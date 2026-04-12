Видео

Главная Праздники Светлая неделя 2026: что нельзя делать и как привлечь счастье

Светлая неделя 2026: что нельзя делать и как привлечь счастье

Дата публикации 12 апреля 2026 20:40
Неделя после Пасхи 2026: какие существуют запреты и что делать, чтобы быть счастливым
Украинка с паской в руках. Фото: voevodyno.com

После Пасхи, которую мы встретили 12 апреля, наступает особый праздничный период — Светлая неделя, когда верующие посещают храм, молятся, проводят время с близкими и устраивают маленькие посиделки. Это время полно радости, традиций и народных примет. Наши предки верили, в эти дни можно привлечь в жизнь достаток и счастье.

Новини.LIVE рассказывает, как стоит провести Светлое седмицу.

Какие традиции имеет неделя после Пасхи

Поливальный понедельник

Это день гостеприимства и радости. Принято ходить в гости с подарками — пасхальными яйцами, пасками и небольшими гостинцами. Также есть давняя традиция, символизирующая обновление и очищение от всего плохого — обливание водой.

Вторник Хороводница

Читайте также:

Издавна молодежь собиралась на вечерние гуляния, водила хороводы и знакомилась. Сегодня этот день можно провести в кругу друзей или семьи.

Среда день веселья

Середина недели идеально подходит для встреч, празднований и общения. Считается, что чем больше искреннего смеха, тем больше позитива придет в вашу жизнь.

Четверг день памяти

В этот день вспоминают умерших и готовятся к поминальным дням. Принято упорядочивать могилы и наводить порядок на кладбищах.

Пятница Живоносный источник

В храмах освящают воду, которая считается целебной. По народным приметам, умывание прохладной водой в этот день помогает сохранить здоровье.

Суббота семейный день

Это время для спокойного общения с родными. Разрешается возвращаться к домашним делам, но без переутомления.

Воскресенье проводы Пасхи

Завершение праздничного периода. Люди устраивают гуляния, и стараются не оставаться в одиночестве, чтобы не отпугнуть удачу.

Как привлечь счастье и достаток в этот период

Чтобы Светлая неделя действительно стала для вас началом счастливого периода, стоит придерживаться простых, но важных советов:

  • чаще благодарите за все, что имеете;
  • делитесь едой и помогайте другим — все хорошее, сделанное в эти дни, возвращается сторицей;
  • проводите больше времени с семьей;
  • думайте о хорошем и избегайте негатива;
  • открывайте свой дом для гостей.

Что нельзя делать в Светлую неделю

Существуют важные запреты, которые помогают сохранить духовное равновесие и не навлечь неприятности. В это время нельзя:

  • ссориться;
  • желать кому-то зла;
  • завидовать;
  • обманывать или не выполнять обещания;
  • впадать в уныние и уныние;
  • занимать деньги или брать в долг;
  • выполнять тяжелый физический труд;
  • чрезмерно скорбеть по умершим.

Также Новини.LIVE подготовили для Вас календарь православных праздников на апрель 2026 года, чтобы вы не пропустили главные религиозные события месяца.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
