Какой праздник 4 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты

Сегодня, 4 сентября, украинцы отмечают сразу несколько важных событий — церковных и народных. Верующие почитают священномученика Вавилу Антиохийского вместе с учениками и их матерью, а также чудотворную икону Божьей Матери "Неопалимая Купина". В то же время в народном календаре дата получила название Вавила или Луковый день и связана с традициями, направленными на сохранение достатка и защиту дома.

Какой сегодня, 4 сентября, церковный праздник в Украине

По новому церковному календарю (17 сентября — по старому стилю) отмечают день памяти священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, его трех учеников — Урвана, Прилидиана и Эпполлония, а также их матери. Вавила жил в ІІІ веке во времена императора Декия Траяна. Епископ отказал языческому правителю во входе в христианский храм, за что был казнен вместе со своими учениками.

В этот день также почитают икону Божьей Матери "Неопалимая Купина". Она символизирует библейский куст, который горел, но не сгорал, возле которого пророк Моисей услышал голос Бога. Перед образом "Неопалимой Купины" молятся о защите дома от пожаров, молний, болезней скота и о семейном благополучии.

Какой народный праздник 4 сентября 2025 года

В народе отмечают День Вавила или Луковый день. 4 сентября считали женской датой: все дела хозяек и рукоделия в это время были особенно удачными. Молодые девушки занимались красотой — мыли волосы отварами трав, умывались калиновым соком.

В этот день традиционно собирали урожай лука и готовили из него блюда. Также заканчивали основные полевые работы, убирали сено и овощи, делали запасы на зиму.

Что можно делать 4 сентября

День имел много положительных традиций:

хозяева чинили телеги, инструменты, готовили погреба и кладовые к зиме;

женщины занимались консервацией, заготавливали овощи;

полезным считалось умыться росой или пройтись босиком по траве для укрепления здоровья;

удачным был поход в лес за грибами;

рыбалка могла принести хороший улов.

Что нельзя делать 4 сентября — главные запреты дня

Наши предки верили, что несоблюдение запретов этого дня может принести беду. Среди главных запретов: нельзя носить одежду темного цвета — она "притягивает" грусть и несчастье.

Также 4 сентября нельзя:

ходить в гости — день считался неблагоприятным для посещения;

ссориться и выяснять отношения — конфликты затянутся;

брать или давать в долг — можно надолго остаться с финансовыми проблемами;

женщинам переутомляться и заниматься тяжелым физическим трудом;

бороться с вредителями на огороде — их только станет больше.

Народные приметы на 4 сентября

Наши предки определяли погоду и будущую зиму по наблюдениям этого дня:

утренний туман — к ясной погоде;

много ягод на рябине или калине — зима будет холодной;

на луке толстая шелуха — жди суровой зимы;

пауков не видно — к дождю;

если аисты еще не улетели — осень будет теплой.

