Тиждень після Великодня 2026: які існують заборони та що робити, щоб бути щасливим

Українка з паскою в руках. Фото: voevodyno.com

Після Великодня, який ми зустріли 12 квітня, настає особливий святковий період — Світлий тиждень, коли віряни відвідують храм, моляться, проводять час із близькими та влаштовують маленькі посиденьки. Цей час сповнений радості, традицій та народних прикмет. Наші предки вірили, у ці дні можна притягнути у життя достаток та щастя.

Які традиції має тиждень після Великодня

Поливальний понеділок

Це день гостинності та радості. Заведено ходити в гості з подарунками — крашанками, пасками та невеликими гостинцями. Також є давня традиція, що символізує оновлення та очищення від усього поганого — обливання водою.

Вівторок — Хороводниця

Здавна молодь збиралася на вечірні гуляння, водила хороводи та знайомилася. Сьогодні цей день можна провести у колі друзів або родини.

Середа — день веселощів

Середина тижня ідеально підходить для зустрічей, святкувань і спілкування. Вважається, що чим більше щирого сміху, тим більше позитиву прийде у ваше життя.

Четвер — день пам'яті

Цього дня згадують померлих та готуються до поминальних днів. Заведено впорядковувати могили та наводити лад на кладовищах.

П'ятниця — Живоносне джерело

У храмах освячують воду, яка вважається цілющою. За народними прикметами, вмивання прохолодною водою цього дня допомагає зберегти здоров'я.

Субота — родинний день

Це час для спокійного спілкування з рідними. Дозволяється повертатися до домашніх справ, але без перевтоми.

Неділя — проводи Великодня

Завершення святкового періоду. Люди влаштовують гуляння, і намагаються не залишатися на самоті, щоб не відлякати удачу.

Як привабити щастя та достаток у цей період

Щоб Світлий тиждень справді став для вас початком щасливого періоду, варто дотримуватися простих, але важливих порад:

частіше дякуйте за все, що маєте;

діліться їжею та допомагайте іншим — усе добре, зроблене у ці дні, повертається сторицею;

проводьте більше часу з родиною;

думайте про хороше та уникайте негативу;

відкривайте свій дім для гостей.

Що не можна робити у Світлий тиждень

Існують важливі заборони, які допомагають зберегти духовну рівновагу та не накликати негаразди. У цей час не можна:

сваритися;

бажати комусь зла;

заздрити;

обманювати чи не виконувати обіцянки;

впадати у смуток і зневіру;

позичати гроші чи брати в борг;

виконувати важку фізичну працю;

надмірно сумувати за померлими.

