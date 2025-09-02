Яке свято 2 вересня 2025 — народні прикмети, традиції та заборони

Свято 2 вересня — що сьогодні категорично не можна робити жінкам
Сьогодні, 2 вересня, віряни в Україні згадують преподобних Антонія і Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерської лаври, а також мученика Маманта, якого в народі вважають покровителем овець і кіз. У народному календарі свято Мамонтій Вівчарник. Дата має багатий духовний зміст, свої прикмети традиції та заборони, які допомагали нашим предкам передбачати погоду, майбутній врожай і навіть сімейне щастя.
розповідає про свята, які відзначатимемо 2 вересня, як провести цю дату та що не можна робити.
Яке церковне свято 2 вересня 2025
За новим календарем (15 вересня за старим стилем) Православна церква України вшановує пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Антоній Печерський народився в XI столітті в місті Любеч на Чернігівщині. Він пройшов чернече навчання на Афоні, а повернувшись на Русь, заснував Києво-Печерську лавру. Феодосій Печерський став його послідовником та настоятелем обителі. Він запровадив Студійський статут, дбав про нужденних і влаштовував притулки для бідних та сліпих.
Києво-Печерська лавра згодом стала духовним центром, звідки вийшли відомі архіпастирі та проповідники. Саме тому Антонія і Феодосія вважають покровителями духовного життя і молитовними заступниками українського народу.
2 вересня також вшановують:
- мученика Маманта, його батька Феодота і матір Руфіну;
- преподобного Івана Посника, патріарха Константинопольського;
- 3628 мучеників, які постраждали у Нікомідії.
Яке народне свято відзначаємо 2 вересня 2025 року — головні традиції
У народі дата відома як Мамонтій Вівчарник. Святого Маманта вважали покровителем худоби, тож цього дня дбали про овець та кіз, наводили лад у хлівах і кошарах. Вважалося, що молитва до святого захищає тварин від хвороб і нападів диких звірів.
Також у цей час копали пізню картоплю, заготовляли продукти на зиму. В народі вірили, що день сприятливий для весілля та родинних святкувань. А преподобним Антонію і Феодосію молилися про здоров'я, мир у сім'ї та захист від ворогів.
Що не можна робити 2 вересня — головні заборони дня
Наші предки цього дня дотримувалися певних суворих заборон, щоб захиститися від лиха та негараздів. Не починали сьогодні нових справ — усе розпочате приречене на невдачу. Не робили великих покупок, адже вважалося, що річ не прослужить довго. Не одягали занадто яскравий одяг — він міг привернути заздрість та пристріт.
Існували й суворі заборони, яких мали дотримуватися жінки:
- сваритися з чоловіком або ображати чоловіків, поширювати чутки чи знецінювати їхні досягнення — вірили, що це може зруйнувати сімейне щастя;
- стригти волосся і нігті — це могло накликати біду та хвороби;
- залишати дітей без нагляду — вважали, що їх можуть зурочити.
Народні прикмети на 2 вересня
За погодою цього дня визначали, якою буде осінь і зима:
- проливний дощ — до теплої осені;
- ясний і безвітряний день — осінь буде погожою;
- холодний, але сонячний день — до затяжних дощів;
- червоний захід сонця — до заморозків;
- роса на траві — до теплого вересня;
- мурахи будують високі мурашники — зима буде суворою;
- журавлі летять низько — осінь буде теплою, високо — чекайте холодів.
Також звертали увагу на ягоди:
- багато горобини — осінь буде дощовою;
- багата калина — зима буде сніжною.
Також ми зробили для вас детальний церковний календар свят на вересень 2025 року, щоб дізнатися, які важливі дати відзначатимемо.
