Яке сьогодні, 26 серпня 2025, свято — прикмети, традиції та заборони

Свято 26 серпня 2025 — яку страву приготувати сьогодні для удачі
Сьогодні, 26 серпня, українські віряни вшановують пам'ять мучеників Адріана та Наталії. В народному календарі — Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Ця дата сповнена традицій та позитивних прикмет, які допомагають залучити удачу, здоров'я та гармонію в родину.
Новини.LIVE розповідає, що святкуємо, яких заборон варто дотримуватися та яку особливу страву приготувати, щоб точно привабити удачу в життя та щастя у дім.
Яке церковне свято 26 серпня 2025 року
За новим церковним календарем, 26 серпня православні християни вшановують пам'ять мучеників Адріана та Наталії. Це молоде подружжя жило у Віфінії на рубежі III–IV століть. Адріан був суддею, а Наталія — таємною християнкою. Під час гонінь на християн вони проявили мужність і відданість вірі. Адріан відкрито визнав себе християнином, за що його стратили. Наталія померла у в'язниці після смерті чоловіка. Їхня відданість Богу стала прикладом для вірян. У цей день заведено молитися святим Адріану та Наталії про збереження сімейного щастя, міцного здоров'я та гармонії у стосунках.
Яке народне свято 26 серпня року
У народі день отримав назву Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Назва пов'язана з тим, що у цей час починають косити овес й наближається осінь. Саме у цей період помічали перші ознаки похолодання: ночі ставали холоднішими, на деревах з'являлися жовті листки. А річки і озера були занадто холодними, щоб купатися.
Також наші предки 26 серпня активно збирали гриби, сушили або засолювали їх на зиму. У полях закінчувався сінокіс, а жінки пекли перший хліб із нового врожаю. Щоб сіно довше зберігалося свіжим, його обливали святою водою.
Що можна робити 26 серпня — традиції та ритуали на удачу
Оскільки сьогодні косили овес, той було заведено готувати різноманітні страви саме з вівса: кисіль, кашу, млинці. Вважалося, що такі смаколики принесуть достаток та здоров'я в родину. Такою їжею також пригощали сусідів і тих, хто потребував допомоги.
А от щоб залучити у життя удачу, готували вівсяне печиво. На щастя, ми знаємо швидкий та простий рецепт, за яким вівсяне печиво можна приготувати всього за 15 хвилин! А для тих, хто стежить за фігурою, є рецепт без цукру.
Також ще один ритуал, який залучить у родину мир та злагоду — принести в дім гроно горобини.
А ще наші предки вважали, якщо дівчинку, народжену цього дня, назвати Наталією — це обіцяє їй щасливе життя.
Що не можна робити 26 серпня — головні заборони
Дотримання цих заборон допомагає зберегти здоров'я, гармонію в родині та уникнути неприємностей. Цього дня не можна:
- уникати важкої фізичної праці, роботи на городі та в саду;
- згадувати старі образи та невдачі — можна зіпсувати настрій;
- сваритися з рідними та близькими, особливо через дрібниці;
- злитися;
- пліткувати;
- заздрити;
- мститися;
- ходити босоніж по траві — наші предки вважали, що так може причепитися нечиста сила, хоча насправді у цей час земля вже холодна й це може спричинити застуду.
Народні прикмети 26 серпня
Ці прикмети допомагають передбачити погоду та урожай у найближчий період:
- Холодний ранок — рання зима.
- Сире сіно — кінець серпня буде дощовим.
- Відсутність місяця вночі — скоро зіпсується погода.
- Злива — хороший урожай грибів і меду.
- Холодна вода в річці — наближається осінь.
- Відсутність ос та метеликів вдень — скоро дощ.
- Сова ухає вночі — різка зміна погоди вдень.
- Листя дуба і берези ще не опало — сувора зима.
- Мало ягід на горобині — суха осінь.
Хто святкує іменини 26 серпня
Сьогодні відзначають День ангела:
- Наталя;
- Адріан;
- Марія;
- Петро;
- Георгій;
- Віктор;
- Дмитро;
- Роман;
- Микола.
Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, коли зустрічатимемо Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження.
