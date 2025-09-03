Яке свято 3 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Свято 3 вересня — що слід сьогодні зробити, щоб рік був щасливим
Сьогодні, 3 вересня, Православна церква України вшановує святу Домну Нікомидійську. У народному календарі дата відома під назвами Домна Доброродна, Василіса-Льняниця чи Тадей-проповідник. З цим днем пов'язані особливі народні традиції та обряди.
Новини.LIVE ділиться з вами, яке сьогодні церковне та народне свято, які традиції та народні прикмети 3 вересня, що не можна робити, а що потрібно зробити, щоб рік був вдалим та щасливим.
Яке сьогодні, 3 вересня, церковне свято в Україні
За новим календарем, православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Домни Нікомидійської. Вона жила у III-IV століттях і була жрицею при дворі язичницького імператора Діоклетіана. Після того, як до її рук потрапили Діяння святих апостолів, Домна прийняла хрещення в Нікомидії й вирішила присвятити життя служінню єдиному Богу. Щоб уникнути переслідувань, переодяглася в чоловічий одяг і оселилася в монастирі, але згодом була викрита й прийняла мученицьку смерть.
Крім святої Домни, у цей день вшановують:
- священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, дияконів Феофіла і Мигдонія та інших мучеників;
- мученицю Василису Нікомидійську;
- преподобного Феоктиста Палестинського;
- святу Фіву Коринфську, дияконису;
- святителя Іоанікія, патріарха Сербського;
- священномученика Арістіона;
- Пісідійську ікону Божої Матері.
Яке народне свято відзначаємо 3 вересня 2025 року — головні традиції
У народі день прозвали Домна Доброродна. Головна традиція цієї дати — прибирання в оселі, на подвір'ї та в господарських будівлях. Наші предки вірили: якщо позбутися старих речей і сміття, то разом із ними підуть негаразди та тривоги, а новий рік буде щасливим та вдалим.
Цього дня потрібно:
- обов'язково винести й спалити зламані речі;
- віддати добротні, але непотрібні речі нужденним;
- виставити за ворота старе взуття — як оберіг від пристріту;
- займатися рукоділлям, вишивати чи прясти;
- вирушати на риболовлю чи збір грибів — це вважалося вдалим заняттям.
Також 3 вересня називали Василісою-Льняницею, адже саме в цей період збирали льон, з якого виготовляли тканину для одягу й вишиванок. Дівчата вишивали весільні рушники — вважалося, що робота, виконана цього дня, принесе щасливе заміжжя. А господині випікали хліб із першого борошна нового врожаю на знак достатку й родючості.
Що не можна робити 3 вересня — головні заборони дня
Цей день має і свої важливі заборони. Категорично не можна:
- залишати дім у безладі — це накликає сварки й проблеми;
- сваритися й конфліктувати — суперечки можуть затягнутися надовго;
- переїдати — це вважали ознакою майбутніх фінансових труднощів;
- брати чужі речі чи гроші з землі — разом із ними можна принести в дім бідність та негаразди;
- робити необдумані вчинки та великі покупки — вони принесуть розчарування;
- віддавати зерно — це до бідності.
Також це несприятливий час для весілля та сватання.
Народні прикмети на 3 вересня
Наші предки спостерігали за природою цього дня, щоб передбачити осінь та зиму:
- Якщо 3 вересня день сонячний і теплий — осінь буде тривалою та лагідною.
- Дощ після обіду — негода затягнеться надовго.
- Грім у цей день — до теплої осені.
- Велика роса вранці — на теплий вересень.
- Туман піднімається високо — осінь буде сухою й теплою.
- Багато жолудів — на сніжне Різдво.
- Лелеки та журавлі відлітають — чекайте швидкого похолодання.
- Якщо кури линяють — незабаром потеплішає.
- Багато павутини — вересень буде сонячним.
- Чим більше ягід на калині — тим холоднішою буде зима.
