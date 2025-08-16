Відео
Головна Свята Святкуємо Горіховий Спас 2025 — найкращі привітання та листівки

Святкуємо Горіховий Спас 2025 — найкращі привітання та листівки

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 06:27
З Горіховим Спасом 2025 — красиві листівки, щира проза та вірші до свята
Вірянки на обряді освячення у свято Спаса. Фото: dostyp.com.ua

Сьогодні, 16 серпня, в Україні віряни відзначають Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа. У народі свято відоме як Третій, Хлібний або Горіховий Спас. Це час сповнений добра та світлих традицій: українці вирушають до храмів, освячують святкові кошики з дарами природи й вітають один одного, бажаючи миру, добра та добробуту.

Новини.LIVE ділиться з вами добіркою душевних, щирих та веселих привітань у прозі й віршах, а також яскравими листівками, які варто відправити своїм друзям, близьким та знайомим, щоб привітати з Горіховим Спасом.

Читайте також:

Душевні привітання з Горіховим Спасом у прозі та своїми словами

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай кожен день дарує вам тепло і радість, а серце буде наповнене любов'ю. Хай усмішка не зникає з обличчя, освітлюючи шлях навіть у найважчі часи.

***

З Горіховим Спасом! Бажаю гармонії в душі, міцного здоров'я та щастя у домі. Нехай це свято принесе щедрість у ваші руки, мир у серце та добрі новини.

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай у родині панують злагода та щира любов. Нехай здоров'я буде сильним і надійним, мов горіхова шкаралупа, а щастя ніколи не полишає.

***

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято подарує вам спокій, достаток, гармонію та благословення. Хай удача супроводжує вас у всіх починаннях.

***

З Горіховим Спасом! У час випробувань бажаю вам міцності, щоб жодні труднощі не зламали духу. Нехай Бог оберігає, а в серці завжди живе надія.

***

Зі святом! Нехай Господь дарує мир і перемогу нашій землі. Бажаю, щоб кожен день приносив світло, віру в краще і сили йти вперед попри всі перешкоди.

***

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! У цей непростий час бажаю здоров'я, витримки та Божої ласки. Нехай над вашою родиною буде захист і тепло, а в країну якнайшвидше прийде довгоочікуваний мир.

З Горіховим Спасом 16 серпня — красиві привітання у віршах українською мовою

Спас насипав нам горішків,
Ще добра й достатку трішки.
Хай ростуть у полі зерня.
Й щастя буде повсякденним!

*** 

З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!

***

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі та гарної карми
І миру нам всім на віки!

***

З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!

Яскраві листівки з Горіховим Спасом 16 серпня 2025

Душевні привітання з Горіховим Спасом 2025
Листівки з Горіховим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
Яскраві листівки з Горіховим Спасом 16 серпня 2025
Листівки з Горіховим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Горіховим Спасом 16 серпня — красиві привітання
Листівки з Горіховим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Горіховим Спасом 16 серпня — красиві листівки
Листівки з Горіховим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE
Святкуємо Горіховий Спас 2025 — найкращі листівки
Листівки з Горіховим Спасом 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Горіховим Спасом 2025

 

 

 

Раніше ми розповідали, як відсвяткувати Горіховий Спас, щоб не грішити та привабити удачу.

Нагадаємо, також ми писали, що можна святити на Горіховий Спас, а що під суворою забороною. 

 

привітання листівки Горіховий Спас побажання 16 серпня свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
