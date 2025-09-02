Яке свято 2 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Сьогодні, 2 вересня, віряни в Україні згадують преподобних Антонія і Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерської лаври, а також мученика Маманта, якого в народі вважають покровителем овець і кіз. У народному календарі свято Мамонтій Вівчарник. Дата має багатий духовний зміст, свої прикмети традиції та заборони, які допомагали нашим предкам передбачати погоду, майбутній врожай і навіть сімейне щастя.

Яке церковне свято 2 вересня 2025

За новим календарем (15 вересня за старим стилем) Православна церква України вшановує пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Антоній Печерський народився в XI столітті в місті Любеч на Чернігівщині. Він пройшов чернече навчання на Афоні, а повернувшись на Русь, заснував Києво-Печерську лавру. Феодосій Печерський став його послідовником та настоятелем обителі. Він запровадив Студійський статут, дбав про нужденних і влаштовував притулки для бідних та сліпих.

Києво-Печерська лавра згодом стала духовним центром, звідки вийшли відомі архіпастирі та проповідники. Саме тому Антонія і Феодосія вважають покровителями духовного життя і молитовними заступниками українського народу.

Антоній і Феодосій Печерські. Фото: google.com

2 вересня також вшановують:

мученика Маманта, його батька Феодота і матір Руфіну;

преподобного Івана Посника, патріарха Константинопольського;

3628 мучеників, які постраждали у Нікомідії.

Яке народне свято відзначаємо 2 вересня 2025 року — головні традиції

У народі дата відома як Мамонтій Вівчарник. Святого Маманта вважали покровителем худоби, тож цього дня дбали про овець та кіз, наводили лад у хлівах і кошарах. Вважалося, що молитва до святого захищає тварин від хвороб і нападів диких звірів.

Також у цей час копали пізню картоплю, заготовляли продукти на зиму. В народі вірили, що день сприятливий для весілля та родинних святкувань. А преподобним Антонію і Феодосію молилися про здоров'я, мир у сім'ї та захист від ворогів.

Маленька вівця у полі. Фото: pexels.com

Що не можна робити 2 вересня — головні заборони дня

Наші предки цього дня дотримувалися певних суворих заборон, щоб захиститися від лиха та негараздів. Не починали сьогодні нових справ — усе розпочате приречене на невдачу. Не робили великих покупок, адже вважалося, що річ не прослужить довго. Не одягали занадто яскравий одяг — він міг привернути заздрість та пристріт.

Існували й суворі заборони, яких мали дотримуватися жінки:

сваритися з чоловіком або ображати чоловіків, поширювати чутки чи знецінювати їхні досягнення — вірили, що це може зруйнувати сімейне щастя;

стригти волосся і нігті — це могло накликати біду та хвороби;

залишати дітей без нагляду — вважали, що їх можуть зурочити.

Дівчина в українському вбранні. Фото: Pinterest

Народні прикмети на 2 вересня

За погодою цього дня визначали, якою буде осінь і зима:

проливний дощ — до теплої осені;

ясний і безвітряний день — осінь буде погожою;

холодний, але сонячний день — до затяжних дощів;

червоний захід сонця — до заморозків;

роса на траві — до теплого вересня;

мурахи будують високі мурашники — зима буде суворою;

журавлі летять низько — осінь буде теплою, високо — чекайте холодів.

Також звертали увагу на ягоди:

багато горобини — осінь буде дощовою;

багата калина — зима буде сніжною.

Також ми зробили для вас детальний церковний календар свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати відзначатимемо.