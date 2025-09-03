Видео
Праздник 3 сентября — что нужно сделать, чтобы год был счастливым

Праздник 3 сентября — что нужно сделать, чтобы год был счастливым

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 04:59
Какой праздник 3 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты
Красивая девушка в украинском наряде. Фото: Pinterest

Сегодня, 3 сентября, Православная церковь Украины чтит святую Домну Никомидийскую. В народном календаре дата известна под названиями Домна Доброродная, Василиса-Льняница или Тадей-проповедник. С этим днем связаны особые народные традиции и обряды.

Новини.LIVE делится с вами, какой сегодня церковный и народный праздник, какие традиции и народные приметы 3 сентября, что нельзя делать, а что нужно сделать, чтобы год был удачным и счастливым.

Какой сегодня, 3 сентября, церковный праздник в Украине

По новому календарю, православные верующие чтят память святой мученицы Домны Никомидийской. Она жила в III-IV веках и была жрицей при дворе языческого императора Диоклетиана. После того, как в ее руки попали Деяния святых апостолов, Домна приняла крещение в Никомидии и решила посвятить жизнь служению единому Богу. Чтобы избежать преследований, переоделась в мужскую одежду и поселилась в монастыре, но впоследствии была разоблачена и приняла мученическую смерть.

 

Какой сегодня, 3 сентября, церковный праздник в Украине
Святая мученица Домна Никомидийская. Фото: google.com

Кроме святой Домны, в этот день почитают:

  • священномученика Анфима, епископа Никомидийского, диаконов Феофила и Мигдония и других мучеников;
  • мученицу Василису Никомидийскую;
  • преподобного Феоктиста Палестинского;
  • святую Фиву Коринфскую, диаконису;
  • святителя Иоанникия, патриарха Сербского;
  • священномученика Аристиона;
  • Писидийскую икону Божией Матери.

 

Какой праздник 3 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Какой народный праздник отмечаем 3 сентября 2025 — главные традиции

В народе день прозвали Домна Доброродная. Главная традиция этой даты — уборка в доме, во дворе и в хозяйственных постройках. Наши предки верили: если избавиться от старых вещей и мусора, то вместе с ними уйдут проблемы и тревоги, а новый год будет счастливым и удачным.

В этот день нужно:

  • обязательно вынести и сжечь сломанные вещи;
  • отдать добротные, но ненужные вещи нуждающимся;
  • выставить за ворота старую обувь — как оберег от сглаза;
  • заниматься рукоделием, вышивать или прясть;
  • отправляться на рыбалку или сбор грибов — это считалось удачным занятием.

Также 3 сентября называли Василисой-Льняницей, ведь именно в этот период собирали лен, из которого изготавливали ткань для одежды и вышиванок. Девушки вышивали свадебные рушники — считалось, что работа, выполненная в этот день, принесет счастливое замужество. А хозяйки выпекали хлеб из первой муки нового урожая в знак достатка и плодородия.

 

Какой народный праздник отмечаем 3 сентября 2025 — главные традиции
Девушка вышивает рушник. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать 3 сентября — главные запреты дня

Этот день имеет и свои важные запреты. Категорически нельзя:

  • оставлять дом в беспорядке — это навлечет ссоры и проблемы;
  • ссориться и конфликтовать — споры могут затянуться надолго;
  • переедать — это считали признаком будущих финансовых трудностей;
  • брать чужие вещи или деньги с земли — вместе с ними можно принести в дом бедность и проблемы;
  • делать необдуманные поступки и крупные покупки — они принесут разочарование;
  • отдавать зерно — это к бедности.

Также это неблагоприятное время для свадьбы и сватовства.

 

Что нельзя делать 3 сентября — главные запреты дня
Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Народные приметы на 3 сентября

Наши предки наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать осень и зиму:

  • Если 3 сентября день солнечный и теплый — осень будет длительной и ласковой.
  • Дождь после обеда — непогода затянется надолго.
  • Гром в этот день — к теплой осени.
  • Большая роса утром — к теплому сентябрю.
  • Туман поднимается высоко — осень будет сухой и теплой.
  • Много желудей — к снежному Рождеству.
  • Аисты и журавли улетают — ждите быстрого похолодания.
  • Если куры линяют — вскоре потеплеет.
  • Много паутины — сентябрь будет солнечным.
  • Чем больше ягод на калине — тем холоднее будет зима.

Также смотрите церковный календарь праздников на сентябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные даты и религиозные события.

Автор:
Людмила Мельник
Автор:
Людмила Мельник
