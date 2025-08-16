Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Празднуем Ореховый Спас 2025 — лучшие поздравления и открытки

Празднуем Ореховый Спас 2025 — лучшие поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:27
С Ореховым Спасом 2025 — красивые открытки, искренняя проза и стихи к празднику
Верующие на обряде освящения в праздник Спаса. Фото: dostyp.com.ua

Сегодня, 16 августа, в Украине верующие отмечают Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В народе праздник известен как Третий, Хлебный или Ореховый Спас. Это время полно добра и светлых традиций: украинцы отправляются в храмы, освящают праздничные корзины с дарами природы и поздравляют друг друга, желая мира, добра и благополучия.

Новини.LIVE делится с вами подборкой душевных, искренних и веселых поздравлений в прозе и стихах, а также яркими открытками, которые стоит отправить своим друзьям, близким и знакомым, чтобы поздравить с Ореховым Спасом.

Реклама
Читайте также:

Душевные поздравления с Ореховым Спасом в прозе и своими словами

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть каждый день дарит вам тепло и радость, а сердце будет наполнено любовью. Пусть улыбка не исчезает с лица, освещая путь даже в самые трудные времена.

***

С Ореховым Спасом! Желаю гармонии в душе, крепкого здоровья и счастья в доме. Пусть этот праздник принесет щедрость в ваши руки, мир в сердце и добрые новости.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в семье царят согласие и искренняя любовь. Пусть здоровье будет сильным и надежным, как ореховая скорлупа, а счастье никогда не покидает.

***

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник подарит вам спокойствие, достаток, гармонию и благословение. Пусть удача сопровождает вас во всех начинаниях.

***

С Ореховым Спасом! Во время испытаний желаю вам крепости, чтобы никакие трудности не сломили духа. Пусть Бог оберегает, а в сердце всегда живет надежда.

***

С праздником! Пусть Господь дарует мир и победу нашей земле. Желаю, чтобы каждый день приносил свет, веру в лучшее и силы идти вперед несмотря на все препятствия.

***

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! В это непростое время желаю здоровья, выдержки и Божьей милости. Пусть над вашей семьей будет защита и тепло, а в страну как можно быстрее придет долгожданный мир.

С Ореховым Спасом 16 августа — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Спас насипав нам горішків,
Ще добра й достатку трішки.
Хай ростуть у полі зерня.
Й щастя буде повсякденним!

*** 

З Горіховим Спасом вітаю!
Міцного здоров'я бажаю!
Хлібний Спас добро несе —
Нехай збудеться усе!
Зі святом, будьте здорові!

***

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі та гарної карми
І миру нам всім на віки!

***

З Горіховим Спасом вітаю!
Здоров'я й достатку бажаю!
Врожаю нашому краю!
Краси всім куточкам — полю та гаю!

Яркие открытки с Ореховым Спасом 16 августа 2025 года

Душевные поздравления с Ореховым Спасом 2025
Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Яркие открытки с Ореховым Спасом 16 августа 2025
Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С Ореховым Спасом 16 августа – красивые поздравления
Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
С Ореховым Спасом 16 августа – красивые открытки
Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Отмечаем Ореховый Спас 2025 — лучшие открытки
Открытки с Ореховым Спасом 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Ореховым Спасом 2025

 

 

 

Ранее мы рассказывали, как отпраздновать Ореховый Спас, чтобы не грешить и привлечь удачу.

Напомним, также мы писали, что можно святить на Ореховый Спас, а что под строгим запретом.

 

поздравления открытки Ореховый Спас пожелания 16 августа праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации