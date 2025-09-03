Відео
Головна Свята Свято 3 вересня — що слід сьогодні зробити, щоб рік був щасливим

Свято 3 вересня — що слід сьогодні зробити, щоб рік був щасливим

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 04:59
Яке свято 3 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони
Красива дівчина в українському вбранні. Фото: Pinterest

Сьогодні, 3 вересня, Православна церква України вшановує святу Домну Нікомидійську. У народному календарі дата відома під назвами Домна Доброродна, Василіса-Льняниця чи Тадей-проповідник. З цим днем пов'язані особливі народні традиції та обряди. 

Новини.LIVE ділиться з вами, яке сьогодні церковне та народне свято, які традиції та народні прикмети 3 вересня, що не можна робити, а що потрібно зробити, щоб рік був вдалим та щасливим.

Читайте також:

Яке сьогодні, 3 вересня, церковне свято в Україні

За новим календарем, православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Домни Нікомидійської. Вона жила у III-IV століттях і була жрицею при дворі язичницького імператора Діоклетіана. Після того, як до її рук потрапили Діяння святих апостолів, Домна прийняла хрещення в Нікомидії й вирішила присвятити життя служінню єдиному Богу. Щоб уникнути переслідувань, переодяглася в чоловічий одяг і оселилася в монастирі, але згодом була викрита й прийняла мученицьку смерть.

 

Яке сьогодні, 3 вересня, церковне свято в Україні
Свята мучениця Домна Нікомидійська. Фото: google.com

Крім святої Домни, у цей день вшановують:

  • священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, дияконів Феофіла і Мигдонія та інших мучеників;
  • мученицю Василису Нікомидійську;
  • преподобного Феоктиста Палестинського;
  • святу Фіву Коринфську, дияконису;
  • святителя Іоанікія, патріарха Сербського;
  • священномученика Арістіона;
  • Пісідійську ікону Божої Матері.

 

Яке свято 3 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Яке народне свято відзначаємо 3 вересня 2025 року — головні традиції

У народі день прозвали Домна Доброродна. Головна традиція цієї дати — прибирання в оселі, на подвір'ї та в господарських будівлях. Наші предки вірили: якщо позбутися старих речей і сміття, то разом із ними підуть негаразди та тривоги, а новий рік буде щасливим та вдалим.

Цього дня потрібно:

  • обов'язково винести й спалити зламані речі;
  • віддати добротні, але непотрібні речі нужденним;
  • виставити за ворота старе взуття — як оберіг від пристріту;
  • займатися рукоділлям, вишивати чи прясти;
  • вирушати на риболовлю чи збір грибів — це вважалося вдалим заняттям.

Також 3 вересня називали Василісою-Льняницею, адже саме в цей період збирали льон, з якого виготовляли тканину для одягу й вишиванок. Дівчата вишивали весільні рушники — вважалося, що робота, виконана цього дня, принесе щасливе заміжжя. А господині випікали хліб із першого борошна нового врожаю на знак достатку й родючості.

 

Яке народне свято відзначаємо 3 вересня 2025 року — головні традиції
Дівчина вишиває рушник. Фото: depositphotos.com

Що не можна робити 3 вересня — головні заборони дня

Цей день має і свої важливі заборони. Категорично не можна:

  • залишати дім у безладі — це накликає сварки й проблеми;
  • сваритися й конфліктувати — суперечки можуть затягнутися надовго;
  • переїдати — це вважали ознакою майбутніх фінансових труднощів;
  • брати чужі речі чи гроші з землі — разом із ними можна принести в дім бідність та негаразди;
  • робити необдумані вчинки та великі покупки — вони принесуть розчарування;
  • віддавати зерно — це до бідності.

Також це несприятливий час для весілля та сватання.

 

Що не можна робити 3 вересня — головні заборони дня
Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Народні прикмети на 3 вересня

Наші предки спостерігали за природою цього дня, щоб передбачити осінь та зиму: 

  • Якщо 3 вересня день сонячний і теплий — осінь буде тривалою та лагідною.
  • Дощ після обіду — негода затягнеться надовго.
  • Грім у цей день — до теплої осені.
  • Велика роса вранці — на теплий вересень.
  • Туман піднімається високо — осінь буде сухою й теплою.
  • Багато жолудів — на сніжне Різдво.
  • Лелеки та журавлі відлітають — чекайте швидкого похолодання.
  • Якщо кури линяють — незабаром потеплішає.
  • Багато павутини — вересень буде сонячним.
  • Чим більше ягід на калині — тим холоднішою буде зима.

Також дивіться церковний календар свят на вересень 2025 року, щоб не пропустити важливі дати та релігійні події.

традиції народні прикмети заборони свято 3 вересня
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
