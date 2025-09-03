Какой праздник 3 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты

Праздник 3 сентября — что нужно сделать, чтобы год был счастливым
Сегодня, 3 сентября, Православная церковь Украины чтит святую Домну Никомидийскую. В народном календаре дата известна под названиями Домна Доброродная, Василиса-Льняница или Тадей-проповедник. С этим днем связаны особые народные традиции и обряды.
Новини.LIVE делится с вами, какой сегодня церковный и народный праздник, какие традиции и народные приметы 3 сентября, что нельзя делать, а что нужно сделать, чтобы год был удачным и счастливым.
Какой сегодня, 3 сентября, церковный праздник в Украине
По новому календарю, православные верующие чтят память святой мученицы Домны Никомидийской. Она жила в III-IV веках и была жрицей при дворе языческого императора Диоклетиана. После того, как в ее руки попали Деяния святых апостолов, Домна приняла крещение в Никомидии и решила посвятить жизнь служению единому Богу. Чтобы избежать преследований, переоделась в мужскую одежду и поселилась в монастыре, но впоследствии была разоблачена и приняла мученическую смерть.
Кроме святой Домны, в этот день почитают:
- священномученика Анфима, епископа Никомидийского, диаконов Феофила и Мигдония и других мучеников;
- мученицу Василису Никомидийскую;
- преподобного Феоктиста Палестинского;
- святую Фиву Коринфскую, диаконису;
- святителя Иоанникия, патриарха Сербского;
- священномученика Аристиона;
- Писидийскую икону Божией Матери.
Какой народный праздник отмечаем 3 сентября 2025 — главные традиции
В народе день прозвали Домна Доброродная. Главная традиция этой даты — уборка в доме, во дворе и в хозяйственных постройках. Наши предки верили: если избавиться от старых вещей и мусора, то вместе с ними уйдут проблемы и тревоги, а новый год будет счастливым и удачным.
В этот день нужно:
- обязательно вынести и сжечь сломанные вещи;
- отдать добротные, но ненужные вещи нуждающимся;
- выставить за ворота старую обувь — как оберег от сглаза;
- заниматься рукоделием, вышивать или прясть;
- отправляться на рыбалку или сбор грибов — это считалось удачным занятием.
Также 3 сентября называли Василисой-Льняницей, ведь именно в этот период собирали лен, из которого изготавливали ткань для одежды и вышиванок. Девушки вышивали свадебные рушники — считалось, что работа, выполненная в этот день, принесет счастливое замужество. А хозяйки выпекали хлеб из первой муки нового урожая в знак достатка и плодородия.
Что нельзя делать 3 сентября — главные запреты дня
Этот день имеет и свои важные запреты. Категорически нельзя:
- оставлять дом в беспорядке — это навлечет ссоры и проблемы;
- ссориться и конфликтовать — споры могут затянуться надолго;
- переедать — это считали признаком будущих финансовых трудностей;
- брать чужие вещи или деньги с земли — вместе с ними можно принести в дом бедность и проблемы;
- делать необдуманные поступки и крупные покупки — они принесут разочарование;
- отдавать зерно — это к бедности.
Также это неблагоприятное время для свадьбы и сватовства.
Народные приметы на 3 сентября
Наши предки наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать осень и зиму:
- Если 3 сентября день солнечный и теплый — осень будет длительной и ласковой.
- Дождь после обеда — непогода затянется надолго.
- Гром в этот день — к теплой осени.
- Большая роса утром — к теплому сентябрю.
- Туман поднимается высоко — осень будет сухой и теплой.
- Много желудей — к снежному Рождеству.
- Аисты и журавли улетают — ждите быстрого похолодания.
- Если куры линяют — вскоре потеплеет.
- Много паутины — сентябрь будет солнечным.
- Чем больше ягод на калине — тем холоднее будет зима.
