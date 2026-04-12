Тиждень після Великодня 2026: які існують заборони та що робити, щоб бути щасливим

Світлий тиждень 2026: що не можна робити та як привабити щастя
Після Великодня, який ми зустріли 12 квітня, настає особливий святковий період — Світлий тиждень, коли віряни відвідують храм, моляться, проводять час із близькими та влаштовують маленькі посиденьки. Цей час сповнений радості, традицій та народних прикмет. Наші предки вірили, у ці дні можна притягнути у життя достаток та щастя.
Новини.LIVE розповідає, як варто провести Світле седмицю.
Які традиції має тиждень після Великодня
Поливальний понеділок
Це день гостинності та радості. Заведено ходити в гості з подарунками — крашанками, пасками та невеликими гостинцями. Також є давня традиція, що символізує оновлення та очищення від усього поганого — обливання водою.
Вівторок — Хороводниця
Здавна молодь збиралася на вечірні гуляння, водила хороводи та знайомилася. Сьогодні цей день можна провести у колі друзів або родини.
Середа — день веселощів
Середина тижня ідеально підходить для зустрічей, святкувань і спілкування. Вважається, що чим більше щирого сміху, тим більше позитиву прийде у ваше життя.
Четвер — день пам'яті
Цього дня згадують померлих та готуються до поминальних днів. Заведено впорядковувати могили та наводити лад на кладовищах.
П'ятниця — Живоносне джерело
У храмах освячують воду, яка вважається цілющою. За народними прикметами, вмивання прохолодною водою цього дня допомагає зберегти здоров'я.
Субота — родинний день
Це час для спокійного спілкування з рідними. Дозволяється повертатися до домашніх справ, але без перевтоми.
Неділя — проводи Великодня
Завершення святкового періоду. Люди влаштовують гуляння, і намагаються не залишатися на самоті, щоб не відлякати удачу.
Як привабити щастя та достаток у цей період
Щоб Світлий тиждень справді став для вас початком щасливого періоду, варто дотримуватися простих, але важливих порад:
- частіше дякуйте за все, що маєте;
- діліться їжею та допомагайте іншим — усе добре, зроблене у ці дні, повертається сторицею;
- проводьте більше часу з родиною;
- думайте про хороше та уникайте негативу;
- відкривайте свій дім для гостей.
Що не можна робити у Світлий тиждень
Існують важливі заборони, які допомагають зберегти духовну рівновагу та не накликати негаразди. У цей час не можна:
- сваритися;
- бажати комусь зла;
- заздрити;
- обманювати чи не виконувати обіцянки;
- впадати у смуток і зневіру;
- позичати гроші чи брати в борг;
- виконувати важку фізичну працю;
- надмірно сумувати за померлими.
