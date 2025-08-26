Відео
Свято 26 серпня 2025 — яку страву приготувати сьогодні для удачі

Свято 26 серпня 2025 — яку страву приготувати сьогодні для удачі


Дата публікації: 26 серпня 2025 04:59
Яке сьогодні, 26 серпня 2025, свято — прикмети, традиції та заборони
Дівчина готує смачну страву на кухні. Фото: pexels.com

Сьогодні, 26 серпня, українські віряни вшановують пам'ять мучеників Адріана та Наталії. В народному календарі — Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Ця дата сповнена традицій та позитивних прикмет, які допомагають залучити удачу, здоров'я та гармонію в родину.

Новини.LIVE розповідає, що святкуємо, яких заборон варто дотримуватися та яку особливу страву приготувати, щоб точно привабити удачу в життя та щастя у дім.



Яке церковне свято 26 серпня 2025 року

За новим церковним календарем, 26 серпня православні християни вшановують пам'ять мучеників Адріана та Наталії. Це молоде подружжя жило у Віфінії на рубежі III–IV століть. Адріан був суддею, а Наталія — таємною християнкою. Під час гонінь на християн вони проявили мужність і відданість вірі. Адріан відкрито визнав себе християнином, за що його стратили. Наталія померла у в'язниці після смерті чоловіка. Їхня відданість Богу стала прикладом для вірян. У цей день заведено молитися святим Адріану та Наталії про збереження сімейного щастя, міцного здоров'я та гармонії у стосунках.

 

Яке церковне свято 26 серпня 2025 року
Ікона святих Адріана та Наталії. Фото: google.com

Яке народне свято 26 серпня року

У народі день отримав назву Адріян Осінній і Наталя Вівсянниця. Назва пов'язана з тим, що у цей час починають косити овес й наближається осінь. Саме у цей період помічали перші ознаки похолодання: ночі ставали холоднішими, на деревах з'являлися жовті листки. А річки і озера були занадто холодними, щоб купатися. 

Також наші предки 26 серпня активно збирали гриби, сушили або засолювали їх на зиму. У полях закінчувався сінокіс, а жінки пекли перший хліб із нового врожаю. Щоб сіно довше зберігалося свіжим, його обливали святою водою.

 

Яке народне свято 26 серпня року
Неочищений овес. Фото: depositphotos.com

Що можна робити 26 серпня — традиції та ритуали на удачу

Оскільки сьогодні косили овес, той було заведено готувати різноманітні страви саме з вівса: кисіль, кашу, млинці. Вважалося, що такі смаколики принесуть достаток та здоров'я в родину. Такою їжею також пригощали сусідів і тих, хто потребував допомоги.

А от щоб залучити у життя удачу, готували вівсяне печиво. На щастя, ми знаємо швидкий та простий рецепт, за яким вівсяне печиво можна приготувати всього за 15 хвилин! А для тих, хто стежить за фігурою, є рецепт без цукру.

 

Яку особливу страву приготувати 26 серпня, щоб точно привабити удачу в життя та щастя у дім
Вівсяне печиво. Фото: depositphotos.com

Також ще один ритуал, який залучить у родину мир та злагоду — принести в дім гроно горобини.

А ще наші предки вважали, якщо дівчинку, народжену цього дня, назвати Наталією — це обіцяє їй щасливе життя.

 

Що можна робити 26 серпня — традиції та ритуали на удачу
Гроно горобини. Фото: pexels.com

Що не можна робити 26 серпня — головні заборони

Дотримання цих заборон допомагає зберегти здоров'я, гармонію в родині та уникнути неприємностей. Цього дня не можна:

  • уникати важкої фізичної праці, роботи на городі та в саду;
  • згадувати старі образи та невдачі — можна зіпсувати настрій;
  • сваритися з рідними та близькими, особливо через дрібниці;
  • злитися;
  • пліткувати;
  • заздрити;
  • мститися;
  • ходити босоніж по траві — наші предки вважали, що так може причепитися нечиста сила, хоча насправді у цей час земля вже холодна й це може спричинити застуду.

 

Що не можна робити 26 серпня — головні заборони
Дівчина в українській хустці. Фото: freepik.com

Народні прикмети 26 серпня

Ці прикмети допомагають передбачити погоду та урожай у найближчий період:

  • Холодний ранок — рання зима.
  • Сире сіно — кінець серпня буде дощовим.
  • Відсутність місяця вночі — скоро зіпсується погода.
  • Злива — хороший урожай грибів і меду.
  • Холодна вода в річці — наближається осінь.
  • Відсутність ос та метеликів вдень — скоро дощ.
  • Сова ухає вночі — різка зміна погоди вдень.
  • Листя дуба і берези ще не опало — сувора зима.
  • Мало ягід на горобині — суха осінь.

Хто святкує іменини 26 серпня

Сьогодні відзначають День ангела:

  • Наталя;
  • Адріан;
  • Марія;
  • Петро;
  • Георгій;
  • Віктор;
  • Дмитро;
  • Роман;
  • Микола.

Також радимо ознайомитися з церковним календарем свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, коли зустрічатимемо Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження.



Людмила Мельник
