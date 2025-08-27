Видео
Праздник 27 августа — что повесить над входной дверью на счастье

Дата публикации 27 августа 2025 04:59
Какой сегодня, 27 августа 2025, праздник — приметы, традиции и запреты
Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Сегодня, 27 августа, украинцы отмечают сразу несколько важных дат — как церковных, так и народных. Этот день имеет свои традиции, приметы и запреты, которых придерживались наши предки, чтобы привлечь благополучие и избежать бед. Особую роль в этот день играет рябина, которую считали сильным оберегом от невзгод.

Новини.LIVE делится с вами, какой сегодня церковный праздник, что можно и чего нельзя делать, что повесить над входной дверью на счастье, а также какие народные приметы помогут предсказать будущую осень и зиму.

Читайте также:

Какой церковный праздник 27 августа 2025 года

По новому церковному календарю в этот день православные христиане в Украине чествуют преподобного Пимена Великого, преподобных Кукшу и Пимена Постника Киево-Печерских.

Преподобный Пимен Великий жил в IV веке в Египте. Вместе с братьями он посвятил жизнь монашеству и строгому аскетизму. Его считали наставником, к нему приходили за советом как монахи, так и миряне. В его поучениях, собранных в книгах "Апофегматы", особое ударение делалось на смирении, терпении, молитве и преодолении гордыни. Молитвы к преподобному Пимену и сегодня читают для того, чтобы получить мудрость, силу и умение прощать.

 

Какой церковный праздник 27 августа 2025 года
Преподобный Пимен Великий. Фото: google.com

Какой народный праздник отмечаем 27 августа 2025 года — главные традиции

В народе этот день называли Два Пимена или Анфиса Рябинница. Именно сегодня собирали рябину, которая считалась мощным оберегом от сглаза, зависти и несчастий. Верили, что рябина под окном бережет дом от человеческой зависти, а три дерева возле дома защищают от пожара.

Особая традиция дня — сорвать гроздья рябины и подвесить над входной дверью или под крышей — на счастье и благополучие.

Также на Пимена убирали в доме, готовились к осени и ходили на рыбалку — улов в этот день считался особенно щедрым, а сама рыба — очень вкусной.

 

Какой народный праздник отмечаем 27 августа 2025 года — главные традиции
Девушка с ягодами рябины. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 27 августа — главные запреты дня

Наши предки верили, что в этот день категорически нельзя:

  • делать крупных покупок — они не принесут радости;
  • занимать деньги или давать взаймы — долг будет возвращаться очень долго;
  • отправляться в дальнюю дорогу — путешествие будет неудачным;
  • свататься — брак может оказаться несчастливым;
  • стоять долго на пороге — к беде;
  • поднимать вещи с дороги, особенно на перекрестках — к большим несчастьям.

Как и в другие дни, церковь предостерегает от злости, сплетен, зависти, жадности и отказа помочь тем, кто нуждается в поддержке.

 

Что нельзя делать 27 августа — главные запреты дня
Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Приметы на 27 августа

Большинство примет этого дня связаны именно с рябиной.

  • Много ягод на рябине — зима будет суровой.
  • Листья на рябине пожелтели — осень будет теплой, но зима морозной.
  • Ягоды на рябине осыпаются — ждите мягкой и снежной зимы.
  • Листья на дереве рябины держатся до конца — февраль будет морозным.
  • Гром в этот день — наступит теплое бабье лето.

 

Приметы на 27 августа
Красные ягоды рябины. Фото: pexels.com

Кто празднует именины 27 августа

День ангела сегодня празднуют:

  • Анфиса;
  • Владимир;
  • Дмитрий;
  • Иван;
  • Михаил;
  • Александр;
  • Степан.

Также мы публиковали церковный календарь праздников на сентябрь 2025 года. Он поможет вам не пропустить главные религиозные события месяца.

