Яке сьогодні, 27 серпня 2025, свято — прикмети, традиції та заборони

Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Сьогодні, 27 серпня, українці відзначають одразу кілька важливих дат — як церковних, так і народних. Цей день має свої традиції, прикмети та заборони, яких дотримувалися наші предки, щоб залучити добробут і уникнути бід. Особливу роль цього дня відіграє горобина, яку вважали сильним оберегом від негараздів.

Новини.LIVE ділиться з вами, яке сьогодні церковне свято, що можна й чого не можна робити, що повісити над вхідними дверима на щастя, а також які народні прикмети допоможуть передбачити майбутню осінь і зиму.

Яке церковне свято 27 серпня 2025

За новим церковним календарем цього дня православні християни в Україні вшановують преподобного Пимена Великого, преподобних Кукшу і Пимена Пісника Києво-Печерських.

Преподобний Пімен Великий жив у IV столітті в Єгипті. Разом із братами він присвятив життя монашеству та суворому аскетизму. Його вважали наставником, до нього приходили за порадою як ченці, так і миряни. У його повчаннях, зібраних у книгах "Апофегмати", особливий наголос робився на смиренні, терпінні, молитві та подоланні гордині. Молитви до преподобного Пимена і сьогодні читають для того, щоб отримати мудрість, силу та вміння прощати.

Преподобний Пимен Великий. Фото: google.com

Яке народне свято відзначаємо 27 серпня 2025 року — головні традиції

У народі цей день називали Два Пимена або Анфіса Горобинниця. Саме сьогодні збирали горобину, яка вважалася потужним оберегом від пристріту, заздрості та нещасть. Вірили, що горобина під вікном береже дім від людських заздрощів, а три дерева біля хати захищають від пожежі.

Особлива традиція дня — зірвати грона горобини й підвісити над вхідними дверима чи під дахом — на щастя й добробут.

Також на Пимена прибирали у хаті, готувалися до осені та ходили на риболовлю — улов цього дня вважався особливо щедрим, а сама риба — дуже смачною.

Дівчина з ягодами горобини. Фото: freepik.com

Що не можна робити 27 серпня — головні заборони дня

Наші предки вірили, що цього дня категорично не можна:

робити великих покупок — вони не принесуть радості;

позичати гроші або брати в борг — борг повертатиметься дуже довго;

вирушати в далеку дорогу — подорож буде невдалою;

свататися — шлюб може виявитися нещасливим;

стояти довго на порозі — до біди;

підіймати речі з дороги, особливо на перехрестях — до великих нещасть.

Як і в інші дні, церква застерігає від злості, пліток, заздрості, жадібності та відмови допомогти тим, хто потребує підтримки.

Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Прикмети на 27 серпня

Більшість прикмет цього дня пов'язані саме з горобиною.

Багато ягід на горобині — зима буде суворою.

Листя на горобині пожовкло — осінь буде теплою, але зима морозною.

Ягоди на горобині обсипаються — чекайте м'якої та сніжної зими.

Листя на дереві горобини тримається до кінця — лютий буде морозним.

Грім цього дня — настане тепле бабине літо.

Червоні ягоди горобини. Фото: pexels.com

Хто святкує іменини 27 серпня

День ангела сьогодні святкують:

Анфіса;

Володимир;

Дмитро;

Іван;

Михайло;

Олександр;

Степан.

Також ми публікували церковний календар свят на вересень 2025 року. Він допоможе вам не пропустити головні релігійні події місяця.