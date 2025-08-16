С Ореховым Спасом 2025 — красивые открытки, искренняя проза и стихи к празднику

Верующие на обряде освящения в праздник Спаса. Фото: dostyp.com.ua

Сегодня, 16 августа, в Украине верующие отмечают Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе праздник известен как Третий, Хлебный или Ореховый Спас. Это время полно добра и светлых традиций: украинцы отправляются в храмы, освящают праздничные корзины с дарами природы и поздравляют друг друга, желая мира, добра и благополучия.

Новини.LIVE делится с вами подборкой душевных, искренних и веселых поздравлений в прозе и стихах, а также яркими открытками, которые стоит отправить своим друзьям, близким и знакомым, чтобы поздравить с Ореховым Спасом.

Реклама

Читайте также:

Душевные поздравления с Ореховым Спасом в прозе и своими словами

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть каждый день дарит вам тепло и радость, а сердце будет наполнено любовью. Пусть улыбка не исчезает с лица, освещая путь даже в самые трудные времена.

***

С Ореховым Спасом! Желаю гармонии в душе, крепкого здоровья и счастья в доме. Пусть этот праздник принесет щедрость в ваши руки, мир в сердце и добрые новости.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в семье царят согласие и искренняя любовь. Пусть здоровье будет сильным и надежным, как ореховая скорлупа, а счастье никогда не покидает.

***

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник подарит вам спокойствие, достаток, гармонию и благословение. Пусть удача сопровождает вас во всех начинаниях.

***

С Ореховым Спасом! Во время испытаний желаю вам крепости, чтобы никакие трудности не сломили духа. Пусть Бог оберегает, а в сердце всегда живет надежда.

***

С праздником! Пусть Господь дарует мир и победу нашей земле. Желаю, чтобы каждый день приносил свет, веру в лучшее и силы идти вперед несмотря на все препятствия.

***

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! В это непростое время желаю здоровья, выдержки и Божьей милости. Пусть над вашей семьей будет защита и тепло, а в страну как можно быстрее придет долгожданный мир.

С Ореховым Спасом 16 августа — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Спас насипав нам горішків,

Ще добра й достатку трішки.

Хай ростуть у полі зерня.

Й щастя буде повсякденним!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Міцного здоров'я бажаю!

Хлібний Спас добро несе —

Нехай збудеться усе!

Зі святом, будьте здорові!

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі та гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Здоров'я й достатку бажаю!

Врожаю нашому краю!

Краси всім куточкам — полю та гаю!

Яркие открытки с Ореховым Спасом 16 августа 2025 года

Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Ореховым Спасом 2025

Ранее мы рассказывали, как отпраздновать Ореховый Спас, чтобы не грешить и привлечь удачу.

Напомним, также мы писали, что можно святить на Ореховый Спас, а что под строгим запретом.