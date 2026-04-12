Неделя после Пасхи 2026: какие существуют запреты и что делать, чтобы быть счастливым

Украинка с паской в руках. Фото: voevodyno.com

После Пасхи, которую мы встретили 12 апреля, наступает особый праздничный период — Светлая неделя, когда верующие посещают храм, молятся, проводят время с близкими и устраивают маленькие посиделки. Это время полно радости, традиций и народных примет. Наши предки верили, в эти дни можно привлечь в жизнь достаток и счастье.

Как стоит провести Светлое седмицу.

Какие традиции имеет неделя после Пасхи

Поливальный понедельник

Это день гостеприимства и радости. Принято ходить в гости с подарками — пасхальными яйцами, пасками и небольшими гостинцами. Также есть давняя традиция, символизирующая обновление и очищение от всего плохого — обливание водой.

Вторник — Хороводница

Читайте также:

Издавна молодежь собиралась на вечерние гуляния, водила хороводы и знакомилась. Сегодня этот день можно провести в кругу друзей или семьи.

Среда — день веселья

Середина недели идеально подходит для встреч, празднований и общения. Считается, что чем больше искреннего смеха, тем больше позитива придет в вашу жизнь.

Четверг — день памяти

В этот день вспоминают умерших и готовятся к поминальным дням. Принято упорядочивать могилы и наводить порядок на кладбищах.

Пятница — Живоносный источник

В храмах освящают воду, которая считается целебной. По народным приметам, умывание прохладной водой в этот день помогает сохранить здоровье.

Суббота — семейный день

Это время для спокойного общения с родными. Разрешается возвращаться к домашним делам, но без переутомления.

Воскресенье — проводы Пасхи

Завершение праздничного периода. Люди устраивают гуляния, и стараются не оставаться в одиночестве, чтобы не отпугнуть удачу.

Как привлечь счастье и достаток в этот период

Чтобы Светлая неделя действительно стала для вас началом счастливого периода, стоит придерживаться простых, но важных советов:

чаще благодарите за все, что имеете;

делитесь едой и помогайте другим — все хорошее, сделанное в эти дни, возвращается сторицей;

проводите больше времени с семьей;

думайте о хорошем и избегайте негатива;

открывайте свой дом для гостей.

Что нельзя делать в Светлую неделю

Существуют важные запреты, которые помогают сохранить духовное равновесие и не навлечь неприятности. В это время нельзя:

ссориться;

желать кому-то зла;

завидовать;

обманывать или не выполнять обещания;

впадать в уныние и уныние;

занимать деньги или брать в долг;

выполнять тяжелый физический труд;

чрезмерно скорбеть по умершим.

