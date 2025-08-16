С Ореховым Спасом 2025 — красивые открытки, искренняя проза и стихи к празднику

Празднуем Ореховый Спас 2025 — лучшие поздравления и открытки
Сегодня, 16 августа, в Украине верующие отмечают Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе праздник известен как Третий, Хлебный или Ореховый Спас. Это время полно добра и светлых традиций: украинцы отправляются в храмы, освящают праздничные корзины с дарами природы и поздравляют друг друга, желая мира, добра и благополучия.
душевных, искренних и веселых поздравлений в прозе и стихах, а также яркими открытками, которые стоит отправить своим друзьям, близким и знакомым, чтобы поздравить с Ореховым Спасом.
Душевные поздравления с Ореховым Спасом в прозе и своими словами
Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть каждый день дарит вам тепло и радость, а сердце будет наполнено любовью. Пусть улыбка не исчезает с лица, освещая путь даже в самые трудные времена.
***
С Ореховым Спасом! Желаю гармонии в душе, крепкого здоровья и счастья в доме. Пусть этот праздник принесет щедрость в ваши руки, мир в сердце и добрые новости.
***
Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в семье царят согласие и искренняя любовь. Пусть здоровье будет сильным и надежным, как ореховая скорлупа, а счастье никогда не покидает.
***
Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник подарит вам спокойствие, достаток, гармонию и благословение. Пусть удача сопровождает вас во всех начинаниях.
***
С Ореховым Спасом! Во время испытаний желаю вам крепости, чтобы никакие трудности не сломили духа. Пусть Бог оберегает, а в сердце всегда живет надежда.
***
С праздником! Пусть Господь дарует мир и победу нашей земле. Желаю, чтобы каждый день приносил свет, веру в лучшее и силы идти вперед несмотря на все препятствия.
***
Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! В это непростое время желаю здоровья, выдержки и Божьей милости. Пусть над вашей семьей будет защита и тепло, а в страну как можно быстрее придет долгожданный мир.
С Ореховым Спасом 16 августа — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Спас насипав нам горішків,
Ще добра й достатку трішки.
Хай ростуть у полі зерня.
Й щастя буде повсякденним!
***
З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі та гарної карми
І миру нам всім на віки!
***
З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!
Яркие открытки с Ореховым Спасом 16 августа 2025 года
Видеопоздравления с Ореховым Спасом 2025
