Какой сегодня, 26 августа 2025, праздник — приметы, традиции и запреты

Праздник 26 августа — какое блюдо приготовить сегодня для удачи
Сегодня, 26 августа, украинские верующие чтят память мучеников Адриана и Натальи. В народном календаре — Адриан Осенний и Наталья Овсянница. Эта дата полна традиций и положительных примет, которые помогают привлечь удачу, здоровье и гармонию в семью.
Новини.LIVE рассказывает, что празднуем, какие запреты стоит соблюдать и какое особое блюдо приготовить, чтобы точно привлечь удачу в жизнь и счастье в дом.
Какой церковный праздник 26 августа 2025 года
По новому церковному календарю, 26 августа православные христиане чтят память мучеников Адриана и Натальи. Эти молодые супруги жили в Вифинии на рубеже III-IV веков. Адриан был судьей, а Наталья — тайной христианкой. Во время гонений на христиан они проявили мужество и преданность вере. Адриан открыто признал себя христианином, за что его казнили. Наталья умерла в тюрьме после смерти мужа. Их преданность Богу стала примером для верующих. В этот день принято молиться святым Адриану и Наталье о сохранении семейного счастья, крепкого здоровья и гармонии в отношениях.
Какой народный праздник 26 августа года
В народе день получил название Адриан Осенний и Наталья Овсянница. Название связано с тем, что в это время начинают косить овес и приближается осень. Именно в этот период замечали первые признаки похолодания: ночи становились холоднее, на деревьях появлялись желтые листья. А реки и озера были слишком холодными, чтобы купаться.
Также наши предки 26 августа активно собирали грибы, сушили или засаливали их на зиму. В полях заканчивался сенокос, а женщины пекли первый хлеб из нового урожая. Чтобы сено дольше сохранялось свежим, его обливали святой водой.
Что можно делать 26 августа — традиции и ритуалы на удачу
Поскольку сегодня косили овес, то было принято готовить разнообразные блюда именно из овса: кисель, кашу, блины. Считалось, что такие вкусности принесут достаток и здоровье в семью. Такой едой также угощали соседей и тех, кто нуждался в помощи.
А вот чтобы привлечь в жизнь удачу, готовили овсяное печенье. К счастью, мы знаем быстрый и простой рецепт, по которому овсяное печенье можно приготовить всего за 15 минут! А для тех, кто следит за фигурой, есть рецепт без сахара.
Также еще один ритуал, который привлечет в семью мир и согласие — принести в дом гроздь рябины.
А еще наши предки считали, если девочку, рожденную в этот день, назвать Натальей — это сулит ей счастливую жизнь.
Что нельзя делать 26 августа — главные запреты
Соблюдение этих запретов помогает сохранить здоровье, гармонию в семье и избежать неприятностей. В этот день нельзя:
- избегать тяжелого физического труда, работы на огороде и в саду;
- вспоминать старые обиды и неудачи — можно испортить настроение;
- ссориться с родными и близкими, особенно по пустякам;
- злиться;
- сплетничать;
- завидовать;
- мстить;
- ходить босиком по траве — наши предки считали, что так может прицепиться нечистая сила, хотя на самом деле в это время земля уже холодная и это может вызвать простуду.
Народные приметы 26 августа
Эти приметы помогают предсказать погоду и урожай в ближайший период:
- Холодное утро — ранняя зима.
- Сырое сено — конец августа будет дождливым.
- Отсутствие луны ночью — скоро испортится погода.
- Ливень — хороший урожай грибов и меда.
- Холодная вода в реке — приближается осень.
- Отсутствие ос и бабочек днем — скоро дождь.
- Сова ухает ночью — резкая смена погоды днем.
- Листья дуба и березы еще не опали — суровая зима.
- Мало ягод на рябине — сухая осень.
Кто празднует именины 26 августа
Сегодня отмечают День ангела:
- Наталья;
- Адриан;
- Мария;
- Петр;
- Георгий;
- Виктор;
- Дмитрий;
- Роман;
- Николай.
Также советуем ознакомиться с церковным календарем праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, когда будем встречать Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение.
Читайте Новини.LIVE!