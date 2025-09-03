Яке свято 3 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Красива дівчина в українському вбранні. Фото: Pinterest

Сьогодні, 3 вересня, Православна церква України вшановує святу Домну Нікомидійську. У народному календарі дата відома під назвами Домна Доброродна, Василіса-Льняниця чи Тадей-проповідник. З цим днем пов'язані особливі народні традиції та обряди.

Новини.LIVE ділиться з вами, яке сьогодні церковне та народне свято, які традиції та народні прикмети 3 вересня, що не можна робити, а що потрібно зробити, щоб рік був вдалим та щасливим.

Яке сьогодні, 3 вересня, церковне свято в Україні

За новим календарем, православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Домни Нікомидійської. Вона жила у III-IV століттях і була жрицею при дворі язичницького імператора Діоклетіана. Після того, як до її рук потрапили Діяння святих апостолів, Домна прийняла хрещення в Нікомидії й вирішила присвятити життя служінню єдиному Богу. Щоб уникнути переслідувань, переодяглася в чоловічий одяг і оселилася в монастирі, але згодом була викрита й прийняла мученицьку смерть.

Крім святої Домни, у цей день вшановують:

священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, дияконів Феофіла і Мигдонія та інших мучеників;

мученицю Василису Нікомидійську;

преподобного Феоктиста Палестинського;

святу Фіву Коринфську, дияконису;

святителя Іоанікія, патріарха Сербського;

священномученика Арістіона;

Пісідійську ікону Божої Матері.

Яке народне свято відзначаємо 3 вересня 2025 року — головні традиції

У народі день прозвали Домна Доброродна. Головна традиція цієї дати — прибирання в оселі, на подвір'ї та в господарських будівлях. Наші предки вірили: якщо позбутися старих речей і сміття, то разом із ними підуть негаразди та тривоги, а новий рік буде щасливим та вдалим.

Цього дня потрібно:

обов'язково винести й спалити зламані речі;

віддати добротні, але непотрібні речі нужденним;

виставити за ворота старе взуття — як оберіг від пристріту;

займатися рукоділлям, вишивати чи прясти;

вирушати на риболовлю чи збір грибів — це вважалося вдалим заняттям.

Також 3 вересня називали Василісою-Льняницею, адже саме в цей період збирали льон, з якого виготовляли тканину для одягу й вишиванок. Дівчата вишивали весільні рушники — вважалося, що робота, виконана цього дня, принесе щасливе заміжжя. А господині випікали хліб із першого борошна нового врожаю на знак достатку й родючості.

Що не можна робити 3 вересня — головні заборони дня

Цей день має і свої важливі заборони. Категорично не можна:

залишати дім у безладі — це накликає сварки й проблеми;

сваритися й конфліктувати — суперечки можуть затягнутися надовго;

переїдати — це вважали ознакою майбутніх фінансових труднощів;

брати чужі речі чи гроші з землі — разом із ними можна принести в дім бідність та негаразди;

робити необдумані вчинки та великі покупки — вони принесуть розчарування;

віддавати зерно — це до бідності.

Також це несприятливий час для весілля та сватання.

Народні прикмети на 3 вересня

Наші предки спостерігали за природою цього дня, щоб передбачити осінь та зиму:

Якщо 3 вересня день сонячний і теплий — осінь буде тривалою та лагідною.

Дощ після обіду — негода затягнеться надовго.

Грім у цей день — до теплої осені.

Велика роса вранці — на теплий вересень.

Туман піднімається високо — осінь буде сухою й теплою.

Багато жолудів — на сніжне Різдво.

Лелеки та журавлі відлітають — чекайте швидкого похолодання.

Якщо кури линяють — незабаром потеплішає.

Багато павутини — вересень буде сонячним.

Чим більше ягід на калині — тим холоднішою буде зима.

Також дивіться церковний календар свят на вересень 2025 року, щоб не пропустити важливі дати та релігійні події.