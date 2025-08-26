Видео
Праздник 26 августа — какое блюдо приготовить сегодня для удачи

Праздник 26 августа — какое блюдо приготовить сегодня для удачи

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 04:59
Какой сегодня, 26 августа 2025, праздник — приметы, традиции и запреты
Девушка готовит вкусное блюдо на кухне. Фото: pexels.com

Сегодня, 26 августа, украинские верующие чтят память мучеников Адриана и Натальи. В народном календаре — Адриан Осенний и Наталья Овсянница. Эта дата полна традиций и положительных примет, которые помогают привлечь удачу, здоровье и гармонию в семью.

Новини.LIVE рассказывает, что празднуем, какие запреты стоит соблюдать и какое особое блюдо приготовить, чтобы точно привлечь удачу в жизнь и счастье в дом.

Читайте также:

Какой церковный праздник 26 августа 2025 года

По новому церковному календарю, 26 августа православные христиане чтят память мучеников Адриана и Натальи. Эти молодые супруги жили в Вифинии на рубеже III-IV веков. Адриан был судьей, а Наталья — тайной христианкой. Во время гонений на христиан они проявили мужество и преданность вере. Адриан открыто признал себя христианином, за что его казнили. Наталья умерла в тюрьме после смерти мужа. Их преданность Богу стала примером для верующих. В этот день принято молиться святым Адриану и Наталье о сохранении семейного счастья, крепкого здоровья и гармонии в отношениях.

 

Какой церковный праздник 26 августа 2025 года
Икона святых Адриана и Натальи. Фото: google.com

Какой народный праздник 26 августа года

В народе день получил название Адриан Осенний и Наталья Овсянница. Название связано с тем, что в это время начинают косить овес и приближается осень. Именно в этот период замечали первые признаки похолодания: ночи становились холоднее, на деревьях появлялись желтые листья. А реки и озера были слишком холодными, чтобы купаться.

Также наши предки 26 августа активно собирали грибы, сушили или засаливали их на зиму. В полях заканчивался сенокос, а женщины пекли первый хлеб из нового урожая. Чтобы сено дольше сохранялось свежим, его обливали святой водой.

 

Какой народный праздник 26 августа года
Неочищенный овес. Фото: depositphotos.com

Что можно делать 26 августа — традиции и ритуалы на удачу

Поскольку сегодня косили овес, то было принято готовить разнообразные блюда именно из овса: кисель, кашу, блины. Считалось, что такие вкусности принесут достаток и здоровье в семью. Такой едой также угощали соседей и тех, кто нуждался в помощи.

А вот чтобы привлечь в жизнь удачу, готовили овсяное печенье. К счастью, мы знаем быстрый и простой рецепт, по которому овсяное печенье можно приготовить всего за 15 минут! А для тех, кто следит за фигурой, есть рецепт без сахара.

 

Какое особое блюдо приготовить 26 августа, чтобы точно привлечь удачу в жизнь и счастье в дом
Овсяное печенье. Фото: depositphotos.com

Также еще один ритуал, который привлечет в семью мир и согласие — принести в дом гроздь рябины.

А еще наши предки считали, если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей — это сулит ей счастливую жизнь.

 

Что можно делать 26 августа — традиции и ритуалы на удачу
Гроздь рябины. Фото: pexels.com

Что нельзя делать 26 августа — главные запреты

Соблюдение этих запретов помогает сохранить здоровье, гармонию в семье и избежать неприятностей. В этот день нельзя:

  • избегать тяжелого физического труда, работы на огороде и в саду;
  • вспоминать старые обиды и неудачи — можно испортить настроение;
  • ссориться с родными и близкими, особенно по пустякам;
  • злиться;
  • сплетничать;
  • завидовать;
  • мстить;
  • ходить босиком по траве — наши предки считали, что так может прицепиться нечистая сила, хотя на самом деле в это время земля уже холодная и это может вызвать простуду.

 

Что нельзя делать 26 августа — главные запреты
Девушка в украинском платке. Фото: freepik.com

Народные приметы 26 августа

Эти приметы помогают предсказать погоду и урожай в ближайший период:

  • Холодное утро — ранняя зима.
  • Сырое сено — конец августа будет дождливым.
  • Отсутствие луны ночью — скоро испортится погода.
  • Ливень — хороший урожай грибов и меда.
  • Холодная вода в реке — приближается осень.
  • Отсутствие ос и бабочек днем — скоро дождь.
  • Сова ухает ночью — резкая смена погоды днем.
  • Листья дуба и березы еще не опали — суровая зима.
  • Мало ягод на рябине — сухая осень.

Кто празднует именины 26 августа

Сегодня отмечают День ангела:

  • Наталья;
  • Адриан;
  • Мария;
  • Петр;
  • Георгий;
  • Виктор;
  • Дмитрий;
  • Роман;
  • Николай.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, когда будем встречать Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение.

приметы традиции печенье запреты 26 августа праздник
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
