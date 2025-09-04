Видео
Праздник 4 сентября — что нельзя носить, чтобы избежать несчастий

Праздник 4 сентября — что нельзя носить, чтобы избежать несчастий

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 04:59
Какой праздник 4 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты
Девушка в поле с цветами. Фото: freepik.com

Сегодня, 4 сентября, украинцы отмечают сразу несколько важных событий — церковных и народных. Верующие почитают священномученика Вавилу Антиохийского вместе с учениками и их матерью, а также чудотворную икону Божьей Матери "Неопалимая Купина". В то же время в народном календаре дата получила название Вавила или Луковый день и связана с традициями, направленными на сохранение достатка и защиту дома.

Новини.LIVE делится с вами, какой сегодня церковный и народный праздник, какие традиции и народные приметы 4 сентября, что можно, а что запрещено делать.

Какой сегодня, 4 сентября, церковный праздник в Украине

По новому церковному календарю (17 сентября — по старому стилю) отмечают день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, его трех учеников — Урвана, Прилидиана и Эпполлония, а также их матери. Вавила жил в ІІІ веке во времена императора Декия Траяна. Епископ отказал языческому правителю во входе в христианский храм, за что был казнен вместе со своими учениками.

В этот день также почитают икону Божьей Матери "Неопалимая Купина". Она символизирует библейский куст, который горел, но не сгорал, возле которого пророк Моисей услышал голос Бога. Перед образом "Неопалимой Купины" молятся о защите дома от пожаров, молний, болезней скота и о семейном благополучии.

 

Какой сегодня, 4 сентября, церковный праздник в Украине
Икона Божьей Матери "Неопалимая Купина". Фото: УНИАН

Какой народный праздник 4 сентября 2025 года

В народе отмечают День Вавила или Луковый день. 4 сентября считали женской датой: все дела хозяек и рукоделия в это время были особенно удачными. Молодые девушки занимались красотой — мыли волосы отварами трав, умывались калиновым соком.

В этот день традиционно собирали урожай лука и готовили из него блюда. Также заканчивали основные полевые работы, убирали сено и овощи, делали запасы на зиму.

 

Какой народный праздник 4 сентября 2025 года
Девушка собирает урожай лука. Фото: pixel-shot.com

Что можно делать 4 сентября

День имел много положительных традиций:

  • хозяева чинили телеги, инструменты, готовили погреба и кладовые к зиме;
  • женщины занимались консервацией, заготавливали овощи;
  • полезным считалось умыться росой или пройтись босиком по траве для укрепления здоровья;
  • удачным был поход в лес за грибами;
  • рыбалка могла принести хороший улов.

 

Что можно делать 4 сентября
Девушка ходит босиком по траве. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать 4 сентября — главные запреты дня

Наши предки верили, что несоблюдение запретов этого дня может принести беду. Среди главных запретов: нельзя носить одежду темного цвета — она "притягивает" грусть и несчастье.

Также 4 сентября нельзя:

  • ходить в гости — день считался неблагоприятным для посещения;
  • ссориться и выяснять отношения — конфликты затянутся;
  • брать или давать в долг — можно надолго остаться с финансовыми проблемами;
  • женщинам переутомляться и заниматься тяжелым физическим трудом;
  • бороться с вредителями на огороде — их только станет больше.

 

Что нельзя делать 4 сентября — главные запреты дня
Девушка смотрит на свечи. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

Народные приметы на 4 сентября

Наши предки определяли погоду и будущую зиму по наблюдениям этого дня:

  • утренний туман — к ясной погоде;
  • много ягод на рябине или калине — зима будет холодной;
  • на луке толстая шелуха — жди суровой зимы;
  • пауков не видно — к дождю;
  • если аисты еще не улетели — осень будет теплой.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные даты.

праздники традиции народные приметы запреты 4 сентября
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
