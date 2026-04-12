КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Світлий тиждень 2026: що не можна робити та як привабити щастя

Світлий тиждень 2026: що не можна робити та як привабити щастя

Дата публікації: 12 квітня 2026 20:40
Тиждень після Великодня 2026: які існують заборони та що робити, щоб бути щасливим
Українка з паскою в руках. Фото: voevodyno.com

Після Великодня, який ми зустріли 12 квітня, настає особливий святковий період — Світлий тиждень, коли віряни відвідують храм, моляться, проводять час із близькими та влаштовують маленькі посиденьки. Цей час сповнений радості, традицій та народних прикмет. Наші предки вірили, у ці дні можна притягнути у життя достаток та щастя.

Новини.LIVE розповідає, як варто провести Світле седмицю. 

Які традиції має тиждень після Великодня

Поливальний понеділок

Це день гостинності та радості. Заведено ходити в гості з подарунками — крашанками, пасками та невеликими гостинцями. Також є давня традиція, що  символізує оновлення та очищення від усього поганого — обливання водою.

Вівторок — Хороводниця

Здавна молодь збиралася на вечірні гуляння, водила хороводи та знайомилася. Сьогодні цей день можна провести у колі друзів або родини.

Середа — день веселощів

Середина тижня ідеально підходить для зустрічей, святкувань і спілкування. Вважається, що чим більше щирого сміху, тим більше позитиву прийде у ваше життя.

Четвер — день пам'яті

Цього дня згадують померлих та готуються до поминальних днів. Заведено впорядковувати могили та наводити лад на кладовищах.

П'ятниця — Живоносне джерело

У храмах освячують воду, яка вважається цілющою. За народними прикметами, вмивання прохолодною водою цього дня допомагає зберегти здоров'я.

Субота — родинний день

Це час для спокійного спілкування з рідними. Дозволяється повертатися до домашніх справ, але без перевтоми.

Неділя — проводи Великодня

Завершення святкового періоду. Люди влаштовують гуляння, і намагаються не залишатися на самоті, щоб не відлякати удачу.

Як привабити щастя та достаток у цей період

Щоб Світлий тиждень справді став для вас початком щасливого періоду, варто дотримуватися простих, але важливих порад:

  • частіше дякуйте за все, що маєте;
  • діліться їжею та допомагайте іншим — усе добре, зроблене у ці дні, повертається сторицею;
  • проводьте більше часу з родиною;
  • думайте про хороше та уникайте негативу;
  • відкривайте свій дім для гостей.

Що не можна робити у Світлий тиждень

Існують важливі заборони, які допомагають зберегти духовну рівновагу та не накликати негаразди. У цей час не можна:

  • сваритися;
  • бажати комусь зла;
  • заздрити;
  • обманювати чи не виконувати обіцянки;
  • впадати у смуток і зневіру;
  • позичати гроші чи брати в борг;
  • виконувати важку фізичну працю;
  • надмірно сумувати за померлими.

Також Новини.LIVE підготували для Вас календар православних свят на квітень 2026 року, щоб ви не пропустили головні релігійні події місяця.

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
