Какой праздник 3 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты

Красивая девушка в украинском наряде. Фото: Pinterest

Сегодня, 3 сентября, Православная церковь Украины чтит святую Домну Никомидийскую. В народном календаре дата известна под названиями Домна Доброродная, Василиса-Льняница или Тадей-проповедник. С этим днем связаны особые народные традиции и обряды.

Новини.LIVE делится с вами, какой сегодня церковный и народный праздник, какие традиции и народные приметы 3 сентября, что нельзя делать, а что нужно сделать, чтобы год был удачным и счастливым.

Какой сегодня, 3 сентября, церковный праздник в Украине

По новому календарю, православные верующие чтят память святой мученицы Домны Никомидийской. Она жила в III-IV веках и была жрицей при дворе языческого императора Диоклетиана. После того, как в ее руки попали Деяния святых апостолов, Домна приняла крещение в Никомидии и решила посвятить жизнь служению единому Богу. Чтобы избежать преследований, переоделась в мужскую одежду и поселилась в монастыре, но впоследствии была разоблачена и приняла мученическую смерть.

Святая мученица Домна Никомидийская. Фото: google.com

Кроме святой Домны, в этот день почитают:

священномученика Анфима, епископа Никомидийского, диаконов Феофила и Мигдония и других мучеников;

мученицу Василису Никомидийскую;

преподобного Феоктиста Палестинского;

святую Фиву Коринфскую, диаконису;

святителя Иоанникия, патриарха Сербского;

священномученика Аристиона;

Писидийскую икону Божией Матери.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Какой народный праздник отмечаем 3 сентября 2025 — главные традиции

В народе день прозвали Домна Доброродная. Главная традиция этой даты — уборка в доме, во дворе и в хозяйственных постройках. Наши предки верили: если избавиться от старых вещей и мусора, то вместе с ними уйдут проблемы и тревоги, а новый год будет счастливым и удачным.

В этот день нужно:

обязательно вынести и сжечь сломанные вещи;

отдать добротные, но ненужные вещи нуждающимся;

выставить за ворота старую обувь — как оберег от сглаза;

заниматься рукоделием, вышивать или прясть;

отправляться на рыбалку или сбор грибов — это считалось удачным занятием.

Также 3 сентября называли Василисой-Льняницей, ведь именно в этот период собирали лен, из которого изготавливали ткань для одежды и вышиванок. Девушки вышивали свадебные рушники — считалось, что работа, выполненная в этот день, принесет счастливое замужество. А хозяйки выпекали хлеб из первой муки нового урожая в знак достатка и плодородия.

Девушка вышивает рушник. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать 3 сентября — главные запреты дня

Этот день имеет и свои важные запреты. Категорически нельзя:

оставлять дом в беспорядке — это навлечет ссоры и проблемы;

ссориться и конфликтовать — споры могут затянуться надолго;

переедать — это считали признаком будущих финансовых трудностей;

брать чужие вещи или деньги с земли — вместе с ними можно принести в дом бедность и проблемы;

делать необдуманные поступки и крупные покупки — они принесут разочарование;

отдавать зерно — это к бедности.

Также это неблагоприятное время для свадьбы и сватовства.

Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Народные приметы на 3 сентября

Наши предки наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать осень и зиму:

Если 3 сентября день солнечный и теплый — осень будет длительной и ласковой.

Дождь после обеда — непогода затянется надолго.

Гром в этот день — к теплой осени.

Большая роса утром — к теплому сентябрю.

Туман поднимается высоко — осень будет сухой и теплой.

Много желудей — к снежному Рождеству.

Аисты и журавли улетают — ждите быстрого похолодания.

Если куры линяют — вскоре потеплеет.

Много паутины — сентябрь будет солнечным.

Чем больше ягод на калине — тем холоднее будет зима.

Также смотрите церковный календарь праздников на сентябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные даты и религиозные события.