Какой сегодня, 26 августа 2025, праздник — приметы, традиции и запреты

Девушка готовит вкусное блюдо на кухне. Фото: pexels.com

Сегодня, 26 августа, украинские верующие чтят память мучеников Адриана и Натальи. В народном календаре — Адриан Осенний и Наталья Овсянница. Эта дата полна традиций и положительных примет, которые помогают привлечь удачу, здоровье и гармонию в семью.

Новини.LIVE рассказывает, что празднуем, какие запреты стоит соблюдать и какое особое блюдо приготовить, чтобы точно привлечь удачу в жизнь и счастье в дом.

Реклама

Читайте также:

Какой церковный праздник 26 августа 2025 года

По новому церковному календарю, 26 августа православные христиане чтят память мучеников Адриана и Натальи. Эти молодые супруги жили в Вифинии на рубеже III-IV веков. Адриан был судьей, а Наталья — тайной христианкой. Во время гонений на христиан они проявили мужество и преданность вере. Адриан открыто признал себя христианином, за что его казнили. Наталья умерла в тюрьме после смерти мужа. Их преданность Богу стала примером для верующих. В этот день принято молиться святым Адриану и Наталье о сохранении семейного счастья, крепкого здоровья и гармонии в отношениях.

Икона святых Адриана и Натальи. Фото: google.com

Какой народный праздник 26 августа года

В народе день получил название Адриан Осенний и Наталья Овсянница. Название связано с тем, что в это время начинают косить овес и приближается осень. Именно в этот период замечали первые признаки похолодания: ночи становились холоднее, на деревьях появлялись желтые листья. А реки и озера были слишком холодными, чтобы купаться.

Также наши предки 26 августа активно собирали грибы, сушили или засаливали их на зиму. В полях заканчивался сенокос, а женщины пекли первый хлеб из нового урожая. Чтобы сено дольше сохранялось свежим, его обливали святой водой.

Неочищенный овес. Фото: depositphotos.com

Что можно делать 26 августа — традиции и ритуалы на удачу

Поскольку сегодня косили овес, то было принято готовить разнообразные блюда именно из овса: кисель, кашу, блины. Считалось, что такие вкусности принесут достаток и здоровье в семью. Такой едой также угощали соседей и тех, кто нуждался в помощи.

А вот чтобы привлечь в жизнь удачу, готовили овсяное печенье. К счастью, мы знаем быстрый и простой рецепт, по которому овсяное печенье можно приготовить всего за 15 минут! А для тех, кто следит за фигурой, есть рецепт без сахара.

Овсяное печенье. Фото: depositphotos.com

Также еще один ритуал, который привлечет в семью мир и согласие — принести в дом гроздь рябины.

А еще наши предки считали, если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей — это сулит ей счастливую жизнь.

Гроздь рябины. Фото: pexels.com

Что нельзя делать 26 августа — главные запреты

Соблюдение этих запретов помогает сохранить здоровье, гармонию в семье и избежать неприятностей. В этот день нельзя:

избегать тяжелого физического труда, работы на огороде и в саду;

вспоминать старые обиды и неудачи — можно испортить настроение;

ссориться с родными и близкими, особенно по пустякам;

злиться;

сплетничать;

завидовать;

мстить;

ходить босиком по траве — наши предки считали, что так может прицепиться нечистая сила, хотя на самом деле в это время земля уже холодная и это может вызвать простуду.

Девушка в украинском платке. Фото: freepik.com

Народные приметы 26 августа

Эти приметы помогают предсказать погоду и урожай в ближайший период:

Холодное утро — ранняя зима.

Сырое сено — конец августа будет дождливым.

Отсутствие луны ночью — скоро испортится погода.

Ливень — хороший урожай грибов и меда.

Холодная вода в реке — приближается осень.

Отсутствие ос и бабочек днем — скоро дождь.

Сова ухает ночью — резкая смена погоды днем.

Листья дуба и березы еще не опали — суровая зима.

Мало ягод на рябине — сухая осень.

Кто празднует именины 26 августа

Сегодня отмечают День ангела:

Наталья;

Адриан;

Мария;

Петр;

Георгий;

Виктор;

Дмитрий;

Роман;

Николай.

Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, когда будем встречать Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение.