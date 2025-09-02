Какой праздник 2 сентября 2025 — народные приметы, традиции и запреты

Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Сегодня, 2 сентября, верующие в Украине вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерской лавры, а также мученика Маманта, которого в народе считают покровителем овец и коз. В народном календаре праздник Мамонтий Овчарник. Дата имеет богатый духовный смысл, свои приметы, традиции и запреты, которые помогали нашим предкам предсказывать погоду, будущий урожай и даже семейное счастье.

Новини.LIVE рассказывает о праздниках, которые будем отмечать 2 сентября, как провести эту дату и что нельзя делать.

Реклама

Читайте также:

Какой церковный праздник 2 сентября 2025 года

По новому календарю (15 сентября по старому стилю) Православная церковь Украины чтит память преподобных Антония и Феодосия Печерских. Антоний Печерский родился в XI веке в городе Любеч на Черниговщине. Он прошел монашеское обучение на Афоне, а вернувшись на Русь, основал Киево-Печерскую лавру. Феодосий Печерский стал его последователем и настоятелем обители. Он ввел Студийский устав, заботился о нуждающихся и устраивал приюты для бедных и слепых.

Киево-Печерская лавра впоследствии стала духовным центром, откуда вышли известные архипастыри и проповедники. Именно поэтому Антония и Феодосия считают покровителями духовной жизни и молитвенными покровителями украинского народа.

Антоний и Феодосий Печерские. Фото: google.com

2 сентября также чествуют:

мученика Маманта, его отца Феодота и мать Руфину;

преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского;

3628 мучеников, пострадавших в Никомидии.

Какой народный праздник отмечаем 2 сентября 2025 года — главные традиции

В народе дата известна как Мамонтий Овцевод. Святого Маманта считали покровителем скота, поэтому в этот день заботились об овцах и козах, наводили порядок в хлевах и овчарнях. Считалось, что молитва к святому защищает животных от болезней и нападений диких зверей.

Также в это время копали поздний картофель, заготавливали продукты на зиму. В народе верили, что день благоприятен для свадьбы и семейных празднований. А преподобным Антонию и Феодосию молились о здоровье, мире в семье и защите от врагов.

Маленькая овца в поле. Фото: pexels.com

Что нельзя делать 2 сентября — главные запреты дня

Наши предки в этот день придерживались определенных строгих запретов, чтобы защититься от беды и невзгод. Не начинали сегодня новых дел — все начатое обречено на неудачу. Не делали больших покупок, ведь считалось, что вещь не прослужит долго. Не надевали слишком яркую одежду — она могла привлечь зависть и сглаз.

Существовали и строгие запреты, которых должны были придерживаться женщины:

ссориться с мужем или оскорблять мужчин, распространять слухи или обесценивать их достижения — верили, что это может разрушить семейное счастье;

стричь волосы и ногти — это могло навлечь беду и болезни;

оставлять детей без присмотра — считали, что их могут сглазить.

Девушка в украинском наряде. Фото: Pinterest

Народные приметы на 2 сентября

По погоде в этот день определяли, какой будет осень и зима:

проливной дождь — к теплой осени;

ясный и безветренный день — осень будет погожей;

холодный, но солнечный день — к затяжным дождям;

красный закат солнца — к заморозкам;

роса на траве — к теплому сентябрю;

муравьи строят высокие муравейники - зима будет суровой;

журавли летят низко — осень будет теплой, высоко — ждите холодов.

Также обращали внимание на ягоды:

много рябины — осень будет дождливой;

богатая калина — зима будет снежной.

Также мы сделали для вас подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2025 года, чтобы узнать, какие важные даты будем отмечать.