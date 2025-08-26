Яке сьогодні, 26 серпня 2025, свято — прикмети, традиції та заборони

Дівчина готує смачну страву на кухні. Фото: pexels.com

Сьогодні, 26 серпня, українські віряни вшановують пам'ять мучеників Адріана та Наталії. В народному календарі — Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Ця дата сповнена традицій та позитивних прикмет, які допомагають залучити удачу, здоров'я та гармонію в родину.

Яке церковне свято 26 серпня 2025 року

За новим церковним календарем, 26 серпня православні християни вшановують пам'ять мучеників Адріана та Наталії. Це молоде подружжя жило у Віфінії на рубежі III–IV століть. Адріан був суддею, а Наталія — таємною християнкою. Під час гонінь на християн вони проявили мужність і відданість вірі. Адріан відкрито визнав себе християнином, за що його стратили. Наталія померла у в'язниці після смерті чоловіка. Їхня відданість Богу стала прикладом для вірян. У цей день заведено молитися святим Адріану та Наталії про збереження сімейного щастя, міцного здоров'я та гармонії у стосунках.

Яке народне свято 26 серпня року

У народі день отримав назву Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Назва пов'язана з тим, що у цей час починають косити овес й наближається осінь. Саме у цей період помічали перші ознаки похолодання: ночі ставали холоднішими, на деревах з'являлися жовті листки. А річки і озера були занадто холодними, щоб купатися.

Також наші предки 26 серпня активно збирали гриби, сушили або засолювали їх на зиму. У полях закінчувався сінокіс, а жінки пекли перший хліб із нового врожаю. Щоб сіно довше зберігалося свіжим, його обливали святою водою.

Що можна робити 26 серпня — традиції та ритуали на удачу

Оскільки сьогодні косили овес, той було заведено готувати різноманітні страви саме з вівса: кисіль, кашу, млинці. Вважалося, що такі смаколики принесуть достаток та здоров'я в родину. Такою їжею також пригощали сусідів і тих, хто потребував допомоги.

А от щоб залучити у життя удачу, готували вівсяне печиво. На щастя, ми знаємо швидкий та простий рецепт, за яким вівсяне печиво можна приготувати всього за 15 хвилин! А для тих, хто стежить за фігурою, є рецепт без цукру.

Також ще один ритуал, який залучить у родину мир та злагоду — принести в дім гроно горобини.

А ще наші предки вважали, якщо дівчинку, народжену цього дня, назвати Наталією — це обіцяє їй щасливе життя.

Що не можна робити 26 серпня — головні заборони

Дотримання цих заборон допомагає зберегти здоров'я, гармонію в родині та уникнути неприємностей. Цього дня не можна:

уникати важкої фізичної праці, роботи на городі та в саду;

згадувати старі образи та невдачі — можна зіпсувати настрій;

сваритися з рідними та близькими, особливо через дрібниці;

злитися;

пліткувати;

заздрити;

мститися;

ходити босоніж по траві — наші предки вважали, що так може причепитися нечиста сила, хоча насправді у цей час земля вже холодна й це може спричинити застуду.

Народні прикмети 26 серпня

Ці прикмети допомагають передбачити погоду та урожай у найближчий період:

Холодний ранок — рання зима.

Сире сіно — кінець серпня буде дощовим.

Відсутність місяця вночі — скоро зіпсується погода.

Злива — хороший урожай грибів і меду.

Холодна вода в річці — наближається осінь.

Відсутність ос та метеликів вдень — скоро дощ.

Сова ухає вночі — різка зміна погоди вдень.

Листя дуба і берези ще не опало — сувора зима.

Мало ягід на горобині — суха осінь.

Хто святкує іменини 26 серпня

Сьогодні відзначають День ангела:

Наталя;

Адріан;

Марія;

Петро;

Георгій;

Віктор;

Дмитро;

Роман;

Микола.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, коли зустрічатимемо Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження.