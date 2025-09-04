Яке свято 4 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Дівчина у полі з квітами. Фото: freepik.com

Сьогодні, 4 вересня, українці відзначають одразу кілька важливих подій — церковних і народних. Віряни вшановують священномученика Вавилу Антіохійського разом із учнями та їхньою матір'ю, а також чудотворну ікону Божої Матері "Неопалима Купина". Водночас у народному календарі дата отримала назву Вавила або Цибулевий день і пов'язана з традиціями, спрямованими на збереження достатку й захист дому.

Новини.LIVE ділиться з вами, яке сьогодні церковне та народне свято, які традиції та народні прикмети 4 вересня, що можна, а що заборонено робити.

Яке сьогодні, 4 вересня, церковне свято в Україні

За новим церковним календарем (17 вересня — за старим стилем) відзначають день пам'яті священномученика Вавили, єпископа Антіохійського, його трьох учнів — Урвана, Прілідіана та Епполлонія, а також їхньої матері. Вавила жив у ІІІ столітті за часів імператора Декія Траяна. Єпископ відмовив язичницькому правителю у вході до християнського храму, за що був страчений разом зі своїми учнями.

У цей день також шанують ікону Божої Матері "Неопалима Купина". Вона символізує біблійний кущ, який горів, але не згорав, біля якого пророк Мойсей почув голос Бога. Перед образом "Неопалимої Купини" моляться про захист оселі від пожеж, блискавок, хвороб худоби та про сімейний добробут.

Ікона Божої Матері "Неопалима Купина". Фото: УНІАН

Яке народне свято 4 вересня 2025

У народі відзначають День Вавила або Цибулевий день. 4 вересня вважали жіночою датою: усі справи господинь і рукоділля в цей час були особливо вдалими. Молоді дівчата займалися красою — мили волосся відварами трав, вмивалися калиновим соком.

Цього дня традиційно збирали врожай цибулі та готували з неї страви. Також закінчували основні польові роботи, прибирали сіно й городину, робили запаси на зиму.

Дівчина збирає врожай цибулі. Фото: pixel-shot.com

Що можна робити 4 вересня

День мав багато позитивних традицій:

господарі лагодили вози, інструменти, готували льохи й комори до зими;

жінки займалися консервацією, заготовляли овочі;

корисним вважалося вмитися росою чи пройтися босоніж по траві для зміцнення здоров'я;

вдалим був похід у ліс за грибами;

риболовля могла принести гарний улов.

Дівчина ходить босоніж по траві. Фото: istockphoto.com

Що не можна робити 4 вересня — головні заборони дня

Наші предки вірили, що недотримання заборон цього дня може принести біду. Серед головних:

не можна носити одяг темного кольору — він "притягує" смуток і нещастя.

Також 4 вересня не можна:

ходити в гості — день вважався несприятливим для відвідин;

сваритися та з'ясовувати стосунки — конфлікти затягнуться;

брати чи давати в борг — можна надовго залишитися з фінансовими проблемами;

жінкам перевтомлюватися й займатися важкою фізичною працею;

боротися зі шкідниками на городі — їх тільки побільшає.

Дівчина дивиться на свічки. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народні прикмети на 4 вересня

Наші предки визначали погоду та майбутню зиму за спостереженнями цього дня:

ранковий туман — до ясної погоди;

багато ягід на горобині чи калині — зима буде холодною;

на цибулі товсте лушпиння — чекай суворої зими;

павуків не видно — до дощу;

якщо лелеки ще не відлетіли — осінь буде теплою.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні дати.