У кого День ангела 20 февраля

Мужские имена: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

У кого День ангела 21 февраля

Мужские имена: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

У кого День ангела 22 февраля

Мужские имена: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.

Женские имена: Ольга.

У кого День ангела 23 февраля

Мужские имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

Женские имена: Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Параска.

У кого День ангела 24 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян.

Женские имена: Матрона.

У кого День ангела 25 февраля

Мужские имена: Иван, Илларион, Ян.

У кого День ангела 26 февраля

Мужские имена: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор, Федор.

У кого День ангела 27 февраля

Мужские имена: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 28 февраля

Мужские имена: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

